Подборка интересных исторических ретро фотографий про Новый год!
×
3.
Новый год с семьей
Мне б туда, где ёлка в вате,
Где едва за тридцать бате,
Мама шьёт на праздник платье…
Скоро новый год.
Где намерения не лживы,
И пока еще все живы,
И чисты души порывы,
И она поёт.
Где едва за тридцать бате,
Мама шьёт на праздник платье…
Скоро новый год.
Где намерения не лживы,
И пока еще все живы,
И чисты души порывы,
И она поёт.
14.
Ёлка в блокадном Ленинграде
Палата детской больницы с новогодней елкой в блокадном Ленинграде. Зима 1941—1942 годов
18.
Рождество, 1956 год
Мелкий в Лапландию на разборки с Сантой собрался, пока взрослые в отрубе. Недоволен видать подарочками
27.
Мальчик Новогодик
Снегурочку все мы узнали сразу( или нет?). Кто же этот мальчик - Новогодик, и кто скрывается за бородой Деда Мороза?
29.
Новый 1960 год. На прогулке в детском садике. Дедушка Мороз колоритный такой. Всех с наступающим!
Источник:
Еще крутые истории!
- Бездомный мужчина ринулся в горящий приют и спас жизни животных
- Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии
- Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми
- 35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти
- Ретро фотографии
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...