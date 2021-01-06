Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди
31.
Имя актрисы Грейс Келли с английского переводится как «изящество, грация»
Снимок 1958 года из архива британского издателя Эдварда Джорджа Уорриса Халтона
Источник:
Ссылки по теме:
- Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал
- Фрида Кало
- «Сквозь время»: 30 звезд, позирующих с молодыми версиями себя
- К 130-летнему юбилею Чарли Чаплина — его фотографии без привычных усов и котелка
- На все времена: 100 вдохновляющих цитат
Метки: знаменитости интересно фото
48
Понравилось48
Новости партнёров
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,"