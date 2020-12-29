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Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров

Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 12:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: дача   дом на воде   интересный проект   китай   море   необычный дом   плавучий   плавучий дом   
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Китайский предприниматель потратил один год и всего 400 000 юаней (61 000 долларов США) на постройку потрясающего плавучего дома площадью 600 квадратных футов на побережье провинции Фуцзянь. Идея пришла к нему в 2018 году, когда он выпивал со своим другом архитектором, рассуждая о том, как здорово было бы иметь плавучий дом, чтобы ловить рыбу и пить пиво весь день. К концу ночи они решили воплотить эту мечту в реальность!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дача   дом на воде   интересный проект   китай   море   необычный дом   плавучий   плавучий дом   
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1k
A_Bis 5 часов назад
"площадью 600 квадратных футов (56 кв. м)." - это комната размером 7*8 м. Визуально платформа значительно больше. Даже в названии приведенного видео указано 600 м.кв. Копипастеры херовы.
"площадью 600 квадратных футов (56 кв. м)." - это комната размером 7*8 м. Визуально платформа значительно больше. Даже в названии приведенного видео указано 600 м.кв. Копипастеры херовы.
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−52
Фишер 18 минут назад
На Ютубе есть видео как мужик яхту парусную себе построил.

Говорит вышло в 1,5 млн. рублей.
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45
titoff00 19 минут назад
Каике 56 квадратных метров? Да еще одна платформа? На фото дом квадрат 10 на 12 метров, даже без учета террасы под крышей площадью в четверть дома - все равно больше 56 кв.м. только дом, платформа около 300 метров площадью (15 на 20 на глаз)
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1k
Холитан Хар Амп 58 минут назад
Круто конечно, но на любителя. Не каждый по жизни фанат рыбалки и уединения. У меня товарищ просто фанат ныряльщик - подводник в МАСКЕ!
Зимой ездит на плотину (там вода не замерзает) и при минус хорошо (7 - 15 по Цельсию) раздевается догола на улице, намыливается, так костюм легко на себя натянуть(зимний типа) и лезет под воду часа на 2 -3. При выходе опять раздевается догола и мокрым скачет на морозе одевая на себя одежду, стуча зубами(громко) тяпнуть водку грамм 200 (запивая горячим чаем)
,дождаться её "прихода" внутреннего согревания.
Из воды с ним вместе выходит добыча в форме застреленной рыбы и видео, как она застрелилась.
Но нравится ему и мы с друзьями, каждый раз везём его к водоёму (зимой), потому что боимся отпускать его одного, а летом сам ездит, не холодно же!

Меня только под дулом автомата можно заставить проделать такую процедуру.
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−112
ОленЮкси Час назад
У нас плавучие дома серийно производятся. Но их используют только на реках и озёрах. Можно взять в аренду или купить
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6k
Женя 2 часа назад
Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров
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19k
Влад 2 часа назад
Вот до чего доводит пьянство. И это они пивка попили, пили бы водку дом получился бы в 4 раза больше.
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86
Ви 2 часа назад
кому верить?!
56 кв. метров средняя двухкомнатная квартира, а на видео обозначено 600 m2
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240
Antei949 2 часа назад
Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров
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10k
net Antei949 2 часа назад
Пофиг
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10k
Artem 2 часа назад
Интересно, во сколько обойдется что-то подобное рядом с Сочи?
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2k
Lurds Artem 2 часа назад
да пофиг сколько, там зимой шторма нехилые...
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336
D. K 2 часа назад
Вот это бухлоход. Я бы сказал, это VIP - бухлоход.
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4k
Олег 3 часа назад
Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров
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1k
Stargazer Олег 2 часа назад
вот тоже сразу подумал, что неужели ещё никто не додумался его грабануть?
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69k
Иван 3 часа назад
Что только не сделаешь, если ты китаец, и хочешь побыть ОДИН!
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15
Vadim 4 часа назад
Класс!
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5k
Elena Ki 4 часа назад
Жить на воде и кормить собой комаров. Спасибо, не надо. А влажность? А электричество он откуда берет, чтоб фильмы смотреть? У него там встроенная приливная электростанция или ядерные батарейки?
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16k
Злобный Члегр Elena Ki 3 часа назад
А срать куда он ходит? А зубы чем он чистит? А девок как он дрючит?
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8k
Бендер Родригес Elena Ki 2 часа назад
А читаем только заголовок?
ЗЫ
На таком расстоянии от берега, комаров нет.
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21k
Тигран Саркисян 4 часа назад
да там квадратов под 150
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4k
Leo Sun Денис 2 часа назад
В источнике как раз тоже всё напутано - то футы, то метры. Просто в данном случае при переводе мозги не включили.
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Денис Leo Sun 2 часа назад
Пожалуйста, посмотрите на картинку . Самый первый кадр.
Пожалуйста, посмотрите на картинку . Самый первый кадр.
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4k
Leo Sun Денис 2 часа назад
Ещё раз: в источнике идёт сначала текст, а видео в самом конце (и его чаще всего мало кто изучает). В тексте в заголовке метры, в первых абзацах футы, потом далее в тексте опять футы. Обычно видео смотрят те переводчики, которые отшлифовывают свои тексты до идеала. Но это не про "Фишки".

Если бы перевод делался с мозгами, то переводчик в случае сомнения обратился бы к видео. Но это, опять повторюсь, не про данный сайт.
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10k
Денис Leo Sun Час назад
Ну да, топик стартеру надо по жопе надавать за это.
Но Вы же понимаете, не царское это дело - текст вычитывать :)
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4k
Leo Sun Денис Час назад
Понимаю, конечно: не царское - тут мозги нужны ;))
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15k
Alush 4 часа назад
Юрий Лоза уже посетил этот плот?
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16k
Злобный Члегр Alush 3 часа назад
Нет.
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15k
Ego sum qui sum 4 часа назад
дайте два
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16k
Злобный Члегр Ego sum qui sum 3 часа назад
не дам
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15k
Ego sum qui sum Злобный Члегр 2 часа назад
жадина
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11k
Serg2001 4 часа назад
Слышал про случаи, когда штормовой волной напрочь срезало орудийные башни у военных кораблей. На вид эта конструкция значительно уступает им по прочности ... Понятно, что в заливе волнение не такое сильное и тем не менее...
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16k
Злобный Члегр Serg2001 3 часа назад
а я слышал про случай, когда штормовой волной напрочь срезало яйца у пи.з.д.унов - задушевников.
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11k
Serg2001 4 часа назад
Чтобы пить пиво весь день не нужен плавучий дом... Это его кто-то обманул... )
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978
Инквизитор РФ 4 часа назад
Точно 56 кв.м?
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10k
Artem Инквизитор РФ 2 часа назад
Это для налоговой данные :))
По документам 56, а по факту, "чуть-чуть" по-больше
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