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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4512 постов • 637 подписчиков подписаться
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Люди и&nbsp;лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
10 января 2021 22:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   фото   
1301
40

Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди

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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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2  комментария
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Ya 9 часов назад
"Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики." А по-моему есть всё.
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