Софья Ковалевская:Гением быть трудно

И опять вопрос – на что жить?

Софья пробует устроиться преподавателем в университет. Но её ждёт отказ.

- Мы можем предложить Вам место учительницы в начальной школе, - предлагают ей российские чиновники образования.

- Я не настолько сильна в таблице умножения, - гордо отвечает Ковалевская.

И уезжает в Париж, оставляя маленькую дочку на попечение подруги. Там в Европе её специальность, её знания востребованы. Там она сможет зарабатывать!

Она снимает комнатку за 50 франков в день, и начинает писать свою известную работу «О вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки»...

Софья работает на износ. Её завтрак – чашка горячего шоколада и хлеб. Обед – кусочек хлеба и яблоко. Ужина, как правило, не бывает. Она напишет мужу письмо с просьбой выслать ей 800 франков. Но ей ещё не известно, что ему уже совсем неоткуда взять эти деньги.Владимир после отъезда жены остался в Петербурге. После выплаты всех долгов по кредиту, он остался совершенно без средств. Его накрыла страшная депрессия. Ему 40 лет. А он – никто. Занимался наукой и бросил. Коммерсантом тоже не стал. Семья? А есть ли у него семья?Он попытался вернуться в науку. Его взяли преподавателем зоологии в один из питерских университетов. Но и тут его подстерегала беда.Он с ужасом обнаружил у себя расстройство памяти. Сначала он пытался записывать материалы лекций. Но быстро понял, что не может связно строить свою речь. Это был полный крах всех надежд. Один выход – покончить с собой. Что здесь? Нищета, одиночество и, возможно, безумие.

Ему казалось, что терять уже нечего...В апреле 1883 года Софья получила страшное письмо от подруги, в котором сообщалось о самоубийстве Владимира (он отравился хлороформом)...

- Он ничего не рассказывал мне. Это я виновата в его смерти, - эта мысль сверлила ей мозг 5 дней. Все 5 дней она ничего не ела и не пила. Только лежала и молчала. В конце 5-ых суток она потеряла сознание. А на 6-й день продолжила работу по математике.Математика - её проклятие и спасение.

- Владимир давал мне слишком много свободы, - напишет Софья в одном из писем своему новому возлюбленному, по роковому совпадению носившему

ту же фамилию - Ковалевский.

После смети мужа Софья заберёт дочь из России. Она будет много работать и много думать о своей жизни. К ней придёт известность, слава и звание профессора. Первая в мире женщина-профессор! Самая одинокая женщина-профессор! Её будут ценить и любить за успехи в математике. Так научили её добывать любовь в детстве. Она жила будто бы под стеклянным куполом. Соблюдала дистанцию. Никого не подпускала слишком близко.Но в 39 лет вдруг влюбилась.Он моложе на год. Известный философ-политолог Максим Ковалевский.И снова сложные отношения, в которых нет ни простоты, ни лёгкости. Ей страшно менять свою жизнь, Она умеет вычислять самые сложные уравнения, просчитывать траекторию движений, но так и не освоила алгоритм доверия и схему счастья.Развязка не заставила долго ждать. На этот раз из жизни выскользнула Софья. Её смерть неожиданная и такая быстрая пришла в виде банальной простуды, которая в течение двух недель развилась в воспаление лёгких. Ей исполнилось всего 41 год...

Осталась дочь, которую тоже звали Софья. Ещё одна Софья Ковалевская. На момент смерти матери девочке исполнилось 13. Её удочерил возлюбленный матери – Максим Ковалевский. Даже фамилию менять не пришлось. Дочь выросла, но замуж так и не вышла…

P.S. C благодарностью от всех математиков,технарей и в связи с 171 годовщиной со дня рождения...