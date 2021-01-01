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Несколько клипов

Несколько клипов (3 фото + 24 видео)

Автор:
01 января 2021 18:00
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: клипы   музыка   хэви-метал.   
528
3
24
1 Января. Головка вава ,во рту кака , денежки ням-ням собака.
Давайте послушаем хорошую музыку.

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Метки: клипы   музыка   хэви-метал.   
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17  комментариев
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731
Дмитрий Шахов 3 часа назад
Не уверен, что автор вообще в курсе, что он это запостил))))
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18k
shevanez Дмитрий Шахов 3 часа назад
Автор запостил тяжелую музыку разных направлений. Кому-то что-то понравится,кому-то нет. Дело вкуса.
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22k
Е-Лена Час назад
Несколько клипов
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44k
noName Час назад
...Новый Год!Хочется душевного,спокойного:
Ссылка www.youtube.com
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44k
noName Час назад
ПыСЫ-что б не уснуть,"японцев" моих любимых подкину:
Ссылка www.youtube.com
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320k
NAZARETH Автор поста noName 55 минут назад
Дружище , вот ещё японского тебе в ленту
Ссылка youtu.be
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44k
noName NAZARETH 50 минут назад
Не,что такое мне ближе:
Ссылка www.youtube.com
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320k
NAZARETH Автор поста noName Полчаса назад
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44k
noName NAZARETH 13 минут назад
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38k
doker 2 часа назад
Как забыть то?
Ссылка youtu.be
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320k
NAZARETH Автор поста doker Час назад
Действительно , вот первая 1979г. И в этом же году он умер
Ссылка youtu.be
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9k
Schandmaul 2 часа назад
хотел просто плюсануть , потом дошёл до металлики и нахлынуло..зачем ты так со мной первого января?
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320k
NAZARETH Автор поста Schandmaul 49 минут назад
НУ , ВСЕМ НЕ УГОДИШЬ ................
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9k
Schandmaul NAZARETH 2 минуты назад
мне угодил на 150%
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4k
RomaXz 3 часа назад
Как тру-митолист я скажу, что большинство - фу и мейнстрим
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Mauritanien 3 часа назад
Не ровняй всех по себе и бросай бухать.
Ссылка youtu.be
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