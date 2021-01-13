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Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ 

Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ  (1 фото)

Автор:
13 января 2021 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Варламов   прикол   факты   
1425
1
Задержанный в Южном Судане блогер Илья Варламов попросил помощи у российского посольства в Уганде, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

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Метки: Варламов   прикол   факты   
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21k
Vazari 2 часа назад
Автор,ты дебил? А в посольство какой страны должен обратиться гражданин РФ за помощью за границей?
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146
taxcop 24 секунды назад
К великому сожалению, блохеры со своими бабами - граждане России, которую они ненавидят. И опять же к великому сожалению страна должна заботиться о своих гражданах-дебилах. Уверен, что после оказания помощи эти твари ещё и обольют грязью посольство России.
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1k
Скальпы Гуронов 4 минуты назад
Держи, Илюха...

Держи, Илюха...
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31k
Олег 9 минут назад
Какого лешего этот пудель туда попёрся?
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7k
Doctor_Lector 11 минут назад
Отпустили уже. Лучше бы там оставили лет так навсегда.
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2k
Иришка Поддубная 13 минут назад
Основная мантра кремлебота: "когда обличают вороватую власть и связанные с этим проблемы страны - это значит поливают грязью страну". Нет, нет и нет. Чиновники - это не страна, и как бы вы не старались в этом вопросе ставить знак равно, этого не произойдёт. Замалчивание проблем и обливание всё розовой краской в угоду коррупционерам - вот истинное предательство!
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439
Mashinister 10 минут назад
Всё нормально, это говнохранители.
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1k
Скальпы Гуронов Иришка Поддубная 4 минуты назад
Если кто-то используя недостатки нашей власти пытается развалить страну, в угоду Западу... Таких тварей в говне мочить будем.
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2k
Иришка Поддубная Скальпы Гуронов 53 секунды назад
И как отделить конструктивно критикующих власть от тех, кто "хочет развалить страну"?

Текущая ситуация показывает, что власть записывает ЛЮБОГО, кто её критикует, в агента госдепа, т.к. это крайне выгодно!

Не эффективнее ли мочить в говне реальных предателей - коррупционеров?
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12k
Dobryi_KOT 23 минуты назад
Успеют ли эту компанию съесть до того как вмешается посольство?
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34k
Алексей Полчаса назад
варламчик - ми тябю очень ждем)))
варламчик - ми тябю очень ждем)))
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707
Nane First NameLast Полчаса назад
Одуван запросил помощи??
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34k
Алексей Полчаса назад
да будет свет и феншуй, в камере кудрявого говно-урбаниста...
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10k
KOSTELLO Полчаса назад
А самое интересное, что сейчас этого му...д.ака оттуда заберут и очень скоро он напишет статью о том, как прекрасно в Южном Судане по сравнению с лапотной Россией и как его ху.е.во и неправильно спасали.
Вот попомните мои слова
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Поржал от комментов от души , то есть если у человека есть мнение не совпадающее с большинством , то он уже как бы и не " гражданин " и лучше бы его вообще не было ))). Я вот представил американского туриста в идеале "черного" он просит помощи и тут начинается в стране срач , что возобнил о себе этот нигер после того ,что они устраивают)))). Ох уж эти двойные стандарты , ох уж этот патриотизм))))
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12k
Dobryi_KOT Роман Гамзалиев 20 минут назад
При чём здесь "мнение не совпадающее с большинством"? Люди его не любят не за "мнение", а за то, что он муд@к и г@вно, вот так, без затей.
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10
Mario Роман Гамзалиев 18 минут назад
Никаких двойных стандартов, тут просто: за что боролись, на то и напоролись!
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3k
Zhora Полчаса назад
Какой чёрт его туда понёс ?
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2k
Tiana 37 минут назад
Это функция посольства - помогать своим. Небось налоги с Варламова дерут по полной.
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5k
Александр 40 минут назад
Ну когда... Когда они уже в Иране, Йемене или Сингапуре с травкой попадутся))) Так интересно посмотреть, что Либерал будет говорить про свою страну, когда в другой его арестовали и светит вышка=))))
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2k
Константин 40 минут назад
ахах, до*езделся пудель. Надеюсь его там на пару лет посадят вместе с остальными русофобами-говножуями
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335
Иван Константин Полчаса назад
Да отпустили их уже. В коммерсанте писали ссылаясь на слова Захаровой
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2k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ 
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1
Игорь 41 минуту назад
Сначала "неполживыц"привился , а потом уже по все тяжкие (ну... Как там в ЦАР за информацией пару лет назад ещё одни неполживыцы за "правдой уехали!),
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3k
Bulanov 51 минуту назад
Это товарищам неграм компенсация за угнетения. Пускай вот этих вот притесняют и рабовладеют.
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Посадите его в одну камеру с ниггерами-пид... ой, простите, с ниггерами-геями.
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11k
робт Час назад
отменая мразекомпашка, жаль что не как в ЦАР
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