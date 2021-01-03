Подозреваю, что Давид Дубницкий гениальный фотограф

Ведь ему удается передать женскую красоту и очарование — объединяя в своих фото легкую эротику и юмор, но не опускаясь до вульгарности.
Хорошая серия. "Вино, женщины и карты нам обеспечены",как говорил товарищ Бендер.
Хорошая серия. "Вино, женщины и карты нам обеспечены",как говорил товарищ Бендер.
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