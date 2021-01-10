Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди
Источник:
Ссылки по теме:
- Что стало с Витасом, который в 2000-х произвел фурор своими жабрами? Его невозможно узнать!
- Истинное лицо Владимира Высоцкого в черно-белых фотографиях
- К 130-летнему юбилею Чарли Чаплина — его фотографии без привычных усов и котелка
- «Сквозь время»: 30 звезд, позирующих с молодыми версиями себя
- Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
Метки: знаменитости интересно фото
38
Понравилось38
Новости партнёров