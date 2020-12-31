15 малоизвестных фактов о бессмертных хитах всех времен

Оказывается, Teen Spirit — это название популярного в США в 90-х дезодоранта, выпускаемого компанией «Mennen». Надпись «Курт пахнет Teen Spirit» однажды появилась на одной из стен дома Курта Кобейна — ее написала подруга музыканта Кэтлин Хана. Рокеру понравилась фраза — он посчитал, что в этом предложении есть скрытый смысл. Благодаря этому Кобейн и вставил ее в песню, ставшую легендой.

На самом деде Хана лишь имела в виду то, что Курт насквозь пропах дезодорантом Тоби Вейл, своей девушки. Этим она как бы намекала, что считает его подкаблучником. Интересно, но Кобейн узнал о существовании этого дезодоранта после выхода самого сингла. Песня помогла продукту «Mennen» стать еще более популярным и компания стала без стеснения эксплуатировать песню в рекламных акциях — «Do you smell like Teen Spirit?».

Невероятная популярность дезодоранта повлияла на судьбу компании — «Mennen» стала настолько успешной, что ее выкупила корпорация Colgate-Palmolive. Кстати, дезодорант Teen Spirit выпускается до сих пор в линейке продукции Lady Speed Stick.