Совсем негуманный электрический стул

Более чем 131 год назад, в ноябре 1889 года, нью-йоркские газеты анонсировали беспрецедентное событие - казнь 29-летнего преступника Уильяма Кеммлера (William Kemmler) на электрическом стуле.
Необычная новость быстро разлетелась по всей Америке и на какое-то время стала самой обсуждаемой. Электрический стул превратился в своего рода развлекательный бренд.
Необычная новость быстро разлетелась по всей Америке и на какое-то время стала самой обсуждаемой. Электрический стул превратился в своего рода развлекательный бренд.
Мошенники начали продавать поддельные билеты на казнь Кеммлера, а бродячие цирки - крутить представления о казнях электричеством. На улицах Манхэттена с большим успехом продавались сувениры в виде новейшего орудия убийства - маленькие деревянные стульчики с куполом у изголовья.
Сегодня трудно в это поверить, но в ноябре 1889 года новость о необычной казни стала поистине радостным событием, которое приветствовала даже церковь.
Католические священники в один голос заявили, что "свободная и объединённая Америка" (таковой она стала после окончания Гражданской войны, 1861-1865) впервые опробует метод казни, который не доставляет человеку мучений. Ничего более гуманного в американской системе исполнения наказаний ещё не происходило.
Одним из популяризаторов электрического стула являлся самый известный изобретатель своего времени Томас Эдисон Он так радостно рассказывал о чудо-изобретении, что в какой-то момент начал получать письма из разных уголков Америки. Простые американцы готовы были пожертвовать собой ради науки и "присесть" на электрический стул, чтобы Эдисон и его многочисленные коллеги могли зафиксировать смерть во всех деталях.
На "чудо-стуле" в 1889 году готовы были умереть многие. За исключением официального кандидата на казнь - Уильяма Кеммлера - алкоголика и вконец опустившегося человека, который зарубил топором свою любовницу Матильду Зиглер. Погибшая якобы воровала у Кеммлера деньги, вырученные от уличной торговли.
Сегодня трудно в это поверить, но в ноябре 1889 года новость о необычной казни стала поистине радостным событием, которое приветствовала даже церковь.
Католические священники в один голос заявили, что "свободная и объединённая Америка" (таковой она стала после окончания Гражданской войны, 1861-1865) впервые опробует метод казни, который не доставляет человеку мучений. Ничего более гуманного в американской системе исполнения наказаний ещё не происходило.
Одним из популяризаторов электрического стула являлся самый известный изобретатель своего времени Томас Эдисон Он так радостно рассказывал о чудо-изобретении, что в какой-то момент начал получать письма из разных уголков Америки. Простые американцы готовы были пожертвовать собой ради науки и "присесть" на электрический стул, чтобы Эдисон и его многочисленные коллеги могли зафиксировать смерть во всех деталях.
На "чудо-стуле" в 1889 году готовы были умереть многие. За исключением официального кандидата на казнь - Уильяма Кеммлера - алкоголика и вконец опустившегося человека, который зарубил топором свою любовницу Матильду Зиглер. Погибшая якобы воровала у Кеммлера деньги, вырученные от уличной торговли.
Тюремная экспертиза показала, что Кеммлер является не только хроническим алкоголиком, но и слабоумным. Он плохо читал и считал, страдал провалами в памяти. В тюремной камере Кеммлера постоянно избивали другие уголовники, так как он беспричинно смеялся и кричал по ночам.
Для лоббистов электрического стула, мечтавших опробовать новое средство убийства, Кеммлер являлся идеальным кандидатом. Слабоумный уголовник задавал мало вопросов и быстро подписал все необходимые документы.
Тем не менее, группа бесплатных адвокатов всё же написала от лица Кеммлера петицию лишить его жизни традиционными способами - повесить ли расстрелять.
Петиция Кеммлера прошла долгий путь от Горсовета Нью-Йорка до Верховного суда. В мае 1890 года верховные судьи ответили смертнику отказом. В длинном письме с большим количеством юридических терминов они обосновали своё решение "длительными консультациями со специалистами в области электричества".
Высший орган власти обещал Кеммлеру "быстрый, эффективный, безболезненный и гуманный способ умереть". В противном случае смертник имел право "потребовать от Верховного суда полной амнистии и денежной компенсации".
Последнее обещание, естественно, являлось хитрой и циничной уловкой. Все эксперименты с электрическим стулом показали, что первый же разряд тока превращает мозги человека в субстанцию, похожую на варёную овсяную кашу.
Казнь Кеммлера была назначена на 6 августа 1890 года. Накануне важного события в помещении для казни (город Оберн) прошёл роскошный фуршет с участием политиков, изобретателей и тюремного начальства. Они досрочно отпраздновали "начало революционной эпохи гуманизации смертной казни в штате Нью-Йорк".
Накануне казни "праздничный" ужин получил и сам Кеммлер. Он съел два стейка, трёх омаров и более пяти фунтов других деликатесов, запив знатное кушанье двумя бутылками вина. Однако за 12 часов до включения электрического рубильника смертнику строго-настрого запретили пить и есть. Существовала вероятность, что его начнёт тошнить на глазах VIP-зрителей.
Свидетели казни, среди которых был Томас Эдисон, смотрели на привязанного к стулу Кеммлера с расстояния в 8 метров. Одни курили сигары, другие попивали коктейли. Каждый радовался, что именно ему посчастливится увидеть "самую гуманную смерть в истории человечества".
Для лоббистов электрического стула, мечтавших опробовать новое средство убийства, Кеммлер являлся идеальным кандидатом. Слабоумный уголовник задавал мало вопросов и быстро подписал все необходимые документы.
Тем не менее, группа бесплатных адвокатов всё же написала от лица Кеммлера петицию лишить его жизни традиционными способами - повесить ли расстрелять.
Петиция Кеммлера прошла долгий путь от Горсовета Нью-Йорка до Верховного суда. В мае 1890 года верховные судьи ответили смертнику отказом. В длинном письме с большим количеством юридических терминов они обосновали своё решение "длительными консультациями со специалистами в области электричества".
Высший орган власти обещал Кеммлеру "быстрый, эффективный, безболезненный и гуманный способ умереть". В противном случае смертник имел право "потребовать от Верховного суда полной амнистии и денежной компенсации".
Последнее обещание, естественно, являлось хитрой и циничной уловкой. Все эксперименты с электрическим стулом показали, что первый же разряд тока превращает мозги человека в субстанцию, похожую на варёную овсяную кашу.
Казнь Кеммлера была назначена на 6 августа 1890 года. Накануне важного события в помещении для казни (город Оберн) прошёл роскошный фуршет с участием политиков, изобретателей и тюремного начальства. Они досрочно отпраздновали "начало революционной эпохи гуманизации смертной казни в штате Нью-Йорк".
Накануне казни "праздничный" ужин получил и сам Кеммлер. Он съел два стейка, трёх омаров и более пяти фунтов других деликатесов, запив знатное кушанье двумя бутылками вина. Однако за 12 часов до включения электрического рубильника смертнику строго-настрого запретили пить и есть. Существовала вероятность, что его начнёт тошнить на глазах VIP-зрителей.
Свидетели казни, среди которых был Томас Эдисон, смотрели на привязанного к стулу Кеммлера с расстояния в 8 метров. Одни курили сигары, другие попивали коктейли. Каждый радовался, что именно ему посчастливится увидеть "самую гуманную смерть в истории человечества".
Первый заряд тока бил в голову и тело Кеммлера на протяжении 17 секунд. Когда рубильник выключился, в наступившей тишине послышался протяжный стон заключённого. Он был настолько жутким и непохожим на человеческий, что испуганный врач громко заявил, что смертник мертв.
Кеммлер, однако, продолжал стонать и кто-то из свидетелей потребовал пустить новый разряд тока. Охранники дёрнули за рубильник, в воздухе послышался электрический треск, а ещё через несколько секунд помещение покрылось дымом и запахом горящей плоти, волос и одежды. Свидетелей начало тошнить, двое рухнули в обморок, на выходе из помещения образовалась давка.
Согласно разным научным исследованиям, которые проводились вплоть до начала 2000-х годов, Кеммлер умирал на протяжении 4-7 минут, при этом он испытывал жутчайшие страдания.
Интересы большого бизнеса, однако, победили. По-другому в американской истории не бывает. Лоббисты экзекуции подкупили ряд очевидцев казни Кеммлера и спустя две недели большинство жителей США верили в "гуманность" электрического стула. Одна из версий казни гласила, что Кеммлер умер с улыбкой на лице и за долю секунды до смерти произнёс "спасибо".
Казни на электрическом стуле продолжались вплоть до 2018 года. Последним "поджаренным" смертником стал 63-летний убийца двух человек Эдмунд Загорски. Перед смертью в тюрьме штата Теннесси он много улыбался и шутливо подмигивал свидетелям казни в непрозрачное стекло. За несколько секунд до включения рубильника Загорски засмеялся и крикнул "Let's Rock!".
После того, как в 1976 году в США был отменён введённый в 1967 году мораторий на смертную казнь, большинство штатов, ранее практиковавших казнь на электрическом стуле, перешли к использованию смертельных инъекций. Основной мотивировкой этого решения
было то, что электрический стул слишком дорог в эксплуатации.
Кроме того, многие считают казнь на электрическом стуле жестоким и необычным наказанием.
К настоящему времени электрический стул может использоваться в 8 штатах. В некоторых штатах приговорённый имеет право сам выбрать метод казни (помимо инъекции и электрического стула практикуется расстрел, повешение и газовая камера).
Всего за более чем сто лет применения на электрическом стуле было казнено более 4300 человек.
Кеммлер, однако, продолжал стонать и кто-то из свидетелей потребовал пустить новый разряд тока. Охранники дёрнули за рубильник, в воздухе послышался электрический треск, а ещё через несколько секунд помещение покрылось дымом и запахом горящей плоти, волос и одежды. Свидетелей начало тошнить, двое рухнули в обморок, на выходе из помещения образовалась давка.
Согласно разным научным исследованиям, которые проводились вплоть до начала 2000-х годов, Кеммлер умирал на протяжении 4-7 минут, при этом он испытывал жутчайшие страдания.
Интересы большого бизнеса, однако, победили. По-другому в американской истории не бывает. Лоббисты экзекуции подкупили ряд очевидцев казни Кеммлера и спустя две недели большинство жителей США верили в "гуманность" электрического стула. Одна из версий казни гласила, что Кеммлер умер с улыбкой на лице и за долю секунды до смерти произнёс "спасибо".
Казни на электрическом стуле продолжались вплоть до 2018 года. Последним "поджаренным" смертником стал 63-летний убийца двух человек Эдмунд Загорски. Перед смертью в тюрьме штата Теннесси он много улыбался и шутливо подмигивал свидетелям казни в непрозрачное стекло. За несколько секунд до включения рубильника Загорски засмеялся и крикнул "Let's Rock!".
После того, как в 1976 году в США был отменён введённый в 1967 году мораторий на смертную казнь, большинство штатов, ранее практиковавших казнь на электрическом стуле, перешли к использованию смертельных инъекций. Основной мотивировкой этого решения
было то, что электрический стул слишком дорог в эксплуатации.
Кроме того, многие считают казнь на электрическом стуле жестоким и необычным наказанием.
К настоящему времени электрический стул может использоваться в 8 штатах. В некоторых штатах приговорённый имеет право сам выбрать метод казни (помимо инъекции и электрического стула практикуется расстрел, повешение и газовая камера).
Всего за более чем сто лет применения на электрическом стуле было казнено более 4300 человек.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошка не позволила хозяину сесть на ее стул
- Люди, для которых слово "комфорт" – это не пустой звук
- Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма
- Стул для любителей сидеть по-турецки
- Сломанные стулья французского короля продали за миллион евро
Метки: Совсем негуманный стул электрический
23
Понравилось23
Новости партнёров
Он сделал "электричество": свою систему производства, передачи и потребления электричества.
Он уже богатый и уважаемый человек. Зачем ему лезть в эту неоднозначную и криминальную область?
Попахивает обманом...
Главное результат.
Какая ирония...