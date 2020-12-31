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15 малоизвестных фактов о бессмертных хитах всех времен

15 малоизвестных фактов о бессмертных хитах всех времен (16 фото + 15 видео)

Автор:
31 декабря 2020 06:15
Метки: интересное   песни   факты   
538
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Есть хиты-однодневки, а есть те, которыми наслаждаются несколько поколений. Но эти песни хранят свои тайны, хоть их слова знают наизусть миллионы.
Мы расскажем вам несколько секретов, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали. Они не изменят ваше отношение ни к самим композициям, ни к их исполнителям, но сделают прослушивание более интересным.

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Метки: интересное   песни   факты   
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6  комментариев
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597
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Y наркоманов забрали единственный хит..
Y наркоманов забрали единственный хит..
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6k
Вася Полчаса назад
нифигасебе Песняры тролли) ...хде хде хде в хороде Карахандеее...таам хдеее, хде кипит бешпармак
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15k
Ал Час назад
Текст "Вологды" написали не Песняры а поэт Рубцов.
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0
Djohn Doe Час назад
прикольно + однозначно
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222
Борис 2 часа назад
15 малоизвестных фактов о бессмертных хитах всех времен
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3k
Ыукп 2 часа назад
Вологда не трожь!
А про остальное - весьма антиресно.
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