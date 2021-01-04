Совсем негуманный электрический стул

Первый заряд тока бил в голову и тело Кеммлера на протяжении 17 секунд. Когда рубильник выключился, в наступившей тишине послышался протяжный стон заключённого. Он был настолько жутким и непохожим на человеческий, что испуганный врач громко заявил, что смертник мертв.



Кеммлер, однако, продолжал стонать и кто-то из свидетелей потребовал пустить новый разряд тока. Охранники дёрнули за рубильник, в воздухе послышался электрический треск, а ещё через несколько секунд помещение покрылось дымом и запахом горящей плоти, волос и одежды. Свидетелей начало тошнить, двое рухнули в обморок, на выходе из помещения образовалась давка.



Согласно разным научным исследованиям, которые проводились вплоть до начала 2000-х годов, Кеммлер умирал на протяжении 4-7 минут, при этом он испытывал жутчайшие страдания.



Интересы большого бизнеса, однако, победили. По-другому в американской истории не бывает. Лоббисты экзекуции подкупили ряд очевидцев казни Кеммлера и спустя две недели большинство жителей США верили в "гуманность" электрического стула. Одна из версий казни гласила, что Кеммлер умер с улыбкой на лице и за долю секунды до смерти произнёс "спасибо".



Казни на электрическом стуле продолжались вплоть до 2018 года. Последним "поджаренным" смертником стал 63-летний убийца двух человек Эдмунд Загорски. Перед смертью в тюрьме штата Теннесси он много улыбался и шутливо подмигивал свидетелям казни в непрозрачное стекло. За несколько секунд до включения рубильника Загорски засмеялся и крикнул "Let's Rock!".



После того, как в 1976 году в США был отменён введённый в 1967 году мораторий на смертную казнь, большинство штатов, ранее практиковавших казнь на электрическом стуле, перешли к использованию смертельных инъекций. Основной мотивировкой этого решения

было то, что электрический стул слишком дорог в эксплуатации.

Кроме того, многие считают казнь на электрическом стуле жестоким и необычным наказанием.



К настоящему времени электрический стул может использоваться в 8 штатах. В некоторых штатах приговорённый имеет право сам выбрать метод казни (помимо инъекции и электрического стула практикуется расстрел, повешение и газовая камера).



Всего за более чем сто лет применения на электрическом стуле было казнено более 4300 человек.