Изящные работы корейской татуировщицы

Девушка рассказала, что ее стиль вдохновила история, которую она услышала в детстве — о красных нитях, которые соединяют людей, и как благодаря этим нитям они остаются связанными между собой вопреки всем трудностям и препятствиям, с которыми сталкиваются в жизни. Поэтому она включает в свои работы нити и узлы — они символизируют связь между людьми, жизнь человека и все события, значимые и пустяковые, которые происходят с ним в жизни.