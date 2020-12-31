В разных местностях русалок представляли по-разному: как правило, русалок описывали как молодых, веселых и шаловливых созданий, имеющих облик прекрасных девушек в белых одеждах или нагих, поющих восхитительным и заманчивым голосом прекрасные песни, иногда русалок представляли как уродливых женщин с огромными грудями, которые они закидывали за плечи. Волосы у русалок по представлениям имели русый, реже зеленый цвет.

Согласно народным поверьям, русалки могут влиять на урожай и на растительность в целом. "Где они бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее" .

Часто русалка кладет на землю своего ребеночка - "русалёнка". Он лежит совсем голый, и если какая-нибудь женщина (или мужчина) пожалеет "русалёнка" и прикроет его чем-нибудь из своей одежды (платком, фартуком, юбкой и проч.), то из леса выйдет мать-русалка и спросит: "Чего ты хочешь: здоровья, денег или чтоб тебя люди знали?" Пожелавшие здоровья никогда не болеют и доживают до глубокой старости, кто мечтает о богатстве - вскоре находит клад или удачно выходит замуж (женится), а кто захотел, "чтоб его люди знали", - становится известным на всю округу знахарем.