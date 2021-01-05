Дети шахтеры 1908-1911 гг

После Гражданской войны в США доступность природных ресурсов, новые изобретения и емкий рынок спровоцировали бурное развитие промышленности. Спрос на рабочую силу также возрос, и в конце XIX и начале XX века многие дети пополнили ряды трудящихся. Заработная плата на заводах была ничтожна мала, поэтому детям часто приходилось работать, чтобы помочь своим родителям заработать хотя бы на еду.
Эти маленькие работники редко познавали радости юности. Такая роскошь, как пойти в школу, чтобы получить знания и шанс начать лучшую жизнь, редко когда им предоставлялась. Тяжелый труд наносил непоправимый вред здоровью ребенка. Дети страдали от недовеса, задержки роста, искривления позвоночника, туберкулеза и бронхита (особенно те, кто трудился на угольных шахтах и хлопковых плантациях), не говоря уже о физическом и психологическом переутомлении.
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Нью-йоркский фотограф Льюис Хайн верил, что фотография сможет рассказать обществу об этой ситуации. Он путешествовал по стране и снимал работающих на всевозможных предприятиях детей, пытаясь записать их истории или хотя бы возраст.
Работодатели нанимали детей, потому что плата за их неквалифицированный труд была меньше, чем у взрослых, а их маленькие руки лучше подходили для работы с мелкими инструментами. Иммигранты и приезжие из маленьких поселений часто посылали на работу своих детей или трудились вместе с ними.
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Метки: Льюис Хайн дети сша фотограф шахтер
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