В посте пойдет речь про славянских русалок, которых, к сожалению, под влиянием сказки Андерсона "Русалочка" и особенно диснеевского мультика многие стали совершенно неправильно представлять.
В разных местностях русалок представляли по-разному: как правило, русалок описывали как молодых, веселых и шаловливых созданий, имеющих облик прекрасных девушек в белых одеждах или нагих, поющих восхитительным и заманчивым голосом прекрасные песни, иногда русалок представляли как уродливых женщин с огромными грудями, которые они закидывали за плечи. Волосы у русалок по представлениям имели русый, реже зеленый цвет.
Согласно народным поверьям, русалки могут влиять на урожай и на растительность в целом. "Где они бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее" .
Часто русалка кладет на землю своего ребеночка - "русалёнка". Он лежит совсем голый, и если какая-нибудь женщина (или мужчина) пожалеет "русалёнка" и прикроет его чем-нибудь из своей одежды (платком, фартуком, юбкой и проч.), то из леса выйдет мать-русалка и спросит: "Чего ты хочешь: здоровья, денег или чтоб тебя люди знали?" Пожелавшие здоровья никогда не болеют и доживают до глубокой старости, кто мечтает о богатстве - вскоре находит клад или удачно выходит замуж (женится), а кто захотел, "чтоб его люди знали", - становится известным на всю округу знахарем.
Согласно народным поверьям, русалки могут влиять на урожай и на растительность в целом. "Где они бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее" .
Часто русалка кладет на землю своего ребеночка - "русалёнка". Он лежит совсем голый, и если какая-нибудь женщина (или мужчина) пожалеет "русалёнка" и прикроет его чем-нибудь из своей одежды (платком, фартуком, юбкой и проч.), то из леса выйдет мать-русалка и спросит: "Чего ты хочешь: здоровья, денег или чтоб тебя люди знали?" Пожелавшие здоровья никогда не болеют и доживают до глубокой старости, кто мечтает о богатстве - вскоре находит клад или удачно выходит замуж (женится), а кто захотел, "чтоб его люди знали", - становится известным на всю округу знахарем.
Как и многие другие призрачные, водяные девы, русалки - это души усопших, но точнее - погибших неестественной смертью, самоубийц, ну и, конечно, красавиц, утопившихся от несчастной любви. Первые четыре года они еще могут вернуться к живым людям, если найдется знающий человек, который вовремя подаст русалке крест. Через четыре года обращение становится невозможным.
Бледнолицые и прекрасные, с долгими волосами, они поют восхитительные песни неземными голосами и заманивают к себе неосторожных рыбаков и корабельщиков. Тела красавиц настолько нежны, что их можно проницать взором, однако из объятий русалок никому не вырваться, да и не всякий смертный захочет променять обольстительную русалку на привычных земных жен!..
Могут завлечь русалки и случайного путника, особенно когда в лунную ночь выплывут из вод, сядут на ветку ивы, низко склонившуюся к волнам, и примутся расчесывать белым, из рыбьей кости выточенным, гребешком свои чудные зеленые кудри, по которым всегда струится вода. Беда, если кто поддастся их чарам! Одного хотят русалки от людей: защекотать до смерти и потопить.
Могут завлечь русалки и случайного путника, особенно когда в лунную ночь выплывут из вод, сядут на ветку ивы, низко склонившуюся к волнам, и примутся расчесывать белым, из рыбьей кости выточенным, гребешком свои чудные зеленые кудри, по которым всегда струится вода. Беда, если кто поддастся их чарам! Одного хотят русалки от людей: защекотать до смерти и потопить.
Бывает, русалка пожалеет парня и не станет его топить, но тогда всего лишь на два часа в сутки дозволено ей выходить к милому на свидание, а все остальное время ее участь - злая ревность к живым. Особенно тяжко приходится влюбленным русалкам зимой, когда наступает зима, реки и озера замерзают. Если слышен сильный треск льда, значит, это русалка бьется в него из глубины, горюя о милом друге.
Авторский пост
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Метки: интересное мифология русалки
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То, что здесь описано - это не русалки, а навки (от слова навь - мир мёртвых и разной нечисти).
Они не только из воды выходили, а повсюду водились. Где самоубились, там и появлялись.
И да, это не девы с рыбьими хвостами.
Но и русалки тоже не девы с рыбьими хвостами. Русалки нечистью не являлись. Совсем наоборот - это были божественные создания. Одно то, что Перун взял себе в жёны русалку Рось о многом говорит. И сын у них - Даждьбог Перунович.
Так вот русалки - это женщины-полуптицы. Поэтому у Пушкина русалка и сидит на ветвях. Во времена Пушкина ещё этой путаницы не было. Гамаюн, Сирин, Алконост - это всё русалки. Ну и конечно же Рось.
Но сейчас всё перепутано и во всяких википедиях и других источниках всё переврано. Сложно сказать - специально это было сделано когда-то или случайно так получилось.
Есть мнение, что специально, когда "подчищали" русскую культуру и отваживали славян от исконных богов.
Но также может и случайно. Т.к. в греческой мифологии были Сирены - женщины с рыбьими хвостами, заманивающие моряков своим пением. Вот возможно созвучность слов Сирена и Сирин и привела к такой путанице. Сирин - русалка, Сирена - баба-рыба, значит русалка - баба-рыба.
Но теперь уже хрен разберёт.
Под западным влиянием в поздней русской литературе и кинематографе образ славянской русалки слился с образом Морской девы, которая вместо ног имеет рыбий хвост и живёт в море. В англоязычном бестиарии для славянских русалок употребляется слово rusalka, а для морских дев mermaid.