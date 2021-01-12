FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2109 постов • 389 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Изящные работы корейской татуировщицы

Изящные работы корейской татуировщицы (31 фото)

Автор:
12 января 2021 12:41
Сообщество : Искусство
Метки: девушки с татуировками   искусство   тату   татуировки   татуировщица   южная корея   
335
31

Тату — это не просто первая попавшаяся картинка или узор, которую бездумно поместили на тело. Для многих это своего рода заявление, которое объясняет, кто мы такие и во что верим. Татуировщица Сион Квак из Южной Кореи рассказывает эти истории об идентичности, вере, традициях, культуре и ценностях через изящные татуировки, в которые с помощью нитей, узлов и кисточек вплетает традиционные корейские мотивы.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: девушки с татуировками   искусство   тату   татуировки   татуировщица   южная корея   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Отличная иллюстрация, во что эти мимими превратится со временем ))
Отличная иллюстрация, во что эти мимими превратится со временем ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко Новая жизнь старых и неудачных татуировок Новая жизнь старых и неудачных татуировок Художник делает татуировки, похожие на нашивки Художник делает татуировки, похожие на нашивки Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244183



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
1
126
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
10 пунктов которые в США хуже, чем в России
10
628
10 пунктов которые в США хуже, чем в России
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
0
22
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
0
70
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
Прививка от короны: делать или не делать
Прививка от короны: делать или не делать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#сша#приколы#картинки#аварии#Трамп#автомобили#знаменитости#автомир
#прикол#факты#Россия#в мире#кино#позитив#прикольные#дети#комментарии#новый год
#интересно#животные#история#интересное#дтп#фотографии#подборка#забавно#настроение#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться