Как я поняла, что постарела в 27 лет

Раньше я радовалась роскошным туфлям со стразами или ярким платьям. Невероятные вечеринки приводили меня в восторг, но не теперь. Как только жизнь стала семейной, я поняла, что теперь действительно крутая сковородка, пушистый коврик и всякие штуки для кухни - лучшие для меня подарки. Ха-ха.. а тебе всего немного за 25...

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