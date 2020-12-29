Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров

Для начала Coastline и его друг-архитектор построили большую плавучую платформу - основу для дома, площадью 600 квадратных футов (56 кв. м). В результате из-за достаточно больших размеров платформы дальнейшее строительство невозможно было вести на суше, поскольку в Дуншане нет достаточно большого порта. Сначала друзья работали на мелководье в доке, но постоянно мешал прилив, поэтому они вытащили платформу в открытое море и продолжили строительство дома прямо там.



Это оказалось весьма непростым делом: платформа подпрыгивала и опускалась, когда по ней передвигались рабочие, а сильный ветер ее раскачивал, что тоже добавляло проблем. Дому потребовалась прочная стальная конструкция, и, хотя изначально планировалось использовать в оформлении здания как можно больше стекла, в итоге пришлось пожертвовать внешним видом ради прочности и надежности.



Coastline и его команда рабочих потратили около года, пытаясь решить вопрос с электричеством. Они подключились к ближайшей гидроэлектростанции, но проходящие мимо рыбацкие лодки обычно задевали кабели и обрывали их. Со временем Coastline договорился с местными рыбаками, чтобы те обращали внимание на его кабели, и, хотя они тянутся на 3 км до берегового дока, их никто не обрывал уже год.



Удивительный плавучий дом удерживается на месте 16 металлическими якорями, каждый весом около тонны. Если владельцы когда-либо захотят его переместить, все, что им нужно сделать, - это поднять якоря и отбуксировать особняк на катере на новое место.