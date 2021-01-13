Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ 

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Капоэта задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова, блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и Вадима Гинзбурга. Задержание произошло после обнаружения в багаже блогера пульта от дрона. Местные силовики считают, что россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона». Самого дрона у Варламова не было, потому что его изъяли в Уганде, где Варламовы, Верзилов, Боганцев и Гинзбург были до этого. Типичный представитель людей со светлыми лицами. Одни косяками прут прививаться ранее обсираемой ими вакциной. Этот, как жопу прищемили, так сразу бросился за помощью в посольство страны, которую так любит дерьмом поливать. Интересно, а нельзя его там оставить?