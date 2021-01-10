Софья Ковалевская:Гением быть трудно

Когда садитесь в самолет,вспомните эту женщину,-из глубины веков она прокладывает вам путь в облаках!
От автора__-Когда садитесь в самолет,вспомните эту женщину,-из глубины веков она прокладывает вам путь в облаках!Спросите,почему?Основные математические расчеты навигационной аппаратуры используют ее формулы.Но сейчас я хочу рассказать о другом,о ее непростой,короткой,но такой яркой жизни...
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Гением быть трудно. Тяжелее вдвойне - быть гением и женщиной одновременно.
Софья Ковалевская – это гремучая смесь немецкой и цыганской крови. Цыганской – по отцу. Немецкой – по матери. Среди её предков - математики, астрономы и вольная цыганка – прабабка.Софья – средний ребёнок в обеспеченной семье. Мать – аккуратная спокойная немка. Но не в мать пошла характером Софа,а в отца - своевольного, даже, упрямого человека.О своём детстве Ковалевская подробно рассказала в мемуарах.Стена в дальней комнате их дома была оклеена большими листами с записями лекций по высшей математике. Это было местом наказания
провинившихся детей. Чаще всего в этот угол отправляли Софу за недоеденный суп. Грустная и одинокая, отчаянно несогласная с выдвинутыми ей обвинениями, стояла Софа в этом углу, рассматривая формулы и уравнения.Но нет худа, без добра! И позже эти долгие рассматривания непонятных значков чудесным образом всплывут в памяти в её звездный час.Достаток в семье, большой дом, личный учитель. Не хватало только одного – любви и одобрения родителей, особенно отца. В своих
мемуарах Ковалевская описала типичный синдром среднего ребёнка. Старшая сестра - улыбчивая красавица Анна. Младший брат – долгожданный сын Феденька. А кто она? Просто вторая девочка. Вообще то надеялись, что будет сын, но, увы, родилась она – Софа.
Отец Софы - полковник Василий Корвин-Круковский терпеть не мог женщин-писателей. Считал их чем-то недостойным и грязным. А вот математику почитал наукой чистой и весьма приличной. Средняя дочь – Софа выказывала серьёзные способности, что грело самолюбие полковника и сближало его со средней дочерью. Софа поняла: математика – это способ понравиться отцу, а незаметно увлеклась и сама. Она решала уравнения, подобно тому, как поэты сочиняют стихи.
Нет Софа не была «синим чулком». Обаятельная, готовая к риску и немного кокетливая девушка. Её интересовали не только интегралы. Она влюблялась, разочаровывалась, шутила и плакала. Но больше всего Софе хотелось попасть в университет.В 19 веке попасть девушке на лекции в университет, всё равно, что слетать на Луну сегодня. Законы Российской империи запрещали приём женщин в университеты. Наука тоже была под строгим табу. Исключительная привилегия мужчин.
____________
Гением быть трудно. Тяжелее вдвойне - быть гением и женщиной одновременно.
Софья Ковалевская – это гремучая смесь немецкой и цыганской крови. Цыганской – по отцу. Немецкой – по матери. Среди её предков - математики, астрономы и вольная цыганка – прабабка.Софья – средний ребёнок в обеспеченной семье. Мать – аккуратная спокойная немка. Но не в мать пошла характером Софа,а в отца - своевольного, даже, упрямого человека.О своём детстве Ковалевская подробно рассказала в мемуарах.Стена в дальней комнате их дома была оклеена большими листами с записями лекций по высшей математике. Это было местом наказания
провинившихся детей. Чаще всего в этот угол отправляли Софу за недоеденный суп. Грустная и одинокая, отчаянно несогласная с выдвинутыми ей обвинениями, стояла Софа в этом углу, рассматривая формулы и уравнения.Но нет худа, без добра! И позже эти долгие рассматривания непонятных значков чудесным образом всплывут в памяти в её звездный час.Достаток в семье, большой дом, личный учитель. Не хватало только одного – любви и одобрения родителей, особенно отца. В своих
мемуарах Ковалевская описала типичный синдром среднего ребёнка. Старшая сестра - улыбчивая красавица Анна. Младший брат – долгожданный сын Феденька. А кто она? Просто вторая девочка. Вообще то надеялись, что будет сын, но, увы, родилась она – Софа.
Отец Софы - полковник Василий Корвин-Круковский терпеть не мог женщин-писателей. Считал их чем-то недостойным и грязным. А вот математику почитал наукой чистой и весьма приличной. Средняя дочь – Софа выказывала серьёзные способности, что грело самолюбие полковника и сближало его со средней дочерью. Софа поняла: математика – это способ понравиться отцу, а незаметно увлеклась и сама. Она решала уравнения, подобно тому, как поэты сочиняют стихи.
Нет Софа не была «синим чулком». Обаятельная, готовая к риску и немного кокетливая девушка. Её интересовали не только интегралы. Она влюблялась, разочаровывалась, шутила и плакала. Но больше всего Софе хотелось попасть в университет.В 19 веке попасть девушке на лекции в университет, всё равно, что слетать на Луну сегодня. Законы Российской империи запрещали приём женщин в университеты. Наука тоже была под строгим табу. Исключительная привилегия мужчин.
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Софье просто некуда было деть свою энергию и талант. Что было ей делать в России с её азиатским менталитетом? Однако, выход был.Фиктивный брак и отъезд за границу!В то время идея женского участия в науке и образовании обсуждалась в обществе активно. Этот вопрос был, что называется «в тренде».Находились мужчины, готовые на самоотверженный поступок – жениться и не претендовать на свою супругу после свадьбы. Предоставить полную свободу действий, помочь с выездом в прогрессивную Европу – вот истинно благородный поступок!
Сыскался такой жених и для Софьи. Звали его Владимир Ковалевский. Но случилось так, что этот человек стал для неё самой трудной задачей в жизни.
Он был титулярный советник, но она то полковника – дочь! Ситуация получилась почти, как в известном романсе. Отец невесты не знал о том,что брак запланирован фиктивный. Долго не соглашался. Ей бы рассказать родителю откровенно о своём желании учиться за границей, но не смогла. Не привыкла открывать свою душу. Не верила, что поймут. Не ждала поддержки…
Обвенчались. Получили хорошее приданое в денежном эквиваленте. Муж для Софьи – незнакомый совершенно чужой человек. А Владимир влюбился по-настоящему. И попал в сложную ситуацию. С одной стороны – честь и порядочность, ведь обещал же, не претендовать на свободу. С другой – тяга, любовь, восхищение и хочется сделать её по настоящему своей.И вот они в Европе. Отношения крайне сложные. Живут врозь. Она – в дешёвых холодных комнатах, все дни просиживает за своей математикой.Он тоже квартирует и пытается заниматься зоологией. Переписываются. Вроде и не чужие, но и не супруги. Ей жаль его. Он добрый порядочный, и бесконечно одинокий. Но сочувствие – не любовь. И математика все поглощает...После защиты диссертации Софья решает ехать в Россию. Едут Ковалевские вместе. Долгие дни в тряской карете. Разговоры. И они сближаются.
А потом большой родительский дом и семейная суета, чаепития по пять раз на дню. У старшей сестры – Анны уже ребёнок. И все счастливы простым человеческим счастьем. Без математики.
- А может можно жить вот так просто? Без науки? – решает Софья. И брак её перестаёт быть фиктивным. Рождается дочка.Их дом – одна большая детская. Кругом игрушки и приятные хлопоты. Но чем зарабатывать на жизнь?
Бизнес.
Бизнес - план предложил Владимир. Он берёт кредиты. Покупает участок земли на Васильевском острове. Строит дом. Так называемый, доходный дом – где все квартиры сдаются. Жена-математик моментально просчитала риски – всё выглядит достойно. И они, что называется, вложились.Доходный дом был построен. И прибыль была. Всё хорошо было до тех пор пока Владимир не захотел повторить успех. Опять покупка участка, опять строительство и …прогорел. Всё нажитое ушло на оплату долгов.
Сыскался такой жених и для Софьи. Звали его Владимир Ковалевский. Но случилось так, что этот человек стал для неё самой трудной задачей в жизни.
Он был титулярный советник, но она то полковника – дочь! Ситуация получилась почти, как в известном романсе. Отец невесты не знал о том,что брак запланирован фиктивный. Долго не соглашался. Ей бы рассказать родителю откровенно о своём желании учиться за границей, но не смогла. Не привыкла открывать свою душу. Не верила, что поймут. Не ждала поддержки…
Обвенчались. Получили хорошее приданое в денежном эквиваленте. Муж для Софьи – незнакомый совершенно чужой человек. А Владимир влюбился по-настоящему. И попал в сложную ситуацию. С одной стороны – честь и порядочность, ведь обещал же, не претендовать на свободу. С другой – тяга, любовь, восхищение и хочется сделать её по настоящему своей.И вот они в Европе. Отношения крайне сложные. Живут врозь. Она – в дешёвых холодных комнатах, все дни просиживает за своей математикой.Он тоже квартирует и пытается заниматься зоологией. Переписываются. Вроде и не чужие, но и не супруги. Ей жаль его. Он добрый порядочный, и бесконечно одинокий. Но сочувствие – не любовь. И математика все поглощает...После защиты диссертации Софья решает ехать в Россию. Едут Ковалевские вместе. Долгие дни в тряской карете. Разговоры. И они сближаются.
А потом большой родительский дом и семейная суета, чаепития по пять раз на дню. У старшей сестры – Анны уже ребёнок. И все счастливы простым человеческим счастьем. Без математики.
- А может можно жить вот так просто? Без науки? – решает Софья. И брак её перестаёт быть фиктивным. Рождается дочка.Их дом – одна большая детская. Кругом игрушки и приятные хлопоты. Но чем зарабатывать на жизнь?
Бизнес.
Бизнес - план предложил Владимир. Он берёт кредиты. Покупает участок земли на Васильевском острове. Строит дом. Так называемый, доходный дом – где все квартиры сдаются. Жена-математик моментально просчитала риски – всё выглядит достойно. И они, что называется, вложились.Доходный дом был построен. И прибыль была. Всё хорошо было до тех пор пока Владимир не захотел повторить успех. Опять покупка участка, опять строительство и …прогорел. Всё нажитое ушло на оплату долгов.
И опять вопрос – на что жить?
Софья пробует устроиться преподавателем в университет. Но её ждёт отказ.
- Мы можем предложить Вам место учительницы в начальной школе, - предлагают ей российские чиновники образования.
- Я не настолько сильна в таблице умножения, - гордо отвечает Ковалевская.
И уезжает в Париж, оставляя маленькую дочку на попечение подруги. Там в Европе её специальность, её знания востребованы. Там она сможет зарабатывать!
Она снимает комнатку за 50 франков в день, и начинает писать свою известную работу «О вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки»...
Софья работает на износ. Её завтрак – чашка горячего шоколада и хлеб. Обед – кусочек хлеба и яблоко. Ужина, как правило, не бывает. Она напишет мужу письмо с просьбой выслать ей 800 франков. Но ей ещё не известно, что ему уже совсем неоткуда взять эти деньги.Владимир после отъезда жены остался в Петербурге. После выплаты всех долгов по кредиту, он остался совершенно без средств. Его накрыла страшная депрессия. Ему 40 лет. А он – никто. Занимался наукой и бросил. Коммерсантом тоже не стал. Семья? А есть ли у него семья?Он попытался вернуться в науку. Его взяли преподавателем зоологии в один из питерских университетов. Но и тут его подстерегала беда.Он с ужасом обнаружил у себя расстройство памяти. Сначала он пытался записывать материалы лекций. Но быстро понял, что не может связно строить свою речь. Это был полный крах всех надежд. Один выход – покончить с собой. Что здесь? Нищета, одиночество и, возможно, безумие.
Ему казалось, что терять уже нечего...В апреле 1883 года Софья получила страшное письмо от подруги, в котором сообщалось о самоубийстве Владимира (он отравился хлороформом)...
- Он ничего не рассказывал мне. Это я виновата в его смерти, - эта мысль сверлила ей мозг 5 дней. Все 5 дней она ничего не ела и не пила. Только лежала и молчала. В конце 5-ых суток она потеряла сознание. А на 6-й день продолжила работу по математике.Математика - её проклятие и спасение.
- Владимир давал мне слишком много свободы, - напишет Софья в одном из писем своему новому возлюбленному, по роковому совпадению носившему
ту же фамилию - Ковалевский.
После смети мужа Софья заберёт дочь из России. Она будет много работать и много думать о своей жизни. К ней придёт известность, слава и звание профессора. Первая в мире женщина-профессор! Самая одинокая женщина-профессор! Её будут ценить и любить за успехи в математике. Так научили её добывать любовь в детстве. Она жила будто бы под стеклянным куполом. Соблюдала дистанцию. Никого не подпускала слишком близко.Но в 39 лет вдруг влюбилась.Он моложе на год. Известный философ-политолог Максим Ковалевский.И снова сложные отношения, в которых нет ни простоты, ни лёгкости. Ей страшно менять свою жизнь, Она умеет вычислять самые сложные уравнения, просчитывать траекторию движений, но так и не освоила алгоритм доверия и схему счастья.Развязка не заставила долго ждать. На этот раз из жизни выскользнула Софья. Её смерть неожиданная и такая быстрая пришла в виде банальной простуды, которая в течение двух недель развилась в воспаление лёгких. Ей исполнилось всего 41 год...
Осталась дочь, которую тоже звали Софья. Ещё одна Софья Ковалевская. На момент смерти матери девочке исполнилось 13. Её удочерил возлюбленный матери – Максим Ковалевский. Даже фамилию менять не пришлось. Дочь выросла, но замуж так и не вышла…
P.S. C благодарностью от всех математиков,технарей и в связи с 171 годовщиной со дня рождения...
Софья пробует устроиться преподавателем в университет. Но её ждёт отказ.
- Мы можем предложить Вам место учительницы в начальной школе, - предлагают ей российские чиновники образования.
- Я не настолько сильна в таблице умножения, - гордо отвечает Ковалевская.
И уезжает в Париж, оставляя маленькую дочку на попечение подруги. Там в Европе её специальность, её знания востребованы. Там она сможет зарабатывать!
Она снимает комнатку за 50 франков в день, и начинает писать свою известную работу «О вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки»...
Софья работает на износ. Её завтрак – чашка горячего шоколада и хлеб. Обед – кусочек хлеба и яблоко. Ужина, как правило, не бывает. Она напишет мужу письмо с просьбой выслать ей 800 франков. Но ей ещё не известно, что ему уже совсем неоткуда взять эти деньги.Владимир после отъезда жены остался в Петербурге. После выплаты всех долгов по кредиту, он остался совершенно без средств. Его накрыла страшная депрессия. Ему 40 лет. А он – никто. Занимался наукой и бросил. Коммерсантом тоже не стал. Семья? А есть ли у него семья?Он попытался вернуться в науку. Его взяли преподавателем зоологии в один из питерских университетов. Но и тут его подстерегала беда.Он с ужасом обнаружил у себя расстройство памяти. Сначала он пытался записывать материалы лекций. Но быстро понял, что не может связно строить свою речь. Это был полный крах всех надежд. Один выход – покончить с собой. Что здесь? Нищета, одиночество и, возможно, безумие.
Ему казалось, что терять уже нечего...В апреле 1883 года Софья получила страшное письмо от подруги, в котором сообщалось о самоубийстве Владимира (он отравился хлороформом)...
- Он ничего не рассказывал мне. Это я виновата в его смерти, - эта мысль сверлила ей мозг 5 дней. Все 5 дней она ничего не ела и не пила. Только лежала и молчала. В конце 5-ых суток она потеряла сознание. А на 6-й день продолжила работу по математике.Математика - её проклятие и спасение.
- Владимир давал мне слишком много свободы, - напишет Софья в одном из писем своему новому возлюбленному, по роковому совпадению носившему
ту же фамилию - Ковалевский.
После смети мужа Софья заберёт дочь из России. Она будет много работать и много думать о своей жизни. К ней придёт известность, слава и звание профессора. Первая в мире женщина-профессор! Самая одинокая женщина-профессор! Её будут ценить и любить за успехи в математике. Так научили её добывать любовь в детстве. Она жила будто бы под стеклянным куполом. Соблюдала дистанцию. Никого не подпускала слишком близко.Но в 39 лет вдруг влюбилась.Он моложе на год. Известный философ-политолог Максим Ковалевский.И снова сложные отношения, в которых нет ни простоты, ни лёгкости. Ей страшно менять свою жизнь, Она умеет вычислять самые сложные уравнения, просчитывать траекторию движений, но так и не освоила алгоритм доверия и схему счастья.Развязка не заставила долго ждать. На этот раз из жизни выскользнула Софья. Её смерть неожиданная и такая быстрая пришла в виде банальной простуды, которая в течение двух недель развилась в воспаление лёгких. Ей исполнилось всего 41 год...
Осталась дочь, которую тоже звали Софья. Ещё одна Софья Ковалевская. На момент смерти матери девочке исполнилось 13. Её удочерил возлюбленный матери – Максим Ковалевский. Даже фамилию менять не пришлось. Дочь выросла, но замуж так и не вышла…
P.S. C благодарностью от всех математиков,технарей и в связи с 171 годовщиной со дня рождения...
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