Маски, которые тестировал Энтони Хопкинс для фильма «Молчание ягнят»

Энтони Хопкинс великолепно сыграл в «Молчании ягнят» (1991) роль осужденного серийного убийцы Ганнибала Лектера.
Его игра была настолько хороша, что он получил Оскар за лучшую мужскую роль несмотря на то, что появлялся на экране всего 16 минут. Самое короткое актерское время, за которое был получен Оскар.
Но это было бы невозможно без огромного таланта актера, ауры, возникшей вокруг этого образа, и ожидания его появления, пока доктора Лектера не было на экране.
×
Конечно, для того чтобы убедительно сыграть роль психотического каннибала, нужно было больше, чем просто запоминать строки и говорить несколько устрашающим голосом.
Как только Хопкинс прочитал сценарий, у него сразу возникло представление, как его герой-этот страшный каннибал-доктор будет вести себя, как будет выглядеть, говорить и что носить.
Как только Хопкинс прочитал сценарий, у него сразу возникло представление, как его герой-этот страшный каннибал-доктор будет вести себя, как будет выглядеть, говорить и что носить.
«Я прочитал сценарий и бум! Я интуитивно знал, как сыграть. Я знал, как он выглядел, и знал тон его голоса».
Вы видите эпизоды тестирования и попытки вхождения в образ.
Источник:
Ссылки по теме:
- Монстры из прошлого, которых вы не видели: кто скрывался под маской
- 10 лучших фильмов с сэром Энтони Хопкинсом
- "Верьте мне, старому дураку": Энтони Хопкинс обратился к выпускникам всего мира
- Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
- 15 актёров, которые исполнили культовые роли, но остались малоизвестными из-за грима и масок
Метки: Молчание ягнят Энтони Хопкинс актер кино маски фильм
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...