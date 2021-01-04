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Совсем негуманный электрический стул

Совсем негуманный электрический стул (4 фото)

Автор:
04 января 2021 16:05
Метки: Совсем негуманный   стул   электрический   
1348
4
Более чем 131 год назад, в ноябре 1889 года, нью-йоркские газеты анонсировали беспрецедентное событие - казнь 29-летнего преступника Уильяма Кеммлера (William Kemmler) на электрическом стуле.
Необычная новость быстро разлетелась по всей Америке и на какое-то время стала самой обсуждаемой. Электрический стул превратился в своего рода развлекательный бренд.

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Метки: Совсем негуманный   стул   электрический   
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18  комментариев
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9k
Bill 5 часов назад
Тут надо добавить что в самой гуманной стране мира некоторых приговоренных к смертной казни истязали током до получаса. Под истошные крики и запахи поджаренной плоти.
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47k
alertol Иван Кемеров 4 часа назад
Особенно прикольно когда поджарили, а потом такие говорят "ой, ошибочка вышла, не того поджарили" (не часто но случается...)
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592
g789 16 минут назад
А нафига Эдисону лезть в казни?
Он сделал "электричество": свою систему производства, передачи и потребления электричества.
Он уже богатый и уважаемый человек. Зачем ему лезть в эту неоднозначную и криминальную область?
Попахивает обманом...
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143
С миру по нитке 2 часа назад
газовая камера из всего списка самая гуманная на мое усмотрение.
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7k
Cornho С миру по нитке 2 часа назад
А мне кажется, что пуля в затылок доставит меньше мучений. Но я искренне желаю никому не испытать ни того, ни другого.
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30k
Опаньки 3 часа назад
ров и крокодилы... вот еще, стулья изобретать
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25k
Acu900 3 часа назад
Вообще говорят что электрический стул изобрел не Эдисон а один стоматолог по имени Альберт Саутвик. Не зря ведь люди подсознательно боятся ходить к дантистам, так как они еще те изобретатели...
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3k
ezhik 4 часа назад
"...интересы бизнеса, однако, победили. По-другому в американской истории не бывает". Интересы бизнеса побеждают практически всегда и в любом государстве....
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16k
тов.Suhov 4 часа назад
Фильм вспомнился...
Фильм вспомнился...
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16k
Марина 4 часа назад
Какая разница как избавляются от подобных преступников, практически все они заслужили свои смерти.
Главное результат.
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7k
Клёст 5 часов назад
Я так понимаю, как и любое другое изобретение человечества, это страшное устройство до ума также доводили в процессе эксплуатации, что называется ,,на людях,,.
Какая ирония...
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25k
Acu900 Клёст 3 часа назад
Ну да, сначала на Кеммлере сделали бета-тестирование, а потом после исправления багов отдали в релейз :)
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668
insaider 5 часов назад
Казнь на электрическом стуле символ свободы!Маск бы лучше не придумал!

Казнь на электрическом стуле символ свободы!Маск бы лучше не придумал!
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21k
turyst insaider 19 минут назад
Совсем негуманный электрический стул
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