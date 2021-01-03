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Маски, которые тестировал Энтони Хопкинс для фильма «Молчание ягнят»

Маски, которые тестировал Энтони Хопкинс для фильма «Молчание ягнят» (1 фото + 6 гиф)

Автор:
03 января 2021 09:39
Сообщество : Кино
Метки: Молчание ягнят   Энтони Хопкинс   актер   кино   маски   фильм   
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Энтони Хопкинс великолепно сыграл в «Молчании ягнят» (1991) роль осужденного серийного убийцы Ганнибала Лектера.
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Метки: Молчание ягнят   Энтони Хопкинс   актер   кино   маски   фильм   
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