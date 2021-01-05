Повторное заражение коронавирусом: миф или реальность? Комментарии врачей

Сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть, и они множатся
В мире растет количество зараженных коронавирусом, при этом возникают новые мутации, которые ставят вопросы, связанные со здоровьем человека, на первый план в информационной повестке. Один из них — это возможность повторного заражения коронавирусом.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал, что сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть и они множатся.
«Сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть, и они множатся. Во время весенней вспышки, по-моему, это первыми обнаружили корейцы, у них появились повторные зараженные», — отметил Малышев.
По его словам, в повторных заражениях нет ничего удивительного. Есть множество заболеваний, где возможны повторные заражения, и COVID-19 относится к ним, уверен Малышев.
«Обычно повторное заболевание протекает легче, но не при всех инфекционных заболеваниях. Например, при лихорадке Денге очень часто бывает, что повторное заболевание протекает более тяжело», — сказал врач-инфекционист.
Говоря о цикличности заражения коронавирусом, Малышев указывает: в ряде научных работ говорится о том, что должно пройти несколько месяцев с момента последнего переболевания. Как правило — это два-три месяца, отмечает он.
Малышев также затронул тему эффективности российской вакцины «Спутник-V» против коронавируса. По его словам, разработчики гарантируют иммунитет на два года к новому коронавирусу, однако это по расчетным данным, а на практике пока никто не знает.
«Но это по расчетным данным, по тем антителам, которые выдержали различные формы заболеваний коронавирусом. Они не везде совпадают, но считается, что российская вакцина „Спутник-V“ дает иммунитет от нескольких месяцев примерно до двух лет», — рассказал врач-инфекционист.
Он добавил, что на данный момент уже существуют более десяти наиболее заметных мутаций коронавируса, и пока вакцина «Спутник-V» их все покрывает, «потому что бьет сразу по нескольким определенным участкам антигенной структуры коронавируса».
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал, что сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть и они множатся.
«Сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть, и они множатся. Во время весенней вспышки, по-моему, это первыми обнаружили корейцы, у них появились повторные зараженные», — отметил Малышев.
По его словам, в повторных заражениях нет ничего удивительного. Есть множество заболеваний, где возможны повторные заражения, и COVID-19 относится к ним, уверен Малышев.
«Обычно повторное заболевание протекает легче, но не при всех инфекционных заболеваниях. Например, при лихорадке Денге очень часто бывает, что повторное заболевание протекает более тяжело», — сказал врач-инфекционист.
Говоря о цикличности заражения коронавирусом, Малышев указывает: в ряде научных работ говорится о том, что должно пройти несколько месяцев с момента последнего переболевания. Как правило — это два-три месяца, отмечает он.
Малышев также затронул тему эффективности российской вакцины «Спутник-V» против коронавируса. По его словам, разработчики гарантируют иммунитет на два года к новому коронавирусу, однако это по расчетным данным, а на практике пока никто не знает.
«Но это по расчетным данным, по тем антителам, которые выдержали различные формы заболеваний коронавирусом. Они не везде совпадают, но считается, что российская вакцина „Спутник-V“ дает иммунитет от нескольких месяцев примерно до двух лет», — рассказал врач-инфекционист.
Он добавил, что на данный момент уже существуют более десяти наиболее заметных мутаций коронавируса, и пока вакцина «Спутник-V» их все покрывает, «потому что бьет сразу по нескольким определенным участкам антигенной структуры коронавируса».
Доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов рассказал, как он сам переболел коронавирусом дважды.
Первый раз он заразился в конце февраля 2020 года, когда в России было мало выявленных случаев заражения коронавирусом. Он считает, что инфицировался при перелете из России в Швейцарию, где располагается лыжный курорт Куршавель, куда он направлялся, и откуда был вынужден уехать из-за плохого самочувствия спустя несколько дней.
В России ему поставили диагноз — двухстороннее воспаление легких, которое он лечил в домашних условиях, отказавшись от госпитализации. Впоследствии у него обнаружились антитела к коронавирусу, которые через какое-то время исчезли.
«Поэтому мне стало интересно попытаться оценить длительность защитного эффекта постковидного иммунитета. Я периодически бывал в ситуации, когда отчетливо попадал в атмосферу витания ковидного аэрозоля и явно получал среднюю бытовую дозу вируса. То есть бывал в такой ситуации, когда мог бы заразиться вирусом, если не применять средства защиты», — рассказал доктор биологических наук.
Ровно через шесть месяцев после первого заражения он почувствовал першение в горле, точно такое же, как и в первый раз. Носоглоточный смыв дал положительный результат на коронавирус. Спустя несколько дней поднялась высокая температура и развилась двухсторонняя пневмония.
Оценивая тяжесть второго заболевания, Чепурнов сказал: «Первый раз легкомысленнее отнесся, поэтому не пошел в больницу. И все-таки легче проходило заболевание. Не было такой высокой температуры и не было такого изнурительного кашля. То есть второй раз заражение перенес тяжелее».
Первый раз он заразился в конце февраля 2020 года, когда в России было мало выявленных случаев заражения коронавирусом. Он считает, что инфицировался при перелете из России в Швейцарию, где располагается лыжный курорт Куршавель, куда он направлялся, и откуда был вынужден уехать из-за плохого самочувствия спустя несколько дней.
В России ему поставили диагноз — двухстороннее воспаление легких, которое он лечил в домашних условиях, отказавшись от госпитализации. Впоследствии у него обнаружились антитела к коронавирусу, которые через какое-то время исчезли.
«Поэтому мне стало интересно попытаться оценить длительность защитного эффекта постковидного иммунитета. Я периодически бывал в ситуации, когда отчетливо попадал в атмосферу витания ковидного аэрозоля и явно получал среднюю бытовую дозу вируса. То есть бывал в такой ситуации, когда мог бы заразиться вирусом, если не применять средства защиты», — рассказал доктор биологических наук.
Ровно через шесть месяцев после первого заражения он почувствовал першение в горле, точно такое же, как и в первый раз. Носоглоточный смыв дал положительный результат на коронавирус. Спустя несколько дней поднялась высокая температура и развилась двухсторонняя пневмония.
Оценивая тяжесть второго заболевания, Чепурнов сказал: «Первый раз легкомысленнее отнесся, поэтому не пошел в больницу. И все-таки легче проходило заболевание. Не было такой высокой температуры и не было такого изнурительного кашля. То есть второй раз заражение перенес тяжелее».
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров считает, что еще слишком мало информации, чтобы можно было с уверенностью говорить о повторных случаях заражения коронавирусом.
«Мы сейчас не можем с уверенностью ответить на вопрос о повторном заражении коронавирусом. Потому что слишком мало информации. Доказать повторное заболевание COVID-19 можно только в том случае, если вы имеете первичный вирус, что называется, „под рукой“ и под замком. Тогда вы можете сравнить два вируса и определить: повторное заболевание или нет», — отметил Никифоров.
В силу этих соображений он убежден, что все разговоры о возможности повторного заражения коронавирусом являются не чем иным, как болтовней.
По словам доктора медицинских наук, в начале эпидемии у нас не было качественных тест-систем: 30% давали ложноположительные результаты, 30% — ложноотрицательные. И поэтому сказать, что «полгода назад у меня был Ковид, потому что была положительная тест-система нельзя, зная тогдашнее качество наших тест-систем».
Он также не обошел стороной противоковидные меры, которые применяются в разных странах. По его мнению, их можно было бы организовать «не так идиотски, как это сделано на этой планете».
При этом Никифоров отметил, что в России, в отличие от других стран, пошли более-менее разумным путем в плане организации противокоронавирусных мер.
«Мы сейчас не можем с уверенностью ответить на вопрос о повторном заражении коронавирусом. Потому что слишком мало информации. Доказать повторное заболевание COVID-19 можно только в том случае, если вы имеете первичный вирус, что называется, „под рукой“ и под замком. Тогда вы можете сравнить два вируса и определить: повторное заболевание или нет», — отметил Никифоров.
В силу этих соображений он убежден, что все разговоры о возможности повторного заражения коронавирусом являются не чем иным, как болтовней.
По словам доктора медицинских наук, в начале эпидемии у нас не было качественных тест-систем: 30% давали ложноположительные результаты, 30% — ложноотрицательные. И поэтому сказать, что «полгода назад у меня был Ковид, потому что была положительная тест-система нельзя, зная тогдашнее качество наших тест-систем».
Он также не обошел стороной противоковидные меры, которые применяются в разных странах. По его мнению, их можно было бы организовать «не так идиотски, как это сделано на этой планете».
При этом Никифоров отметил, что в России, в отличие от других стран, пошли более-менее разумным путем в плане организации противокоронавирусных мер.
«В нашей стране как раз более-менее пошли разумным путем. Конечно, наделали глупостей, как всегда, это мы вообще любим делать, причем всегда под флагом борьбы за светлое будущее. Но идея была правильная: эпидемию не остановить, но хотя бы затормозить скорость нарастания новых случаев. С тем, чтобы дать медикам работать, ну уж никак не в щадящем, потому что больных много, но в рабочем режиме, не в авральном. Вот это сделали. Это не был карантин. Это были ограничительные мероприятия. Но как всегда, везде и всюду перегнули палку», — рассказал он.
По мнению профессора, специалиста по вирусологии, руководителя лаборатории биологии и индикации абровирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александра Бутенко, повторное заражение коронавирусом может быть только в том случае, если в нем произойдут изменения настолько масштабные, что долговременные иммунные антитела не смогут защитить организм человека, что не относится к нынешнему коронавирусу.
«Мое мнение, что не может быть повторного заражения. Не изменился генотип вируса. Если тот самый, который сейчас циркулирует, то он повторно не может вызвать. По аналогии с теми инфекциями, которые называются остро-вирусные инфекции, при них бывает длительный иммунитет и чаще всего пожизненный», — отметил Бутенко.
Если в популяции коронавируса произойдут изменения настолько масштабные, что «антитела уже не будут защищать людей от заражения новыми вариациями вируса, тогда повторное заражение может быть».
Он обратил внимание, что те мутации, которые происходят с коронавирусом, авторы вакцин считают, что «они сейчас защищают от новых вариантов вируса, поэтому повторного заражения в таких случаях быть не может».
«Те случаи, когда сообщают о повторном случае заражения, это может быть результат какой-то неправильной диагностики лабораторной в начальном периоде. Например, считается, что была положительная проба, но тогда были еще довольно несовершенные препараты», — объяснил Бутенко.
По мнению профессора, специалиста по вирусологии, руководителя лаборатории биологии и индикации абровирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александра Бутенко, повторное заражение коронавирусом может быть только в том случае, если в нем произойдут изменения настолько масштабные, что долговременные иммунные антитела не смогут защитить организм человека, что не относится к нынешнему коронавирусу.
«Мое мнение, что не может быть повторного заражения. Не изменился генотип вируса. Если тот самый, который сейчас циркулирует, то он повторно не может вызвать. По аналогии с теми инфекциями, которые называются остро-вирусные инфекции, при них бывает длительный иммунитет и чаще всего пожизненный», — отметил Бутенко.
Если в популяции коронавируса произойдут изменения настолько масштабные, что «антитела уже не будут защищать людей от заражения новыми вариациями вируса, тогда повторное заражение может быть».
Он обратил внимание, что те мутации, которые происходят с коронавирусом, авторы вакцин считают, что «они сейчас защищают от новых вариантов вируса, поэтому повторного заражения в таких случаях быть не может».
«Те случаи, когда сообщают о повторном случае заражения, это может быть результат какой-то неправильной диагностики лабораторной в начальном периоде. Например, считается, что была положительная проба, но тогда были еще довольно несовершенные препараты», — объяснил Бутенко.
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Метки: врач коронавирус мнение повторное заражение
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Может, во второй раз и она, и переносчик заразы были в масках, в отличие от первого раза.