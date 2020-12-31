15 малоизвестных фактов о бессмертных хитах всех времен

Есть хиты-однодневки, а есть те, которыми наслаждаются несколько поколений. Но эти песни хранят свои тайны, хоть их слова знают наизусть миллионы.
Мы расскажем вам несколько секретов, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали. Они не изменят ваше отношение ни к самим композициям, ни к их исполнителям, но сделают прослушивание более интересным.
Мы расскажем вам несколько секретов, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали. Они не изменят ваше отношение ни к самим композициям, ни к их исполнителям, но сделают прослушивание более интересным.
1. ABBA — Happy New Year
Эта известная всему композиция изначально имела несколько иное название — «Папа, не наклюкайся на Рождество» (Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day).
2. David Bowie — The Man Who Sold The World
В ходе концерта «Unplugged» Нирваны, Курт Кобейн исполнил очень красивый трибьют «The Man Who Sold The World» Боуи. Концерт с этой песней вышел перед самой гибелью Кобейна и очень быстро стал легендарным.
Боуи не раз признавался, что его раздражает то, что его все время хвалят за исполнение этой песни. По словам рок-звезды, подростки говорят — «Круто, что ты поешь песни Нирваны» и в ответ очень хочется их послать.
Боуи не раз признавался, что его раздражает то, что его все время хвалят за исполнение этой песни. По словам рок-звезды, подростки говорят — «Круто, что ты поешь песни Нирваны» и в ответ очень хочется их послать.
3. Radiohead — Creep
Известно, что гитаристу Джони Гринвуду не нравилась эта песня и он сделал попытку испортить ее запись. В начале композиции можно услышать приглушенные удары по гитарным струнам, которые многие считают оригинальным замыслом рокеров. На самом деле эти звуки издавал на своем инструменте Гринвуд просто из вредности. Они неожиданно так подошли по духу к сюжету песни, что их решили оставить в финальной записи.
4. Metallica — Nothing Else Matters
Знаменитая песня начинается с перебора открытых первой, второй, третьей и шестой струн. Это получилось не запланировано — Джеймс Хетфилд, сочиняя вступление, отвлекся на телефонный разговор и у него оказалась свободной только одна рука. В итоге то, что получилось, ему понравилось и песня вошла в историю именно с таким началом.
5. Led Zeppelin — Stairway to Heaven
Радиостанция KLSK-FM одна из наиболее популярных в городе Альбукерке, штат Нью-Мехико, США, в январе 1995 года изменила формат вещания и ее владельцы решили отметить это событие чем-то запоминающимся. В итоге был объявлен суточный марафон проигрывания композиции «Лестница на небеса». Получилось так, что песня прозвучала в эфире более 200 раз подряд, что вызвало целую волну гневных звонков и оскорбительных писем.
К зданию радиостанции дважды вызывали полицию. В первый раз кто-то позвонил в 911 и сообщил, что у диджея KLSK-FM сердечный приступ, а во второй раз неизвестный поведал диспетчеру, что радиостанцию захватили террористы из Ирака, чтобы без конца слушать любимую Саддамом Led Zeppelin. Копы были вынуждены проверить и этот абсурдный вызов.
К зданию радиостанции дважды вызывали полицию. В первый раз кто-то позвонил в 911 и сообщил, что у диджея KLSK-FM сердечный приступ, а во второй раз неизвестный поведал диспетчеру, что радиостанцию захватили террористы из Ирака, чтобы без конца слушать любимую Саддамом Led Zeppelin. Копы были вынуждены проверить и этот абсурдный вызов.
6. George Gershwin — Summertime
Эта песня, которую многие считают самой знаменитой в мире, написана американским композитором на основе украинской народной песни «Ой ходить сон коло вікон». Эту композицию Гершвин услышал на концерте Украинского Национального Хора под управлением Александра Кошица, в Нью-Йорке. Summertime вошла в оперу «Порги и Бесс» и сделала своего автора знаменитым на весь мир.
7. Nirvana — Smells Like Teen Spirit
Оказывается, Teen Spirit — это название популярного в США в 90-х дезодоранта, выпускаемого компанией «Mennen». Надпись «Курт пахнет Teen Spirit» однажды появилась на одной из стен дома Курта Кобейна — ее написала подруга музыканта Кэтлин Хана. Рокеру понравилась фраза — он посчитал, что в этом предложении есть скрытый смысл. Благодаря этому Кобейн и вставил ее в песню, ставшую легендой.
На самом деде Хана лишь имела в виду то, что Курт насквозь пропах дезодорантом Тоби Вейл, своей девушки. Этим она как бы намекала, что считает его подкаблучником. Интересно, но Кобейн узнал о существовании этого дезодоранта после выхода самого сингла. Песня помогла продукту «Mennen» стать еще более популярным и компания стала без стеснения эксплуатировать песню в рекламных акциях — «Do you smell like Teen Spirit?».
Невероятная популярность дезодоранта повлияла на судьбу компании — «Mennen» стала настолько успешной, что ее выкупила корпорация Colgate-Palmolive. Кстати, дезодорант Teen Spirit выпускается до сих пор в линейке продукции Lady Speed Stick.
На самом деде Хана лишь имела в виду то, что Курт насквозь пропах дезодорантом Тоби Вейл, своей девушки. Этим она как бы намекала, что считает его подкаблучником. Интересно, но Кобейн узнал о существовании этого дезодоранта после выхода самого сингла. Песня помогла продукту «Mennen» стать еще более популярным и компания стала без стеснения эксплуатировать песню в рекламных акциях — «Do you smell like Teen Spirit?».
Невероятная популярность дезодоранта повлияла на судьбу компании — «Mennen» стала настолько успешной, что ее выкупила корпорация Colgate-Palmolive. Кстати, дезодорант Teen Spirit выпускается до сих пор в линейке продукции Lady Speed Stick.
8. Pink Floyd — Another Brick In The Wall
Для тех кто хорошо знает английский язык, слова припева «We don’t need no education» звучат странно сразу по двум причинам. Во-первых, в них содержится двойное отрицание, а в английском языке в предложении допускается лишь одно. Иногда этот прием используют для усиления смысла, например, как в случае с «I can’t get no satisfaction», но от этого он не перестает быть грубой ошибкой.
Некоторые считают, что эта ошибка сделана намеренно, так как в песне «The Wall» Pink Floyd говорится о том, что школа не учит детей, а всего лишь делает их покорными животными. Вполне вероятно, что ошибку сделали для того, чтобы подчеркнуть низкий уровень знаний, который предоставляет современное образование.
Некоторые считают, что эта ошибка сделана намеренно, так как в песне «The Wall» Pink Floyd говорится о том, что школа не учит детей, а всего лишь делает их покорными животными. Вполне вероятно, что ошибку сделали для того, чтобы подчеркнуть низкий уровень знаний, который предоставляет современное образование.
9. John Lennon — Imagine
Об этой песне Джон Леннон говорил, что она выступает против многих вещей, таких как религия, капитализм, предрассудки и национализм. Но из-за того, что она облечена в «конфетную» оболочку, никто не возмущается.
10. Deep Purple — Smoke on The Water
В этой песне отражены реальные и не слишком приятные события, произошедшие с группой в швейцарском городе Монтре. В одной из студий города, расположенной на берегу Женевского озера, музыканты Deep Purple планировали записывать свой новый альбом.
Но прямо перед их приездом там проходил концерт Фрэнка Заппы и фанаты музыканта случайно подожгли здание, которое сгорело дотла вместе с помещением для записи. В песне описываются мучения с поисками нового места для записи альбома.
Сначала группа попыталась устроиться в театре «Павильон», но там их репетиции мешали местным жителям. Затем пришлось работать в пустом и неотапливаемом здании гостиницы «Гранд-отель», где всем было очень некомфортно. В одну из ночей, следующую за очередным суматошным днем, гитаристу группы Роджеру Гловеру приснилась горящая студия и стелющийся над гладью Женевского озера дым. Он проснулся и произнес вслух «дым над водой» и эта фраза стала названием известного хита.
Но прямо перед их приездом там проходил концерт Фрэнка Заппы и фанаты музыканта случайно подожгли здание, которое сгорело дотла вместе с помещением для записи. В песне описываются мучения с поисками нового места для записи альбома.
Сначала группа попыталась устроиться в театре «Павильон», но там их репетиции мешали местным жителям. Затем пришлось работать в пустом и неотапливаемом здании гостиницы «Гранд-отель», где всем было очень некомфортно. В одну из ночей, следующую за очередным суматошным днем, гитаристу группы Роджеру Гловеру приснилась горящая студия и стелющийся над гладью Женевского озера дым. Он проснулся и произнес вслух «дым над водой» и эта фраза стала названием известного хита.
11. Sting — Russians
В песне, известной своим двусмысленным «надеюсь, русские тоже любят своих детей», автором была использована мелодия романса, взятая из сюиты Сергея Прокофьева «Поручик Киже». Стинг сам признался, что украсть кусочек произведения классика было очень дерзко й затеей, но в контексте это себя оправдывает.
Позже, в 1993 году, Стинг принял участие в озвучке телесериала «Петя и волк», в основу которого легла симфония Прокофьева. Поэтому, можно сказать, что музыкант все-таки отдал долг за позаимствованный отрывок.
Позже, в 1993 году, Стинг принял участие в озвучке телесериала «Петя и волк», в основу которого легла симфония Прокофьева. Поэтому, можно сказать, что музыкант все-таки отдал долг за позаимствованный отрывок.
12. The Doors — The End
Эту песню группа записала на одном дыхании, без дублей и даже без монтажа. Продюсер The Doors Пол Ротшильд позже признался, что был буквально ошарашен тем, как происходила запись. По его словам, все происходило в темноте, лишь в кабинке Джима горела свеча, а на пульте несколько лампочек. На Пола это произвело большое впечатление и он назвал эту запись мистической. Когда музыка смолкла, все присутствующие оцепенели, а звукооператор даже забыл отключить микрофон, который работал еще некоторое время.
13. Muse — Uprising
Во время одних гастролей, проходивших в Италии, группу Muse поставили перед фактом, что они будут выступать под фонограмму. Чтобы выразить свой протест, музыканты обменялись инструментами перед концертом, чтобы «фанера» стала очевидна для зрителей. Барабанщик Доминик Говард разместился с бас-гитарой возле микрофона, солист Мэтью Беллами занял место за ударной установкой, а бас-гитарист Крис Уостенхом занял место за синтезатором, при этом взяв в руки гитару.
Интересно, что во время записи выступления никто так и не заметил такой рокировки. Более того, отыграв то, что им положено, группа дала такое же издевательское интервью — от имени солиста общался с журналистами ударник Говард.
Интересно, что во время записи выступления никто так и не заметил такой рокировки. Более того, отыграв то, что им положено, группа дала такое же издевательское интервью — от имени солиста общался с журналистами ударник Говард.
14. Песняры — Вологда
В песне, которая была невероятно популярной в СССР, также был подвох. Он таился в словах о резном палисаде, так как в то время в Вологде было всего одно здание с резным палисадом и это был областной кожно-венерологический диспансер. Из-за этого вологжане никогда не воспринимали этот хит серьезно и по поводу вопроса «Где же моя темноглазая, где?» постоянно острили.
15. The Beatles — A Hard Day’s Night
Первый аккорд этой песни вошел в историю тем, что его не может повторить ни один гитарист. Кажется, что на инструменте одновременно лопнули все струны. Десятилетия спустя тайну этого звука раскрыл профессор канадского университета Делхауса Джейсон Браун.
Ученый не поленился и сделал на специальном оборудовании точную спектрограмму аккорда, которая и раскрыла истину. Оказалось, что такая частота не могла принадлежать ни одному струнному инструменту группы. Выяснилось, что источник необычного звука — рояль Джорджа Мартина. Интересно в этой истории и то, что профессор потратил уйму времени на исследование, вместо того, чтобы спросить как было дело у Пола Маккартни.
Ученый не поленился и сделал на специальном оборудовании точную спектрограмму аккорда, которая и раскрыла истину. Оказалось, что такая частота не могла принадлежать ни одному струнному инструменту группы. Выяснилось, что источник необычного звука — рояль Джорджа Мартина. Интересно в этой истории и то, что профессор потратил уйму времени на исследование, вместо того, чтобы спросить как было дело у Пола Маккартни.
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Метки: интересное песни факты
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