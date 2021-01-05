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Дети шахтеры 1908-1911 гг

Дети шахтеры 1908-1911 гг (27 фото)

Автор:
05 января 2021 08:50
Сообщество : Истории
Метки: Льюис Хайн   дети   сша   фотограф   шахтер   
187
27
После Гражданской войны в США доступность природных ресурсов, новые изобретения и емкий рынок спровоцировали бурное развитие промышленности. Спрос на рабочую силу также возрос, и в конце XIX и начале XX века многие дети пополнили ряды трудящихся. Заработная плата на заводах была ничтожна мала, поэтому детям часто приходилось работать, чтобы помочь своим родителям заработать хотя бы на еду.
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Метки: Льюис Хайн   дети   сша   фотограф   шахтер   
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7  комментариев
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3k
rutt Час назад
А чего только США? У меня прабабушка в шахте работала, Ростовская Область примерно 1938-1941
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874
Василий Кортнев Минуту назад
какая-то обрезанная статья. фото про покалеченных людей есть, а текста нет.
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−1
Eduard 50 минут назад
Кстати, никто ж не ныл и не сидел на шее у родителей. Все спокойно работали.
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9k
portmen77 2 часа назад
Дети шахтеры 1908-1911 гг
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26k
Snork Snorkoff portmen77 51 минуту назад
Нет такого преступления, на которое не пойдёт социалист ради торжества своей идеи. Прибыль потом хотя бы возвращается в социум в виде новых рабочих мест и трат на предметы роскоши.
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2k
ALEX portmen77 15 минут назад
https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/26953.4/4005551/https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/26953.4/4005551/

Дети шахтеры 1908-1911 гг
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