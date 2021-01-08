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"Юность-202", единственный приемник, который изобретал весь Советский Союз

"Юность-202", единственный приемник, который изобретал весь Советский Союз (10 фото)

Автор:
08 января 2021 09:21
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: СССР   интересно   радиотехника   
205
10

Ни один радиоприемник в мире не может похвастать таким огромным конструкторским коллективом, трудившимся над его созданием. Даже для СССР это был уникальный опыт.

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Метки: СССР   интересно   радиотехника   
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Горец Ю 47 минут назад
Зато сейчас... Рассказывают как драгоценные металлы извлекать из флажков и вертолетов... Тьфу!
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398
arcush Полчаса назад
Мне бы нынешние технологии и детальё, тогда лет 45 назад... Маск отдохнул бы со своими ракетами. Вот беда, сейчас на СВ и ДВ станций нет.. И тот самый приемник "Юность" только шипит...
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