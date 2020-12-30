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У Эммы Уотсон есть двойник!

У Эммы Уотсон есть двойник! (7 фото)

Автор:
30 декабря 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Двойники знаменитостей   Кари Льюис   двойник Гермионы   история   люди   невероятно   удивительное рядом   эмма уотсон   
275
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31-летняя Кари Льюис из Зайонсвилля, штат Индиана, так похожа на Эмму Уотсон, что актрису путает с ней даже собственная мать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Двойники знаменитостей   Кари Льюис   двойник Гермионы   история   люди   невероятно   удивительное рядом   эмма уотсон   
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8  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
в каком месте это млять двойник? просто похожа и все
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9k
gnyS i 4 минуты назад
Эмма Уотсон курильщика какая то
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8k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Кари так похожа на Эмму Уотсон, что порой ее собственная мать путает девушку с актрисой!"
=====================
Это как? Типа:
- Эмма, иди завтракать, все на столе!
- Мам, я Кари.
- Тьфу ты, епт...Действительно, откуда в жопе алмазы?
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668
Андрей Полчаса назад
Черты лица угловатые - с Эмми Уотсон явно не спутаешь.
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1k
Валерий Андрей 21 минуту назад
Точно!Как всегда этот квадратный американский подбородок !
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6k
Фельдъегерь 49 минут назад
я даже уверен, что у нее есть тройник
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2k
Core 52 минуты назад
На транса она похоже, который косплеит эмму
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50k
pynh 2 часа назад
#уйник
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