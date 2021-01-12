Изящные работы корейской татуировщицы

Тату — это не просто первая попавшаяся картинка или узор, которую бездумно поместили на тело. Для многих это своего рода заявление, которое объясняет, кто мы такие и во что верим. Татуировщица Сион Квак из Южной Кореи рассказывает эти истории об идентичности, вере, традициях, культуре и ценностях через изящные татуировки, в которые с помощью нитей, узлов и кисточек вплетает традиционные корейские мотивы.
Кому-то тату может показаться простым украшением, но для Сион это — уникальная форма самовыражения, способ заявить о своей креативности, ценностях, увлечениях и многом другом. Сион рассказала, что уделяет много времени изучению символов и значения элементов, которые она включает в работу, чтобы как можно точнее передать истории ее клиентов в дизайне тату.
Девушка рассказала, что ее стиль вдохновила история, которую она услышала в детстве — о красных нитях, которые соединяют людей, и как благодаря этим нитям они остаются связанными между собой вопреки всем трудностям и препятствиям, с которыми сталкиваются в жизни. Поэтому она включает в свои работы нити и узлы — они символизируют связь между людьми, жизнь человека и все события, значимые и пустяковые, которые происходят с ним в жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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