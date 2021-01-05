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Истории и высказывания известных людей

Истории и высказывания известных людей (50 фото)

Автор:
05 января 2021 22:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   истории   мысли   
557
50
Подборка интересных историй и высказываний известных людей
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Метки: знаменитости   интересно   истории   мысли   
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15  комментариев
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Странная подборка. Прекрасные люди перемешаны с ничтожествами.
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schmubu Алекс Юстасов 2 часа назад
причём у каждого - свои ничтожества и свои прекрасные люди...
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54k
Почитатель стекломоя Полчаса назад
«Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного». Савелий Крамаров
«Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного». Савелий Крамаров
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2k
roman-delisov Полчаса назад
А Довлатов -- мудрый был мужик.
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9k
Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
Истории и высказывания известных людей
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
А этот где?
А этот где? А этот? Они тоже оставили свой неизгладимый след в истории!

А этот?
А этот где? А этот? Они тоже оставили свой неизгладимый след в истории!

Они тоже оставили свой неизгладимый след в истории!
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7k
Караганда Час назад
$8 млрд, заработанные и переданные Чарльзом Фини, потрачены все без остатка.
ктоб сомневался.
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3k
schmubu 2 часа назад
Уинстон Черчилль что-то сказал про 11 сентября в Нью Йорке?
ващета, он умер в 65-ом году...
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3k
schmubu Димон 2 часа назад
сам-то перечитал, что там стоит?
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3.2M
Димон Автор поста schmubu 59 минут назад
не нужно мне тыкать, читайте внимательно
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4k
Дмитрий schmubu 39 минут назад
Цитата Черчилля в кавычках заканчивается до 9/11, словами "Но везучими оказались очень немногие из них", а ниже уже авторский текст. Я тоже не с первого взгляда понял, но пересмотрел повнимательнее. Так что Димон прав.
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schmubu Дмитрий 15 минут назад
последнее предложение тоже кончается кавычками:
\\ выходите из себя»
где начало для этих кавычек?
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schmubu Димон 15 минут назад
спасибо за совет, но я тыкаю по своему усмотрению.
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Tuskub 2 часа назад
Когда под картинку мешается правда и ложь, то, извини, топикастер, минусую ....
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