Прогулка по Санкт-Петербургу 1993 года

Сегодня мы отправляемся в 1993 год. Страну продолжает потряхивать - происходит очередной политический кризис, который заканчивается Черным октябрём и расстрелом Белого Дома из танков.
1.
Если в 1992 году в городе только-только появлялась наружная реклама, то в 1993 её стало ну очень много. На углу Садовой и Невского смонтировали огромную рекламу "Пепси", которую провисела здесь довольно долго.
2.
В Петербурге из танков никто не палил, а вот теплотрассы прорывало тогда вполне регулярно. В этот раз это случилось на углу Вознесенского проспекта и Садовой улицы.
фото - Виктор Потёмкин
фото - Виктор Потёмкин
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9.
У Мариинского дворца. Посередине действующий президент Борис Ельцин, чуть слева мэр Петербурга Анатолий Собчак, а с правого бока будущий президент России Владимир Путин.
10.
Синопская набережная около Большеохтинского моста до реконструкции. Сквозного проезда по набережной тогда ещё не существовало.
13.
Проспект Энгельса в районе Манчестерской улицы захвачен "Москвичами"! В смысле автомобилями "Москвич".
16.
Властьимущие пока ещё не пересели на иномарки и перемещаются по городу на лимузинах ЗИЛ-41047. Фото сделано на Адмиралтейском проспекте.
Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года здесь:
Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года
Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года здесь:
Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года
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Метки: Россия Санкт-Петербург. город люди прошлое фотографии
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то Путин с Матвиенко оттуда вылезут, то профессор любовницу по частям в реку выкидывает
ну так то пацан нормальный, но бухать с ним ну нахер
ну псих, он брата за малым не мочканул
а остальных вообще налево и направо