У Эммы Уотсон есть двойник!

31-летняя Кари Льюис из Зайонсвилля, штат Индиана, так похожа на Эмму Уотсон, что актрису путает с ней даже собственная мать!
Эмма Уотсон? А вот и нет! Это Кари Люьис из города Зайонсвилль, штат Индиана. Ей 31 год - почти как Уотсон, и она похожа на актрису, как сестра-близнец! Из-за столь разительного сходства Кари часто приглашают на разнообразные конвенты фанатов "поттерианы"- сыграть роль Гермионы в одежде Гриффиндора.
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@kariellex
Tag a friend you're thankful for! 🥰❤ • ##thankful ##christmas2020 ##foryou ##harrypotter ##pottertok ##dracotok ##hermionetok ##emmawatson ##hermionegranger♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz
По словам Кари, с самого момента выхода первых фильмов "поттерианы" - тогда ей было 12 лет - ее начали останавливать на улицах незнакомые люди и интересоваться, не она ли сыграла Гермиону Грейнджер.
Кари путает с актрисой даже собственная мать. "Иногда она видит фотографии Эммы Уотсон где-то в интернете и думает, что это я, - рассказывает Кари. - Когда я работала в ресторане, мое сходство с Гермионой из фильма постоянно првлекало внимание гостей".
"Все началось сразу после выхода первого фильма, - рассказывает Кари. - Я тогда ничего не знала о Гарри Поттере. Я просто пришла на почту - и там на меня все смотрели, а пара девочек назвали меня Гермионой. Я даже не знала, что это за имя такое, поэтому пришла домой и стала искать, что оно значит. Так я узнала о "Гарри Поттере", постепенно перечитала все книги, посмотрела все фильмы и стала их большой фанаткой".
Кари работает помощником учителя, а в свободное время подрабатывает на конвентах и других развлекательных мероприятиях, приходя туда в костюме Гермионы. "Многие организаторы таких мероприятий, увидев мои фотографии, нанимают меня косплеить Гермиону, - рассказывает она. - Забавно бывает смотреть на ошарашенные лица участников".
Кари регулярно выкладывает фото в образе Гермионы в инстаграм. А в 2017 году она решила косплеить еще и Белль из фильма "Красавица и чудовище", роль которой сыграла Эмма Уотсон.
Кари регулярно выкладывает фото в образе Гермионы в инстаграм. А в 2017 году она решила косплеить еще и Белль из фильма "Красавица и чудовище", роль которой сыграла Эмма Уотсон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Двойники знаменитостей Кари Льюис двойник Гермионы история люди невероятно удивительное рядом эмма уотсон
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Это как? Типа:
- Эмма, иди завтракать, все на столе!
- Мам, я Кари.
- Тьфу ты, епт...Действительно, откуда в жопе алмазы?