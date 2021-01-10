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Софья Ковалевская:Гением быть трудно

Софья Ковалевская:Гением быть трудно (4 фото)

Автор:
10 января 2021 15:43
Метки: женщина в науке   жизнь гениальных людей   истории   
969
4
Когда садитесь в самолет,вспомните эту женщину,-из глубины веков она прокладывает вам путь в облаках!
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Метки: женщина в науке   жизнь гениальных людей   истории   
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32k
kalinser 14 часов назад
"Гением быть трудно.Тяжелее вдвойне - быть гением и женщиной одновременно"
О.Бузова с Вами не согласная!
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Денис kalinser 14 часов назад
Так а Бузовой-то что? Не гений и не женщина.
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4k
Бу 6 часов назад
Какая печальная судьба
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7k
Шурум-бурум 14 часов назад
странная форма черепа у нее
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37k
Сергей Шурум-бурум 11 часов назад
Опа, череповед объявился.
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