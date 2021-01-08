"Юность-202", единственный приемник, который изобретал весь Советский Союз

Ни один радиоприемник в мире не может похвастать таким огромным конструкторским коллективом, трудившимся над его созданием. Даже для СССР это был уникальный опыт.
В СССР много внимания уделялось к раннему изучению основ радиотехники. Кроме массовой сети радиокружков еще и выпускались наборы для самостоятельной сборки радиоаппаратуры. Кроме эмоционального стимула-гордости "я собрал сам!", была и финансовая заинтересованность: наборы были практически два раза дешевле собратьев, продаваемых в собранном виде. В итоге каждый год страна получала сотни тысяч школьников, разбирающихся в радиоэлектронике. Недаром президент США Джон Кеннеди сказал: "СССР выиграл космическую гонку за школьной партой".
Только одних наборов для сборки радиоприемников, выпускавшихся в СССР, я насчитал около 70!, а ведь были еще и другие наборы и конструкторы. Причем эти наборы-конструкторы с удовольствием покупали и собирали и опытные радиолюбители-кто же откажется от симпатичного карманного радиоприемника за 10 рублей. Причем многих из них не устраивала простейшая схема и они разрабатывали и собирали свои схемы в том же корпусе. Естественно, о удачных доработках и улучшениях писали в радиотехнические журналы.
Так было и с популярным конструктором-радиоприемником серии "Юность". Его начали выпускать в 1965 году. Схема была очень простой и доступной для сборки. Завод выпускал более 100 тысяч штук в год, четверть из которого уходило на экспорт.
В 1978 году завод перешел на выпуск модернизированной модели "Юность КП 101". Корпус радиоприемника стал более симпатичен, но изменения в схеме не сильно улучшили характеристики радиоприемника.
В 1985 году набор-конструктор подвергся модернизации в третий раз: поменялся корпус, но схема опять ограничилась переходом на транзисторы КТ. Естественно в адрес завода и в журналы посыпались гневные письма радиолюбителей, требующих кардинально улучшить схему и качественные параметры радиоприемника. В мае 1986 года, завод изготовитель, объявил конкурс на разработку новой схемы для радиоприемника -конструктора "Юность". Участвовать в конкурсе мог любой.
Хотя срок конкурса был ограничен 31 октября (5 месяцев), в реальности итоги подвели только через год с лишним (июль 1987 года). Сколько работ было всего информации нет, но удовлетворяющим условиям конкурса было признано около 200 схем.
Явным лидером признали разработку В. Верютина, руководителя радиокружка при МВТУ им. Баумана, ему и достался главный приз-300 рублей. Второе место не присуждалось, но за счет этого поощрительных призов было 14, так же еще 14 разработок отметили дипломами журнала "Радио".
Хоть и журнал "Радио" объявил победителя, но схему, разработанную Верютиным, публиковать не стал, мол дождемся запуска конструктора в производство. В утешение радиолюбителей, уже больше года ждущих результата конкурса , начали печатать схемы тех авторов, кто получил поощрительный приз. Возмущению читателей не было предела.
Потребовалось еще полгода атаки на редакцию гневными письмами, телефонными звонками и личным посещением радиолюбителей, чтобы в декабрьском выпуске журнала опубликовали схему и описание приемника.
Выпуск набора конструктора по новой схеме начался в 1988 году. К сожалению, достать было очень трудно-раскупался моментально. Многие радиолюбители собирали радиоприемник сами и я был в их числе. Схема была очень удачной и чувствительность приемника была высокой. Среди конструкторов-радиоприемников СССР это был лучший набор.
Отдельно хочется отметить работы художника, оформлявшего иллюстрации к инструкции в виде комиксов. Вот инструкция к конструктору-радиоприемнику "Юность КП 101"
а вот иллюстрация в инструкции модели "Юность 105"
Для мальчишек прямой мотивирующий намек )))
Источник:
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- А вы помните? 18 красноречивых фото из лихих 90-х
- Зачем в "хрущевках" и "сталинках" в санузлах делали окно?
- По волнам памяти: 15 предметов быта времен СССР, которым давно нашли замену
- Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой"
Понравилось39