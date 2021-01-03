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Подозреваю, что Давид Дубницкий гениальный фотограф

Подозреваю, что Давид Дубницкий гениальный фотограф (3 фото)

Автор:
03 января 2021 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: игры   карты   фото   
1215
3
Ведь ему удается передать женскую красоту и очарование — объединяя в своих фото легкую эротику и юмор, но не опускаясь до вульгарности.
Хорошая серия. "Вино, женщины и карты нам обеспечены",как говорил товарищ Бендер.

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Метки: игры   карты   фото   
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9  комментариев
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9k
Леонович 2 часа назад
А дальше!
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4k
Борис Полчаса назад
Соседка)
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27k
bgv 36 минут назад
так вот с кого Аленку лепили...
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Козыри бубны, туз бубей побит пиковой шестёркой, дама бубей - червовой семёркой, король бубей - крестовой восьмёркой. Хорошая игра.
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1k
Алексей 2 часа назад
А ещё с ней есть что-нибудь? Друг спрашивает.
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8k
Александр 2 часа назад
У мадам сосок видно.
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8k
Kostick 2 часа назад
уровень жидкости в бутылке не меняеццо! не порядок)
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