Дети шахтеры 1908-1911 гг

Работодатели нанимали детей, потому что плата за их неквалифицированный труд была меньше, чем у взрослых, а их маленькие руки лучше подходили для работы с мелкими инструментами. Иммигранты и приезжие из маленьких поселений часто посылали на работу своих детей или трудились вместе с ними.