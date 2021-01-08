"Юность-202", единственный приемник, который изобретал весь Советский Союз

Хотя срок конкурса был ограничен 31 октября (5 месяцев), в реальности итоги подвели только через год с лишним (июль 1987 года). Сколько работ было всего информации нет, но удовлетворяющим условиям конкурса было признано около 200 схем.

Явным лидером признали разработку В. Верютина, руководителя радиокружка при МВТУ им. Баумана, ему и достался главный приз-300 рублей. Второе место не присуждалось, но за счет этого поощрительных призов было 14, так же еще 14 разработок отметили дипломами журнала "Радио".