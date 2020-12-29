Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров

Китайский предприниматель потратил один год и всего 400 000 юаней (61 000 долларов США) на постройку потрясающего плавучего дома площадью 600 квадратных футов на побережье провинции Фуцзянь. Идея пришла к нему в 2018 году, когда он выпивал со своим другом архитектором, рассуждая о том, как здорово было бы иметь плавучий дом, чтобы ловить рыбу и пить пиво весь день. К концу ночи они решили воплотить эту мечту в реальность!
Главный герой истории - молодой предприниматель, известный по прозвищу Coastline ("Береговая линия"). Он вырос рядом с морем, много времени проводил на рыбалке и любуясь красивыми закатами в округе Дуншань, большом острове в Южно-Китайском море. Неудивительно, что тяга к морю вылилась в результате в необычный проект - строительство плавучей морской дачи.
Для начала Coastline и его друг-архитектор построили большую плавучую платформу - основу для дома, площадью 600 квадратных футов (56 кв. м). В результате из-за достаточно больших размеров платформы дальнейшее строительство невозможно было вести на суше, поскольку в Дуншане нет достаточно большого порта. Сначала друзья работали на мелководье в доке, но постоянно мешал прилив, поэтому они вытащили платформу в открытое море и продолжили строительство дома прямо там.
Это оказалось весьма непростым делом: платформа подпрыгивала и опускалась, когда по ней передвигались рабочие, а сильный ветер ее раскачивал, что тоже добавляло проблем. Дому потребовалась прочная стальная конструкция, и, хотя изначально планировалось использовать в оформлении здания как можно больше стекла, в итоге пришлось пожертвовать внешним видом ради прочности и надежности.
Coastline и его команда рабочих потратили около года, пытаясь решить вопрос с электричеством. Они подключились к ближайшей гидроэлектростанции, но проходящие мимо рыбацкие лодки обычно задевали кабели и обрывали их. Со временем Coastline договорился с местными рыбаками, чтобы те обращали внимание на его кабели, и, хотя они тянутся на 3 км до берегового дока, их никто не обрывал уже год.
Удивительный плавучий дом удерживается на месте 16 металлическими якорями, каждый весом около тонны. Если владельцы когда-либо захотят его переместить, все, что им нужно сделать, - это поднять якоря и отбуксировать особняк на катере на новое место.
Это оказалось весьма непростым делом: платформа подпрыгивала и опускалась, когда по ней передвигались рабочие, а сильный ветер ее раскачивал, что тоже добавляло проблем. Дому потребовалась прочная стальная конструкция, и, хотя изначально планировалось использовать в оформлении здания как можно больше стекла, в итоге пришлось пожертвовать внешним видом ради прочности и надежности.
Coastline и его команда рабочих потратили около года, пытаясь решить вопрос с электричеством. Они подключились к ближайшей гидроэлектростанции, но проходящие мимо рыбацкие лодки обычно задевали кабели и обрывали их. Со временем Coastline договорился с местными рыбаками, чтобы те обращали внимание на его кабели, и, хотя они тянутся на 3 км до берегового дока, их никто не обрывал уже год.
Удивительный плавучий дом удерживается на месте 16 металлическими якорями, каждый весом около тонны. Если владельцы когда-либо захотят его переместить, все, что им нужно сделать, - это поднять якоря и отбуксировать особняк на катере на новое место.
Строительство плавучей морской дачи было завершено в 2019 году. Дом получил название Haixi. Он расположен в спокойной бухте в 500 метрах от побережья и обошелся Coastline и его другу Донгу Синьмэну в 400 000 юаней (61 тыс. долларов), что они считают очень выгодной сделкой. Цена за квадратный метр составляет менее 7 000 юаней, и, учитывая, что цены в шумных городах, таких как Сямынь, могут достигать 80 000 юаней за квадратный метр, друзья более чем довольны своим вложением.
В доме много места - и внутри, и снаружи, на "веранде". Coastline использует его как место отдыха, где он мог бы побыть один, рыбачить весь день и просто размышлять о своей жизни и планах на будущее.
В доме много места - и внутри, и снаружи, на "веранде". Coastline использует его как место отдыха, где он мог бы побыть один, рыбачить весь день и просто размышлять о своей жизни и планах на будущее.
Coastline говорит, что в этом месте он просто отключается от стресса и суматохи повседневной жизни. Он сознательно проверяет свой смартфон всего 3 раза в день, не отвечает на звонки и проводит время, делая то, что ему нравится больше всего, - ловит рыбу и готовит все, что поймал.
До начала пандемии он приезжал в этот дом, чтобы отдохнуть, а потом привез в него свою жену и двухлетнего сына - чтобы провести в самоизоляции три недели. С сыном они тоже целыми днями рыбачили и катались на лодке, а вечером все вместе смотрели фильмы.
До начала пандемии он приезжал в этот дом, чтобы отдохнуть, а потом привез в него свою жену и двухлетнего сына - чтобы провести в самоизоляции три недели. С сыном они тоже целыми днями рыбачили и катались на лодке, а вечером все вместе смотрели фильмы.
Изначально Coastline и его друг Донг Синьмэн планировали построить плавучий дом только для себя, но когда они начали публиковать фотографии в соцсетях, друзья начали напрашиваться в гости. Отказать было неудобно. А потом друзья привели своих друзей, и слухи об этом прекрасном уединенном местечке начали распространяться все шире и шире.
В итоге в сентябре этого года Coastline объявил о том, что теперь этот плавучий дом будет отелем. Это первый плавучий отель в Китае. Владельцы не сотрудничают с какими-либо службами бронирования и сдают это место только "своим" - знакомым и знакомым знакомых. Несмотря на это, отбоя от желающих нет и все зарезервировано на несколько месяцев вперед - так, что приходится с трудом выкраивать пару дней без гостей, чтобы отдохнуть самому.
В итоге в сентябре этого года Coastline объявил о том, что теперь этот плавучий дом будет отелем. Это первый плавучий отель в Китае. Владельцы не сотрудничают с какими-либо службами бронирования и сдают это место только "своим" - знакомым и знакомым знакомых. Несмотря на это, отбоя от желающих нет и все зарезервировано на несколько месяцев вперед - так, что приходится с трудом выкраивать пару дней без гостей, чтобы отдохнуть самому.
Дома на воде стали очень популярными в последние годы, так как строительство на воде намного дешевле, чем строительство на суше, а вид просто несравним. Несмотря на то, что Coastline и его друг спроектировали плавучий дом так, чтобы он мог противостоять сильным ветрам, он признает, что всегда существует риск того, что тайфун разрушит его. Тем не менее, они знали об этом с самого начала, и он считает, что при цене всего в 400 000 юаней рискнуть стоило.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Талассофобам не входить: 20 жутких фото для тех, кто боится бездны
- Китай намерен сажать в тюрьму за допинг
- В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации
- В Китае за тяжкие преступления будут сажать в тюрьмы и детей
- Экономический прогноз: китайский дракон захватывает власть над миром
86
Понравилось86
Новости партнёров
Загрузка...
Говорит вышло в 1,5 млн. рублей.
Зимой ездит на плотину (там вода не замерзает) и при минус хорошо (7 - 15 по Цельсию) раздевается догола на улице, намыливается, так костюм легко на себя натянуть(зимний типа) и лезет под воду часа на 2 -3. При выходе опять раздевается догола и мокрым скачет на морозе одевая на себя одежду, стуча зубами(громко) тяпнуть водку грамм 200 (запивая горячим чаем) ,дождаться её "прихода" внутреннего согревания.
Из воды с ним вместе выходит добыча в форме застреленной рыбы и видео, как она застрелилась.
Но нравится ему и мы с друзьями, каждый раз везём его к водоёму (зимой), потому что боимся отпускать его одного, а летом сам ездит, не холодно же!
Меня только под дулом автомата можно заставить проделать такую процедуру.
56 кв. метров средняя двухкомнатная квартира, а на видео обозначено 600 m2
ЗЫ
На таком расстоянии от берега, комаров нет.
Если бы перевод делался с мозгами, то переводчик в случае сомнения обратился бы к видео. Но это, опять повторюсь, не про данный сайт.
Но Вы же понимаете, не царское это дело - текст вычитывать :)
По документам 56, а по факту, "чуть-чуть" по-больше