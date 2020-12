15 малоизвестных фактов о бессмертных хитах всех времен

Для тех кто хорошо знает английский язык, слова припева «We don’t need no education» звучат странно сразу по двум причинам. Во-первых, в них содержится двойное отрицание, а в английском языке в предложении допускается лишь одно. Иногда этот прием используют для усиления смысла, например, как в случае с «I can’t get no satisfaction», но от этого он не перестает быть грубой ошибкой.

Некоторые считают, что эта ошибка сделана намеренно, так как в песне «The Wall» Pink Floyd говорится о том, что школа не учит детей, а всего лишь делает их покорными животными. Вполне вероятно, что ошибку сделали для того, чтобы подчеркнуть низкий уровень знаний, который предоставляет современное образование.