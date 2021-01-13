Как я поняла, что постарела в 27 лет

Раньше я радовалась роскошным туфлям со стразами или ярким платьям. Невероятные вечеринки приводили меня в восторг, но не теперь. Как только жизнь стала семейной, я поняла, что теперь действительно крутая сковородка, пушистый коврик и всякие штуки для кухни - лучшие для меня подарки. Ха-ха.. а тебе всего немного за 25...
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Так что , когда я просто открываю кран с водой , уже радуюсь .
Только ....
"НИЧЕГО"...
Не меняет в доме ничего, кроме образованности самого хозяина дома...