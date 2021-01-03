Маски, которые тестировал Энтони Хопкинс для фильма «Молчание ягнят»

Конечно, для того чтобы убедительно сыграть роль психотического каннибала, нужно было больше, чем просто запоминать строки и говорить несколько устрашающим голосом.



Как только Хопкинс прочитал сценарий, у него сразу возникло представление, как его герой-этот страшный каннибал-доктор будет вести себя, как будет выглядеть, говорить и что носить.