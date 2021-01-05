Истории и высказывания известных людей

36.

«Наши души созданы друг для друга, но уста их немы - слыхана ли в мире подобная нелепость?.. Дорогая, ведь для меня счастье - это Вы, счастье и торжество души!» В этом отрывке из письма Джека Лондона Анне Струнской сказано, пожалуй, главное, что было в отношениях между известным американским писателем и молодой, яркой, интеллектуальной женщиной из еврейской семьи.

Анна Струнская родилась в городке Бабиновичи, в Белоруссии, в 1877 году и оказалась в Америке вместе с родителями, когда ей было 9 лет. Еще будучи школьницей, в последний год учебы в средней школе Анна вступила в Социалистическую рабочую партию. Идеи социализма волновали её с раннего детства и оставались с ней всю жизнь. Анна была яркой личностью и талантливым оратором.

Социалистические идеи волновали и Джека Лондона, который состоял в той же, что и Анна, Социалистической рабочей партии. Родившись в бедной семье, он с детских лет был вынужден зарабатывать на хлеб: работал продавцом газет, рабочим на фабрике, моряком, повидавшим многие страны, был в числе первых золотоискателей на Аляске. Все эти путешествия и приключения позже нашли отражение в его ярких литературных произведениях, в которых писатель утверждал лучшие человеческие качества: целеустремленность и выдержку, смелость, мужество и крепкую, преданную дружбу.

О своём знакомстве с Джеком Лондоном Анна писала так: «Я ощущала какую-то удивительную радость. Для меня это было словно встреча с молодым Лассалем, или Карлом Марксом, или Байроном. Каким-то внутренним чутьём я понимала, что передо мной историческая личность. Почему? Не могу сказать. Но ведь это оказалось правдой. Лондон действительно принадлежит к числу бессмертных».

Между Джеком Лондоном и Анной Струнской завязались дружеские, но очень бурные отношения. Они спорили с ожесточением обо всём: о социализме, экономике, обществе, биологии, материализме.

В одном из писем Джек писал: «Несмотря на бурю в стакане воды, которой было отмечено наше знакомство, на самом-то деле никакого разлада не было между нами. В глубине души мы были по-настоящему близки, созвучны, что ли. Корабль спущен на воду, рвется к морю; полозья возмущенно скрипят и стонут, но море и корабль не слышат их. То же было и с нами, когда мы ворвались в жизнь друг друга».



На суд Анны он отдавал все свои серьезные работы. Джек ценил её цепкий и острый ум и убеждал саму взяться за перо. Про их отношения он писал в 1900 году: «Чистая, прекрасная дружба? Между мужчиной и женщиной? Подобную вещь мир и вообразить не в состоянии, ее сочтут непостижимой, как вечность». О своих чувствах к Анне: «Невысказанное - превыше всего, поверьте, Анна».

Анна и Джек решили посвятить своей духовной близости и высокой дружбе книгу и назвали её «Переписка Кемптона и Уэйса», которая вышла в 1902 году.

В том же году их отношения достигли высшей точки. Он писал, что она нужна ему, что он любит её всё сильнее и что она занимает все его мысли. Признавался, что разочарован в женитьбе и предлагал Анне стать его женой. Она не могла этого сделать. Несмотря на то что Анна так же сильно любила Джека, как и он ее, действовать против своей совести она не могла. У него были жена и дети. Нет! Этот брак, построенный на страданиях других людей, не принесет им счастья, считала Анна.

В 1916 году умер Джек Лондон. Ему было всего 40 лет.

Анна Струнская умерла через 48 лет и перед смертью написала «Воспоминания о Джеке Лондоне», куда включила многие его письма, адресованные ей. «Принимайте меня таким: неожиданным гостем на короткий миг Вашей жизни, перелётной птицей, пахнувшей солёными ветрами…” Так он писал мне 21 декабря 1899 года на двадцать четвёртом году своей жизни. Перелётная птица пахнула солёными ветрами не только на мою жизнь, но и на жизнь вообще, и не на короткий миг, а навечно».