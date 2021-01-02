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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
02 января 2021 21:54
Метки: истории   ретро   фото   
676
30
Подборка интересных исторических ретро фотографий про Новый год!
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: истории   ретро   фото   
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3k
3BE3DA4ET 3 часа назад
Дед - Мороз. Снегурочка - внучка. А кто родители Снегурочки?
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10k
alexis 3BE3DA4ET 3 часа назад
Снегурочка имеет вполне земных родителей: деда и бабку или просто бездетных людей, которые однажды вылепили из снега девушку, и та ожила от магии Зимы.
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3k
мемфрид Час назад
Роскошная подборка!
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5k
Александр 3 часа назад
Ну и кто с Муравьёвой?
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