«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»

«Правильно!» - берет под козырек Каганович.



«Конечно, это необходимо», - присоединяется Молотов (в ту пору премьер).



На тот момент в СССР за однополые связи уголовно не наказывали (за исключением связей с несовершеннолетними).



Прошло три месяца. 13 декабря 1933 года все тот же Ягода шлет уже новую записку Сталину, которую завершает следующей фразой:



«Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной наказуемости за педерастию».



В предложенном им проекте постановления Президиума ЦИК СССР всего 4 пункта. Исходя из них даже добровольные сексуальные отношения между мужчинами грозили на территории Советского Союза 5 годами заключения. А если то же деяние было «совершено с использованием зависимого положения потерпевшего, либо за плату, по профессии или публично» - тут светило уже до 8 лет.



Через три дня прошел опрос членов Политбюро по этой животрепещущей теме. Где все высказались солидарно против содомии. И в конце декабря 1933 года состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Его резолюция гласила:



«Утвердить проект закона об уголовной наказуемости за педерастию».



И с марта 1934-го такая статья появилась в Уголовном кодексе страны, строящей самое справедливое государство на земле.



А через некоторое время лидер СССР получил письмо на 15 (!) страницах от английского журналиста Гарри Уайта. Тот трудился в Москве заведующим редакцией газеты «Москоу дейли ньюс». И мучался сомнениями из-за своей ориентации.



27-летний уроженец Эдинбурга, обращаясь к Сталину как член Компартии Великобритании, просит старшего товарища «дать теоретическое обоснование Постановлению ЦИК СССР от 7 марта об уголовной ответственности за мужеложство».



Уайт считает, что «Закон 7 марта нелеп и несправедлив с точки зрения науки» и «по существу требует «уравниловки» в области половой жизни». Молодой британский журналист опирается на переписку Энгельса с Марксом и Зорге (не разведчиком, а немецким социалистом. - Ред.), которые довольно легкомысленно относились к данной теме, и признается, что был у двух светил психиатрии, и они его излечить от гомосексуализма не смогли.



Иосиф Виссарионович прочитал письмо до конца. И синим карандашом написал:



«В архив. Идиот и дегенерат».



Вскоре британский «голубой» коммунист покинул страну, строящую социализм.