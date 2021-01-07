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Прогулка по Санкт-Петербургу 1993 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1993 года (17 фото)

Автор:
07 января 2021 20:49
Метки: Россия   Санкт-Петербург.   город   люди   прошлое   фотографии   
880
17
Сегодня мы отправляемся в 1993 год. Страну продолжает потряхивать - происходит очередной политический кризис, который заканчивается Черным октябрём и расстрелом Белого Дома из танков.
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Метки: Россия   Санкт-Петербург.   город   люди   прошлое   фотографии   
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15k
Александр Сучков 4 часа назад
серьёзный такой...
серьёзный такой...
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−37
Владимир Час назад
Питер перестал быть нормальным городом после того как перестал быть Ленинградом.

то Путин с Матвиенко оттуда вылезут, то профессор любовницу по частям в реку выкидывает
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−37
Владимир Час назад
где то тут ходит Данила Багров и мочит людей :)

ну так то пацан нормальный, но бухать с ним ну нахер

ну псих, он брата за малым не мочканул
а остальных вообще налево и направо
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
Тут все предсказуемо: сейчас все начнут орать здесь что в совковые времена там лучше было, и лучше бы Питер остался Ленинградом и т.д. Все это уже было неоднократно.
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