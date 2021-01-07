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Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений

Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений (8 фото)

Автор:
07 января 2021 22:03
Метки: изобретения   интересно   технологии   
1002
8

Главным героем сегодняшнего рассказа будет мальчик по фамилии Поттер. Только не Гарри Поттер – мальчика звали Гемфри Поттер, а родился он в 1689 году, в городке Челлдсей, графство Вустершир, Англия. Знаменитым Гемфри Поттера сделала... лень! Ну, точнее, не совсем лень, а свойственное абсолютно всем мальчишкам на свете желание не быть лишний раз наказанным и иметь хотя бы чуть-чуть побольше свободного времени для игр

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Метки: изобретения   интересно   технологии   
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8k
Владимир 2 часа назад
>> какую награду мальчишка получил за своё изобретение
ну как какую - потерял работу )
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21k
turyst 7 минут назад
Довольно натянуто.
Я бы даже сказал притянуто за уши.

В механике подобная "автоматика" намного раньше использовалась.
Ещё до нашей эры.

А уж "отрицательная/положительная обратная связь"...
Можно много к чему притянуть.

К примеру:
Ты мне даш больше вкусной еды - пропищала одна обезьяна другой - а я меньше тебя буду бить, этой замечательной палкой, по голове.
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75
Walter Hartwell White Час назад
Что скрывается под ником "Димон"?По 10-20 постов,это явно не один человек?При том явный запутинец.))
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9k
Schandmaul Walter Hartwell White Полчаса назад
тут кроме димона есть ещё несклько таких же продуктивных
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21k
turyst Walter Hartwell White 13 минут назад
С тындексдзена копипасты...
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−26
Владимир Час назад
представьте как потом придти и попытаться хотя бы стакан воды выпить
если весь день каждые 10 сек ты разные краны открывал


кстати детский труд и сейчас во всю используется
ну в Африке в Индии, и все норм. ну а кто их там считать будет этих негров и индусов? организации по правам человека что ли?
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36k
Вепс Владимир 50 минут назад
Что-то вспомнилось =)))
Ссылка youtu.be
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30k
Alex 2 часа назад
Лень - двигатель прогресса)
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14k
Kvadro Alex Полчаса назад
это лентяи говорят, чтобы оправдать свою лень,
интеллект - соображалка, вот, что является двигателем прогресса
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21k
turyst Kvadro 14 минут назад
Интеллект и сооброжалка без мотивации не работают.
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