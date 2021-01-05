Повторное заражение коронавирусом: миф или реальность? Комментарии врачей

«В нашей стране как раз более-менее пошли разумным путем. Конечно, наделали глупостей, как всегда, это мы вообще любим делать, причем всегда под флагом борьбы за светлое будущее. Но идея была правильная: эпидемию не остановить, но хотя бы затормозить скорость нарастания новых случаев. С тем, чтобы дать медикам работать, ну уж никак не в щадящем, потому что больных много, но в рабочем режиме, не в авральном. Вот это сделали. Это не был карантин. Это были ограничительные мероприятия. Но как всегда, везде и всюду перегнули палку», — рассказал он.



По мнению профессора, специалиста по вирусологии, руководителя лаборатории биологии и индикации абровирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александра Бутенко, повторное заражение коронавирусом может быть только в том случае, если в нем произойдут изменения настолько масштабные, что долговременные иммунные антитела не смогут защитить организм человека, что не относится к нынешнему коронавирусу.



«Мое мнение, что не может быть повторного заражения. Не изменился генотип вируса. Если тот самый, который сейчас циркулирует, то он повторно не может вызвать. По аналогии с теми инфекциями, которые называются остро-вирусные инфекции, при них бывает длительный иммунитет и чаще всего пожизненный», — отметил Бутенко.



Если в популяции коронавируса произойдут изменения настолько масштабные, что «антитела уже не будут защищать людей от заражения новыми вариациями вируса, тогда повторное заражение может быть».



Он обратил внимание, что те мутации, которые происходят с коронавирусом, авторы вакцин считают, что «они сейчас защищают от новых вариантов вируса, поэтому повторного заражения в таких случаях быть не может».



«Те случаи, когда сообщают о повторном случае заражения, это может быть результат какой-то неправильной диагностики лабораторной в начальном периоде. Например, считается, что была положительная проба, но тогда были еще довольно несовершенные препараты», — объяснил Бутенко.