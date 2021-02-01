Жительница Японии 10 лет прятала тело матери в морозилке

Хотелось бы сказать "ужас-ужас", но такие случаи, к сожалению, не редкость. В 2019 году в США, в штате Юта, был случай, когда полиция пришла проверить пожилую пару, а обнаружила не только труп 75-летней женщины, но и спрятанное в морозильной камере тело ее 69-летнего мужа. При этом вместе с телами было найдено письмо, написанное этим мужчиной, Полом Мазерсом, и подписанное юристом, в котором говорилось, что его жена Жанна Сурон-Мазерс не имеет ничего общего с его смертью. Мужчина был неизлечимо болен и умер, по всей видимости, где-то между февралем и мартом 2009 года. Напомним: его тело нашли в 2019-м.



Полицейские тогда признавались журналистам, что за долгие годы службы это был один из самых странных случаев, с которыми им довелось столкнуться.