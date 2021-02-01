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Жительница Японии 10 лет прятала тело матери в морозилке

Жительница Японии 10 лет прятала тело матери в морозилке (3 фото)

Автор:
01 февраля 2021 14:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Случаи   инциденты   морозилка   морозильная камера   ну и ну   случаи из жизни   
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В Токио арестовали 48-летнюю женщину по имени Юми Ёсино. Как сообщается, в ее морозильной камере было обнаружено тело ее матери, скончавшейся десять лет назад. Видимых ран на теле не найдено, причина и точное время смерти не установлены. Арестованная утверждает, что нашла свою мать уже мертвой и решила скрыть это "по своим причинам".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случаи   инциденты   морозилка   морозильная камера   ну и ну   случаи из жизни   
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pynh Час назад
ничего вы не понимаете в криогенной заморозке
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41k
Хельги 21 минуту назад
Для японцев это почти норма. Когда отселяли жителей из зоны Фукусимы обнаружили громадное количество пропавших стариков. Особенность пенсионной и льготной системы Японии - не нужно подтверждать, что старик живой, а пенсия и льгота на жилье есть. Вот японцы и прикапывают или морозят своих умерших стариков. Заодно и статистика по долголетию получается красивая.
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