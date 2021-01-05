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Повторное заражение коронавирусом: миф или реальность? Комментарии врачей

Повторное заражение коронавирусом: миф или реальность? Комментарии врачей (4 фото)

Автор:
05 января 2021 18:21
Сообщество : Пандемия
Метки: врач   коронавирус   мнение   повторное заражение   
837
4
Сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть, и они множатся

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Метки: врач   коронавирус   мнение   повторное заражение   
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16  комментариев
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44k
noName 2 часа назад
Собственно о чем пост?Простудой или шрипом мы болеем не один раз в жизни и "корона",по этому параметру,не отличается от них.Тут не нужна ученая степень в медицине или секретные источники информации что б понять это....Здоровья всем!
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7k
costa 2 часа назад
У меня знакомая дважды болела, сначала в Апреле 2020го потом в сентябре 2020го. Первый раз госпитализация и 3 дня на кислороде, во второй раз было легче, в больницу забрали но провела там только 1 день.
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4k
Fishki_surfer costa 58 минут назад
Тяжесть болезни зависит и от вирусной нагрузки тоже, т.е. от того, какое количество вирусов попало в организм.
Может, во второй раз и она, и переносчик заразы были в масках, в отличие от первого раза.
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
Я гриппом болел в жизни раз двадцать за 57 лет и что? Жив-здоров. Так же и политический вирус.
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9k
кира 3 часа назад
Знакомый переболел короной в декабре 2019 в Тайланде, регулярно делает анализ на антитела. Они до сих пор есть!
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Да я знаю,как многие относятся к Малышевой, но вот теория вероятности ,где то после 37 минуты и про Ухань понравилось. Терять Малышевой нечего - передачу стали сливать по полной
Ссылка www.youtube.com
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29k
Азат Баширов AlekseiTFS 2 часа назад
Повторное заражение коронавирусом: миф или реальность? Комментарии врачей
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675
insaider 3 часа назад
В течении месяца дважды переболел,в ноябре 2019,ещё до официального объявления мора и пандемии с коронобесием.Видимо это контрафактный ковид был,без государственной лицензии и акцизной наклейки.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Знакомый переболел дважды.
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16k
babuby RomaXz 3 часа назад
У меня и не один. Переболели, а через месяц опять слегли.
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4k
RomaXz babuby 3 часа назад
Этот кадр сначала умудрился заболеть за пару дней до своего дня рождения, потом заболел незадолго до рождества и сидел на изоляции все рождество и новый год. Я думал, он врёт, но нет. Показывал имейлы и сообщения от тест ценра
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11k
tarassarat babuby 40 минут назад
+ второй раз протекал тяжелее чем первый (а в статье говорится наоборот)
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1k
ых 3 часа назад
И все-таки - сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть, и они множатся.
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12k
Corvus Corax ых 3 часа назад
Да нет, наоборот! Сообщения о повторных случаях заражения коронавирусом есть, и они множатся.
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15k
Александр Сучков Corvus Corax 18 минут назад
МНОЖАтся МНОЖатся МНОжатся МНожатся Множатся ножатся жатся атся тся ся я.............
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