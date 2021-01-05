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«До рая доходят только те, кто не бросает своих» — мудрая притча о том, как попасть в рай

«До рая доходят только те, кто не бросает своих» — мудрая притча о том, как попасть в рай (2 фото)

Автор:
05 января 2021 12:02
Метки: дружба   животные   мудрость   преданность   притча   рай   
785
2
Прочтете за 1 минуту, запомните на всю жизнь.

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Метки: дружба   животные   мудрость   преданность   притча   рай   
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9  комментариев
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115
Crazy Gary 4 часа назад
Охрененного размера борода у этой сопливой сказачки!
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52
Besporoka 12 минут назад
и поx, что бородатый пост
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645
likiloki 2 часа назад
Прочитал историю, тронуло. Ну, думаю, раз "тронуло", то значит хороший я человек. Надо перепостить, показать людям, что такое "хорошо", а то большинство не такие хорошие как я... В интернет мирке лицемерно мы умиляемся и возносим себя, читая такие опусы, но стоит отвернуться от экрана и глянуть в живые глаза дышащего и чувствующего материального существа...приходит за штурвал ваш сменщик, битый жизнью. Он презрительно улыбнется одному, ругнется на второго и отвернется от третьего. Ведь в этой агрессивной среде обитания иначе нельзя. И лишь вернувшись в свою крепость отдаст штурвал своему сменщику, который сбросит раковину и сядет за экран, превознося "вечное" и пуская слезы умиления... Я утрирую, и позволяю себе преувеличения. Настоящие притчи не должны нести в себе религию, ведь наши усилия не для эфемерного блаженства на облаках, а для окружающих, и, что немаловажно, для себя. Потому как лишь здоровый имеет силы помочь и счастливый имеет желание делиться счастьем
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18k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Наберите в поиске "рай собака притча", и вы увидите, что это четвертая публикация данного опуса.
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19k
предводитель дворянства! 4 часа назад
В общем то в комментах ниже, авторы не про притчу всё рассказали а про себя.
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
Интересная сказочка. Судя по ней-твори что хочешь,но не бросай собаку и попадешь в рай. Гитлер тоже в рай попал?
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1k
Herr Mannelig 5 часов назад
Я думал, что мода на эти сопливые сказочки прошла лет пятнадцать назад.
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16k
Anna 5 часов назад
вот где вы находите эти религиозные сопли?
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Anna 2 часа назад
Судя по всему - ОНО самО придумывает.
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