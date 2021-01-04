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«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»

«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым» (4 фото)

Автор:
04 января 2021 14:38
Метки: *****асты   5 колона   сталин   
1317
4
87 лет назад в Советском Союзе начали сажать в тюрьму за сексуальные отклонения
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Метки: *****асты   5 колона   сталин   
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25  комментариев
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19k
Владимир 3 часа назад
Педерастия есть деградация и вырождение нации. Забавно, что некоторые "развитые страны" так упорно к этому стремятся, да еще и объявляют это "свободой"..
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57
Roman Sh 51 секунду назад
пора возвращать статью в УК, а то совсем [мат] страх потеряли
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8k
albedo 3 минуты назад
Анекдот вспомнился:
- Рабинович, почему вы хотите уехать? Что вас не устраивает?
- Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!
- А какие проблемы - вроде же с этим всё спокойно?
- Послушайте, при Сталине за это расстреливали, при Брежневе
принудительно лечили, сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу
уехать из этой страны, пока это не стало обязательным.
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120
Bender Rodriguez 39 минут назад
«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»
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120
Bender Rodriguez 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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87k
сапер Водичка 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
LEPA 2 часа назад
klop долго терпел и маскировался,но всё же выдал свои латентные пристрастия в этой отстойной статейке.
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37k
Нанук Паналык LEPA 8 минут назад
А мне кажется что он никогда и не скрывал свою нетрадицонность...
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28k
LEPA Нанук Паналык 4 минуты назад
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Походу приятель с резиновым членом своих сдал. И как не верить после этого в его же формулировки?
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27k
Aleksandr 2 часа назад
«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»
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687
фхранцуз 2 часа назад
со статистикой не поспоришь, самые ярые борцы с лгбт, являются латентными гомосеками
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30k
Mamin Sibiriak фхранцуз Час назад
И где публикуют эту статистику?
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14k
Сталкер Mamin Sibiriak Час назад
Да в среде 3,14дарасов и публикуют. ))
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7k
Михалыч 2 часа назад
"Вот оно! До широкой практики обвинения высоких чинов Советского Союза в шпионаже на германскую, японскую и иные империалистические разведки оставалось еще несколько лет. Но основы закладывались в начале 30-х." - автор хочет сказать, что не было шпионов? Типа начали с бедненьких гомосеков, а закончили чистками? По поводу автора этой галиматьи, можно сделать вывод, как и Иосиф Виссарионович о журналисте - "Идиот и дегенерат".
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213
konstantinkaz2016 2 часа назад
"объединения педерастов ОГПУ"
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15k
Lelik 3 часа назад
Ммм.... И что? Какие выводы?
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2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Что и показывает, что, чем громче кричишь о гомосеках, то нужно к этому крикуну внимательнее присмотреться. Точно так же и о патриотизме "чем громче, значит, что-то украл". Так можно обо всем, в принципе. И про веганов, которые орут, как резаные, а потом вечерком-вночи хомячит котлетку)))
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120
Bender Rodriguez Vladimir Taranovich 38 минут назад
«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»
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872
Василий Кортнев 3 часа назад
чушь какая-то, а не статья.
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637
Остап Ива́нович. 3 часа назад
«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Ну вот оказывается кем являются, судя по Ягоде, все самые борцуны с гомосексуализмом
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5k
Шурави Herr Mannelig 2 часа назад
Этими самыми являются авторы таких статеек .
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26k
Добрый 3 часа назад
klop ты какой ориентации?
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413
Alexander 3 часа назад
Можно было бы в посте меньше писанины, а просто разместить фото Сталина с винтовкой и заголовок статьи, было бы всё кратко, объемно и понятно)
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