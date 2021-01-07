Как ленивый мальчишка совершил одно из главных инженерных изобретений

Что же замечательного придумал Гемфри Поттер? По сути, он первым в мире придумал принцип автоматического управления параметрами, или, как говорят учёные, обратной связи, один из главных принципов всей современной техники!



Его смысл заключается в том, что «выход», то есть результат работы некоей системы, влияет на её «вход». Скажем, такой принцип используется в конструкции различных двигателей. Если двигатель начинает вращаться слишком быстро, то устройство с «обратной связью» уменьшит поступление топлива – и скорость уменьшится до безопасных пределов. Самое простое устройство с «обратной связью» – это электрический чайник, термопот или рисоварка на кухне. Если температура кипятка становится выше определённого предела, то чайник сам отключает электроэнергию. Если же вода холодная, то наоборот, включает нагрев. Внутри современных приборов и машин используются тысячи узлов, построенных на принципе обратной связи.



Положительная и отрицательная обратная связь

Учёные подразделяют обратную связь на положительную и отрицательную. В чём разница? В системе с положительной обратной связью усиление «выходного параметра» приводит к усилению «входного параметра». Один из классических примеров положительной обратной связи – это совместная эволюция (коэволюция) хищников и травоядных. Скажем, если антилопы «вдруг» научатся быстро бегать, то это приводит к тому, что львам тоже нужно «научиться» бегать быстро и даже ещё быстрее (иначе лев антилопу не поймает и останется голодным со всеми вытекающими последствиями). Или, скажем, принцип «брони и снаряда», описанный Жюлем Верном в романе «Из пушки на Луну»: одни производители создают всё более мощные снаряды для пушек, а в ответ другие создают все более толстую броню. Ну, или если хотите, представьте себе двух вредных мальчишек – один делает другому пакость, второй делает в отместку пакость ещё сильнее, первый «ещё сильнее» и так далее. По возрастающей.