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Русалки

Русалки (7 фото)

Автор:
31 декабря 2020 13:28
Метки: интересное   мифология   русалки   
687
7
В посте пойдет речь про славянских русалок, которых, к сожалению, под влиянием сказки Андерсона "Русалочка" и особенно диснеевского мультика многие стали совершенно неправильно представлять.

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Метки: интересное   мифология   русалки   
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4  комментария
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12k
RhinoFC 4 часа назад
Всё перемешалось, концов не найти.
То, что здесь описано - это не русалки, а навки (от слова навь - мир мёртвых и разной нечисти).
Они не только из воды выходили, а повсюду водились. Где самоубились, там и появлялись.
И да, это не девы с рыбьими хвостами.
Но и русалки тоже не девы с рыбьими хвостами. Русалки нечистью не являлись. Совсем наоборот - это были божественные создания. Одно то, что Перун взял себе в жёны русалку Рось о многом говорит. И сын у них - Даждьбог Перунович.
Так вот русалки - это женщины-полуптицы. Поэтому у Пушкина русалка и сидит на ветвях. Во времена Пушкина ещё этой путаницы не было. Гамаюн, Сирин, Алконост - это всё русалки. Ну и конечно же Рось.
Но сейчас всё перепутано и во всяких википедиях и других источниках всё переврано. Сложно сказать - специально это было сделано когда-то или случайно так получилось.
Есть мнение, что специально, когда "подчищали" русскую культуру и отваживали славян от исконных богов.
Но также может и случайно. Т.к. в греческой мифологии были Сирены - женщины с рыбьими хвостами, заманивающие моряков своим пением. Вот возможно созвучность слов Сирена и Сирин и привела к такой путанице. Сирин - русалка, Сирена - баба-рыба, значит русалка - баба-рыба.
Но теперь уже хрен разберёт.
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16k
Злобный Члегр 16 минут назад
"Рус-Алко" одобряет!
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17k
Alf 4 часа назад
До XX века в северных губерниях России слово «русалка» воспринимали как книжное, «учёное». Ранее этот персонаж был известен как водянтиха, шутовка, щекотиха, а на Юге России и Украине как мавка.

Под западным влиянием в поздней русской литературе и кинематографе образ славянской русалки слился с образом Морской девы, которая вместо ног имеет рыбий хвост и живёт в море. В англоязычном бестиарии для славянских русалок употребляется слово rusalka, а для морских дев mermaid.
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