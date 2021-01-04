«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»

87 лет назад в Советском Союзе начали сажать в тюрьму за сексуальные отклонения
Вождь народов терпеть не мог гомосексуалистов. А ведь, казалось бы, революция не только раскрепостила женщин - она декларировала свободные отношения между полами (и внутри них). Но это только казалось.
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Города голубых площадей
15 сентября 1933 года генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин получает секретную записку от заместителя начальника ОГПУ Генриха Ягоды. Генрих Григорьевич по-товарищески сообщал Иосифу Виссарионовичу об атаке «голубых» на обе столицы первого в мире социалистического государства.
«На основании агентурных материалов о наличии объединения педерастов ОГПУ были проведены аресты в Москве и Ленинграде, - начинает тревожную записку Ягода. - Следствием установлено наличие объединения педерастов из среды актеров, служащих, литераторов и отдельных деклассированных элементов из рабочих. В руководящий актив входили бывш. офицеры и дворяне».
Ссылаясь на показания этого актива «из бывших», товарищ Ягода докладывает товарищу Сталину, что в Ленинграде активно «действовали 12 салонов педерастов», а в Москве подобных притонов было «более 10». Влиянием же «притонов и салонов охватывалось несколько сот человек педерастов» (именно так сформулировано. - Ред.).
Но уже набравшийся аппаратного и партийного опыта второй человек в ОГПУ Ягода начинает бить в набат уже в четвертом абзаце:
«Актив педерастов, использовывая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Ред.) кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контр-революционных целях политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и флот.
То есть налицо не просто разложение юношества, в том числе молодняка от станка. Тут пахнет подрывом обороноспособности страны!»
Но и этой тревогой бывший анархист-коммунист Ягода не ограничивается. Сын золотых дел мастера вскрывает методологию расшатывания устоев.
«Методами работы объединения явилось создание сети очагов, притонов, групп и других организованных объединений педерастов, - с горечью сообщает Ягода, - с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки».
Вот оно! До широкой практики обвинения высоких чинов Советского Союза в шпионаже на германскую, японскую и иные империалистические разведки оставалось еще несколько лет. Но основы закладывались в начале 30-х.
«На основании агентурных материалов о наличии объединения педерастов ОГПУ были проведены аресты в Москве и Ленинграде, - начинает тревожную записку Ягода. - Следствием установлено наличие объединения педерастов из среды актеров, служащих, литераторов и отдельных деклассированных элементов из рабочих. В руководящий актив входили бывш. офицеры и дворяне».
Ссылаясь на показания этого актива «из бывших», товарищ Ягода докладывает товарищу Сталину, что в Ленинграде активно «действовали 12 салонов педерастов», а в Москве подобных притонов было «более 10». Влиянием же «притонов и салонов охватывалось несколько сот человек педерастов» (именно так сформулировано. - Ред.).
Но уже набравшийся аппаратного и партийного опыта второй человек в ОГПУ Ягода начинает бить в набат уже в четвертом абзаце:
«Актив педерастов, использовывая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Ред.) кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контр-революционных целях политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и флот.
То есть налицо не просто разложение юношества, в том числе молодняка от станка. Тут пахнет подрывом обороноспособности страны!»
Но и этой тревогой бывший анархист-коммунист Ягода не ограничивается. Сын золотых дел мастера вскрывает методологию расшатывания устоев.
«Методами работы объединения явилось создание сети очагов, притонов, групп и других организованных объединений педерастов, - с горечью сообщает Ягода, - с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки».
Вот оно! До широкой практики обвинения высоких чинов Советского Союза в шпионаже на германскую, японскую и иные империалистические разведки оставалось еще несколько лет. Но основы закладывались в начале 30-х.
Мой милый шпион
Как замначальника ОГПУ, который через 9 месяцев после подачи этой совершенно секретной записки Сталину станет народным комиссаром Внутренних дел СССР, удалось связать салоны сторонников однополой любви с работой на вражеские разведструктуры? Ягода подводит под это такое обоснование:
«Специфическая замкнутость кругов педерастов, поиски с их стороны связей с иностранцами и наличие в ряде посольств педерастов, создавало условия для широкого использования педерастов в целях шпионажа».
Конечно, подобного рода обвинения без конкретных доказательств смотрелись бы довольно бледно. Но Ягода был не таков, чтобы беспокоить Сталина без бронебойных фактов.
«Следствием установлены прямые шпионские связи, - победоносно докладывает бдительный Генрих Григорьевич, - в Москве с секретарем немецкого посольства Штельцером, членом того же посольства Пфайфером, членами финляндского посольства Хавелайненс и Нюссенен и в Ленинграде - норвежским консулом Ассерсон».
В прошлом белый офицер, ставший в СССР бухгалтером, В. Малюков, которого Ягода называет руководителем ленинградской общности поклонников нетрадиционных отношений, признал свою вербовку со стороны английской разведки.
Контакты с членам посольств и консульств, по данным замначальника ОГПУ, проходили в атмосфере разгула и разврата:
«Системой работы притонов была организация систематических пьянок-оргий, общих ночевок, практиковалось применение наркотиков, переодевание в женские платья и т. д.»
«Специфическая замкнутость кругов педерастов, поиски с их стороны связей с иностранцами и наличие в ряде посольств педерастов, создавало условия для широкого использования педерастов в целях шпионажа».
Конечно, подобного рода обвинения без конкретных доказательств смотрелись бы довольно бледно. Но Ягода был не таков, чтобы беспокоить Сталина без бронебойных фактов.
«Следствием установлены прямые шпионские связи, - победоносно докладывает бдительный Генрих Григорьевич, - в Москве с секретарем немецкого посольства Штельцером, членом того же посольства Пфайфером, членами финляндского посольства Хавелайненс и Нюссенен и в Ленинграде - норвежским консулом Ассерсон».
В прошлом белый офицер, ставший в СССР бухгалтером, В. Малюков, которого Ягода называет руководителем ленинградской общности поклонников нетрадиционных отношений, признал свою вербовку со стороны английской разведки.
Контакты с членам посольств и консульств, по данным замначальника ОГПУ, проходили в атмосфере разгула и разврата:
«Системой работы притонов была организация систематических пьянок-оргий, общих ночевок, практиковалось применение наркотиков, переодевание в женские платья и т. д.»
Господа офицеры, князья и артисты эстрады
В докладной записке Сталину указано, что по данному делу «арестовано 130 человек, из них выходцев из привиллегированных (написано именно так. - Ред.) сословий - 74 чел.».
Для чего Ягода привел фамилии и социальное положение дюжины задержанных? Возможно, просчитал, что они наиболее ярко подчеркивают актуальность его обращения к лидеру партии и страны победившего пролетариата (с крестьянством). Показал, как недавние эксплуататоры тянут в омут вчерашних эксплуатируемых.
В актив организации, например, входили бывший морской офицер и почетный гражданин, а ныне «бухгалтер Радиостанции» В. Г. Спиро и «бывший офицер и разведчик добровольческой армии В. Д. Малюков. Привлекали к грешным деяниям наивное юношество бывший мичман и почетный дворянин (а также «финляндско-подданный до 1929 года») В. Я. Армфельд и экс-делопроизводитель Генштаба и царской военной цензуры А. А. Лель.
Кроме «господ офицеров», предавались однополому разгулу и вовлекали в него молодежь, в том числе рабочую, литератор-переводчик, дворянин Е. Г. Геркен и литератор-драматург, сын князя, «исключенный за разврат из кандидатов в ВКП(б)» Л. К. Лисенко, а также сын священника, секретарь учебной части рабфака Академии художеств В. В. Скипетров. Блудили и тянули за собой артист эстрады и конферансье, бывший владелец токарной мастерской и потомок заводовладельца и даже один сын секретаря судебной палаты в Варшаве, ныне студент студии Камерного театра.
Для чего Ягода привел фамилии и социальное положение дюжины задержанных? Возможно, просчитал, что они наиболее ярко подчеркивают актуальность его обращения к лидеру партии и страны победившего пролетариата (с крестьянством). Показал, как недавние эксплуататоры тянут в омут вчерашних эксплуатируемых.
В актив организации, например, входили бывший морской офицер и почетный гражданин, а ныне «бухгалтер Радиостанции» В. Г. Спиро и «бывший офицер и разведчик добровольческой армии В. Д. Малюков. Привлекали к грешным деяниям наивное юношество бывший мичман и почетный дворянин (а также «финляндско-подданный до 1929 года») В. Я. Армфельд и экс-делопроизводитель Генштаба и царской военной цензуры А. А. Лель.
Кроме «господ офицеров», предавались однополому разгулу и вовлекали в него молодежь, в том числе рабочую, литератор-переводчик, дворянин Е. Г. Геркен и литератор-драматург, сын князя, «исключенный за разврат из кандидатов в ВКП(б)» Л. К. Лисенко, а также сын священника, секретарь учебной части рабфака Академии художеств В. В. Скипетров. Блудили и тянули за собой артист эстрады и конферансье, бывший владелец токарной мастерской и потомок заводовладельца и даже один сын секретаря судебной палаты в Варшаве, ныне студент студии Камерного театра.
Приговор вождя
На этой трехстраничной записке три резолюции: Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича.
Обращаясь к Кагановичу (тогда первому секретарю Московского обкома и члену Политбюро), вождь народов простым карандашом начертал следующее:
«Надо примерно наказать этих мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление».
Обращаясь к Кагановичу (тогда первому секретарю Московского обкома и члену Политбюро), вождь народов простым карандашом начертал следующее:
«Надо примерно наказать этих мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление».
Постановление ЦК 1933 года: утвердить проект закона об уголовной ответственности за педерастию. В 1934 году он вступил в силу. Фото: Архив генерала Власика
«Правильно!» - берет под козырек Каганович.
«Конечно, это необходимо», - присоединяется Молотов (в ту пору премьер).
На тот момент в СССР за однополые связи уголовно не наказывали (за исключением связей с несовершеннолетними).
Прошло три месяца. 13 декабря 1933 года все тот же Ягода шлет уже новую записку Сталину, которую завершает следующей фразой:
«Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной наказуемости за педерастию».
В предложенном им проекте постановления Президиума ЦИК СССР всего 4 пункта. Исходя из них даже добровольные сексуальные отношения между мужчинами грозили на территории Советского Союза 5 годами заключения. А если то же деяние было «совершено с использованием зависимого положения потерпевшего, либо за плату, по профессии или публично» - тут светило уже до 8 лет.
Через три дня прошел опрос членов Политбюро по этой животрепещущей теме. Где все высказались солидарно против содомии. И в конце декабря 1933 года состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Его резолюция гласила:
«Утвердить проект закона об уголовной наказуемости за педерастию».
И с марта 1934-го такая статья появилась в Уголовном кодексе страны, строящей самое справедливое государство на земле.
А через некоторое время лидер СССР получил письмо на 15 (!) страницах от английского журналиста Гарри Уайта. Тот трудился в Москве заведующим редакцией газеты «Москоу дейли ньюс». И мучался сомнениями из-за своей ориентации.
27-летний уроженец Эдинбурга, обращаясь к Сталину как член Компартии Великобритании, просит старшего товарища «дать теоретическое обоснование Постановлению ЦИК СССР от 7 марта об уголовной ответственности за мужеложство».
Уайт считает, что «Закон 7 марта нелеп и несправедлив с точки зрения науки» и «по существу требует «уравниловки» в области половой жизни». Молодой британский журналист опирается на переписку Энгельса с Марксом и Зорге (не разведчиком, а немецким социалистом. - Ред.), которые довольно легкомысленно относились к данной теме, и признается, что был у двух светил психиатрии, и они его излечить от гомосексуализма не смогли.
Иосиф Виссарионович прочитал письмо до конца. И синим карандашом написал:
«В архив. Идиот и дегенерат».
Вскоре британский «голубой» коммунист покинул страну, строящую социализм.
«Конечно, это необходимо», - присоединяется Молотов (в ту пору премьер).
На тот момент в СССР за однополые связи уголовно не наказывали (за исключением связей с несовершеннолетними).
Прошло три месяца. 13 декабря 1933 года все тот же Ягода шлет уже новую записку Сталину, которую завершает следующей фразой:
«Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной наказуемости за педерастию».
В предложенном им проекте постановления Президиума ЦИК СССР всего 4 пункта. Исходя из них даже добровольные сексуальные отношения между мужчинами грозили на территории Советского Союза 5 годами заключения. А если то же деяние было «совершено с использованием зависимого положения потерпевшего, либо за плату, по профессии или публично» - тут светило уже до 8 лет.
Через три дня прошел опрос членов Политбюро по этой животрепещущей теме. Где все высказались солидарно против содомии. И в конце декабря 1933 года состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Его резолюция гласила:
«Утвердить проект закона об уголовной наказуемости за педерастию».
И с марта 1934-го такая статья появилась в Уголовном кодексе страны, строящей самое справедливое государство на земле.
А через некоторое время лидер СССР получил письмо на 15 (!) страницах от английского журналиста Гарри Уайта. Тот трудился в Москве заведующим редакцией газеты «Москоу дейли ньюс». И мучался сомнениями из-за своей ориентации.
27-летний уроженец Эдинбурга, обращаясь к Сталину как член Компартии Великобритании, просит старшего товарища «дать теоретическое обоснование Постановлению ЦИК СССР от 7 марта об уголовной ответственности за мужеложство».
Уайт считает, что «Закон 7 марта нелеп и несправедлив с точки зрения науки» и «по существу требует «уравниловки» в области половой жизни». Молодой британский журналист опирается на переписку Энгельса с Марксом и Зорге (не разведчиком, а немецким социалистом. - Ред.), которые довольно легкомысленно относились к данной теме, и признается, что был у двух светил психиатрии, и они его излечить от гомосексуализма не смогли.
Иосиф Виссарионович прочитал письмо до конца. И синим карандашом написал:
«В архив. Идиот и дегенерат».
Вскоре британский «голубой» коммунист покинул страну, строящую социализм.
КСТАТИ
На 16 рисунках обнаженных мужчин, выполненных Серовым, Репиным, Суриковым и попавших на глаза Иосифу Виссарионовичу, тот сделал уничижительные пометки. На изображении одного из нагих бородачей анфас, сидящего на какой-то глыбе, товарищ Сталин написал не без иронии:
«Голой жопой не сиди на камнях! Иди в комсомол и на рабфак. Выдайте парню трусы».
Другой рисунок голого бородача в профиль вызвал у вождя уже иную, «политическую» реакцию: «Плеханов! Зачем зовешь назад? Трус и лишенец».
«Голой жопой не сиди на камнях! Иди в комсомол и на рабфак. Выдайте парню трусы».
Другой рисунок голого бородача в профиль вызвал у вождя уже иную, «политическую» реакцию: «Плеханов! Зачем зовешь назад? Трус и лишенец».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Когда борца с извращениями Генриха Ягоду в апреле 1937-го арестовывали по обвинению в шпионаже, у него нашли коллекцию из 3904 порнооткрыток и 11 порнофильмов, а также резиновый член…
Автор благодарит Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) за помощь в подготовке материала.
Игорь ЯКУНИН
Источник:kp.ru
Автор благодарит Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) за помощь в подготовке материала.
Игорь ЯКУНИН
Источник:kp.ru
Источник:
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- Рабинович, почему вы хотите уехать? Что вас не устраивает?
- Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!
- А какие проблемы - вроде же с этим всё спокойно?
- Послушайте, при Сталине за это расстреливали, при Брежневе
принудительно лечили, сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу
уехать из этой страны, пока это не стало обязательным.