Если жалко выкинуть: несколько креативных способов использования масок

Вот ведь какая штука - расплодилось масок нынче миллиарды, это становится новой экологической проблемой. И для тех, кто готов приложить руки и фантазию, несколько советов по использованию отслуживших медицинских масок
Напоминаем, что тенденция по креативному использованию медицинских масок только начинается, вы еще можете успеть придумать что-то любопытное
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Очиститель для воды в унитазе. Разрежьте маску, внутрь положите кусочки мыла, завяжите резинкой и бросьте в бачок. При каждом смывании у вас будет мыльная и вкусно пахнущая вода
Я оставлю это здесь. На всякий случай, хотя надеюсь, что к концу года мы забудем про маски
23-летняя студентка из Южной Кореи делает мебель из использованных масок для лица. Ким Ха-Ныль - студентка факультета дизайна, которая в июне начала проект по превращению выброшенных масок для лица в экологичные табуреты
Можно и так, но лучше не надо
Авторский пост
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