FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1011 постов • 499 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Если жалко выкинуть: несколько креативных способов использования масок

Если жалко выкинуть: несколько креативных способов использования масок (20 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 14:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   маска   медицинская   поделки   умелые руки   фантазия   
790
20
1
Открыть все картинки 18+

Вот ведь какая штука - расплодилось масок нынче миллиарды, это становится новой экологической проблемой. И для тех, кто готов приложить руки и фантазию, несколько советов по использованию отслуживших медицинских масок

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: креатив   маска   медицинская   поделки   умелые руки   фантазия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Kostick 46 минут назад
а сортирную бумагу б/у, никто ещё не догадался юзать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
502
Борис 37 минут назад
Сначала соплим в маски, а потом креативим как их, сопливые, использовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер 40 минут назад
А кто-то их выкидывает? Ведь известно, что ОДНОРАЗОВЫЕ маски можно использовать до полугода :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 50 минут назад
я вот для полировки пользовал)) В принципе ее еще можно носить после этого - целая осталась))
я вот для полировки пользовал)) В принципе ее еще можно носить после этого - целая осталась))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили Самые креативные новогодние елки Самые креативные новогодние елки Лопату? Выкинуть? Да я тебя! Лопату? Выкинуть? Да я тебя! Какой год, такие и снеговики: 20 примеров народного креатива Какой год, такие и снеговики: 20 примеров народного креатива
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

567912



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
8
54
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
Почему в розетках США 110 Вольт?
3
227
Почему в розетках США 110 Вольт?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
7 полезных гаджетов для дома
3
41
7 полезных гаджетов для дома
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
0
78
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#сша#факты#природа#СССР#приколы#память#дети#картинки#абсурд
#фото#прикол#интересное#в мире#аварии#Разное#авария дня#забавно#авто аварии#автомобили
#интересно#животные#дтп#Россия#позитив#история#быт#зима#Трамп#истории

На что жалуетесь?

Вернуться