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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
09 января 2021 11:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
869
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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21  комментарий
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3k
Ваник Час назад
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Смешные и познавательные картинки
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Евгений 56 секунд назад
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До сих пор пользуюсь. Для переноса рисунка, лучше, пока, ничего не придумали.
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Евгений 4 минуты назад
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Помощник бармена, на Руси назывался "половой"

"Половой, в России XIX начала XX веков трактирный слуга.
Половой выполнял обязанности официанта; в том случае, когда при трактире сдавались номера для проживания, занимался также их обслуживанием. Официантом в России называлось лицо, обслуживавшее посетителей в ресторане европейского типа." Википедия.
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Евгений 12 минут назад
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Почему "лучок"? Добавляйте сразу коньячок.
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11k
Сергей 16 минут назад
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Может просто Саня любит подымить после обеда?
Может просто Саня любит подымить после обеда?
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19k
Ратибор 20 минут назад
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Барбариста - это тавтология. Бариста и так по-итальянски бармен.
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Евгений 21 минуту назад
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Смешные и познавательные картинки
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19k
Ратибор Полчаса назад
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Не все атланты. Некоторые используют швабру))
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TirAn Полчаса назад
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Помню, но ещё не вымер, как мамонты и динозавры. Этоих изобретение
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Агасфер 36 минут назад
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Я, как дальтоник, вижу созревший розовый банан
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2k
Агасфер 39 минут назад
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Зато туалетную бумагу в СССР начали выпускать на год раньше высадки на Луну
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4k
Александр Иванов Агасфер 24 минуты назад
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Что, ещё и до туалетной бумаги не додумались до сих пор?
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169
Шпут 44 минуты назад
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Рисовал Эминема, получился Фредди Меркьюри
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3k
Ваник 49 минут назад
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Барабулька - старая барменша?
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14k
Андрей Донченко 49 минут назад
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Хорошо чувствовать себя с утра.
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3k
Ваник 51 минуту назад
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- Диван
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Агасфер Ваник Полчаса назад
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Диван не ценишь, а продавливаешь
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8k
Ден 54 минуты назад
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Чертов Санта, где мои наушники? Второй месяц жду
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Евгений Ден 15 минут назад
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Тебе еще повезло. Я свою посылку 80 дней ждал, пока не открыл спор о возврате денег. Через неделю, они нашли ее в китайском аэропорту, а еще через две, она все-таки дошла. Так, что, дрючь продавца, а еще лучше открывай спор. Тогда они быстрее шевелиться будут.
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