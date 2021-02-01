Жительница Японии 10 лет прятала тело матери в морозилке

В Токио арестовали 48-летнюю женщину по имени Юми Ёсино. Как сообщается, в ее морозильной камере было обнаружено тело ее матери, скончавшейся десять лет назад. Видимых ран на теле не найдено, причина и точное время смерти не установлены. Арестованная утверждает, что нашла свою мать уже мертвой и решила скрыть это "по своим причинам".
А причины, как можно догадаться, довольно прозаические - женщина призналась, что не хотела переезжать из дома, в которой они жили вместе с матерью. Однако недавно из-за неуплаты арендной платы госпожу Ёсино "попросили" покинуть помещение. И, собственно, тело ее матери первой нашла уборщица.
После обнаружения тела госпожу Ёсино арестовали в отеле в городе Чиба. Это произошло в пятницу 29 января.
После обнаружения тела госпожу Ёсино арестовали в отеле в городе Чиба. Это произошло в пятницу 29 января.
Хотелось бы сказать "ужас-ужас", но такие случаи, к сожалению, не редкость. В 2019 году в США, в штате Юта, был случай, когда полиция пришла проверить пожилую пару, а обнаружила не только труп 75-летней женщины, но и спрятанное в морозильной камере тело ее 69-летнего мужа. При этом вместе с телами было найдено письмо, написанное этим мужчиной, Полом Мазерсом, и подписанное юристом, в котором говорилось, что его жена Жанна Сурон-Мазерс не имеет ничего общего с его смертью. Мужчина был неизлечимо болен и умер, по всей видимости, где-то между февралем и мартом 2009 года. Напомним: его тело нашли в 2019-м.
Полицейские тогда признавались журналистам, что за долгие годы службы это был один из самых странных случаев, с которыми им довелось столкнуться.
Полицейские тогда признавались журналистам, что за долгие годы службы это был один из самых странных случаев, с которыми им довелось столкнуться.
А еще одно происшествие с морозилкой произошло в Индии, но его можно назвать казусом, так как случилось оно по ошибке. В прошлом году 74-летний мужчина был помещен в морозильную камеру после того, как его семья посчитала, что он умер.
Житель деревни Кандхампатти по имени Баласубраманьям Кумар тяжело заболел и был прикован к постели. Вскоре его родственники заметили, что он перестал двигаться, и решили, что он умер. Они начали готовиться к похоронами - первым делом взяли напрокат большую морозильную камеру и поместили тело внутрь, чтобы его можно было сохранить для проведения похоронного обряда.
Однако, когда на следующий день сотрудник компании, поставившей морозильную камеру, пришел забрать ее, он заметил, что человек внутри подает признаки жизни.
Житель деревни Кандхампатти по имени Баласубраманьям Кумар тяжело заболел и был прикован к постели. Вскоре его родственники заметили, что он перестал двигаться, и решили, что он умер. Они начали готовиться к похоронами - первым делом взяли напрокат большую морозильную камеру и поместили тело внутрь, чтобы его можно было сохранить для проведения похоронного обряда.
Однако, когда на следующий день сотрудник компании, поставившей морозильную камеру, пришел забрать ее, он заметил, что человек внутри подает признаки жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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