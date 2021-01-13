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Как я поняла, что постарела в 27 лет

Как я поняла, что постарела в 27 лет (8 фото)

Автор:
13 января 2021 15:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: атрибуты   дом   кухня   прикольные штуки для дома   
1727
8
Раньше я радовалась роскошным туфлям со стразами или ярким платьям. Невероятные вечеринки приводили меня в восторг, но не теперь. Как только жизнь стала семейной, я поняла, что теперь действительно крутая сковородка, пушистый коврик и всякие штуки для кухни - лучшие для меня подарки. Ха-ха.. а тебе всего немного за 25...
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Метки: атрибуты   дом   кухня   прикольные штуки для дома   
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27  комментариев
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51k
Андрей 2 часа назад
На самом деле, пост-реклама Алиэкспресса.
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Janna_arkadewna Автор поста Андрей Час назад
не вижу тут банера Алиэкспресса. Эта фигня и в Икеа имеется и в любых других бытовых магазинах.
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33k
jonnyD Полчаса назад
Ох тыж , млять .. Я настолько стар , что помню , как холодную воду надо было домой приносить , а чтобы помыться в бане , так вообще , - возни на половину дня .
Так что , когда я просто открываю кран с водой , уже радуюсь .
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Ни чего подобного у себя дома не обнаружил - ура Я молодой :-)
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14k
Граммар-наци AlekseiTFS 38 минут назад
Рад за Вас!
Только ....
"НИЧЕГО"...
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3k
AlekseiTFS Граммар-наци Полчаса назад
Это ,что то поменяет в моём доме ? :-)
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14k
Граммар-наци AlekseiTFS 5 минут назад
"ЧТО-ТО"
Не меняет в доме ничего, кроме образованности самого хозяина дома...
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41k
Цыц тут у меня AlekseiTFS Минуту назад
Запятая лишняя.
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10k
Сибирячка 2 часа назад
рекламная хренотень
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5k
М С 2 часа назад
Не старым, а взрослым!
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18k
SerGProS 2 часа назад
Раньше это называли - взросление
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27k
winergy2012 SerGProS 2 часа назад
Сейчас это называется реклама али.
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301
Janna_arkadewna Автор поста winergy2012 2 часа назад
я с этой китайской помойки ничего не заказываю... но штуки прикольные. Увы, алик мне не платит не за какую рекламу
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11k
Serg2001 2 часа назад
Лягухи классные!... А о таком тазике лет с 16 мечтал... ))
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8k
Александр 2 часа назад
Я таки еще молодой, я не испытываю восторг.
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9k
кира 2 часа назад
Это не старость, это ответственность. Поздравляю, Вы повзрослели! Добро пожаловать в мир взрослых!
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27k
winergy2012 кира 2 часа назад
Это вы с рекламой общаетесь?
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11k
робт 2 часа назад
вообще подобная решетка должна быть по умолчанию в каждом штатном ящике над мойкой
вообще подобная решетка должна быть по умолчанию в каждом штатном ящике над мойкой
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28k
KiploksAKS робт Час назад
Где место для кружек?
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457
ammina_fomina KiploksAKS Час назад
в шкафчиках!
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11k
робт KiploksAKS Час назад
уточни вопрос
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26
BestSunset ammina_fomina Час назад
либо сверху, где фрукты. это ж схематическая картинка. не до всех, видимо, доходит, что можно ставить посуду КАК ХОЧЕШЬ!
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11k
робт _Kura_ Час назад
наверно такие кухни из говенной ДСП делают не водостойкой, а сам поставишь - твои проблемы
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Janna_arkadewna

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