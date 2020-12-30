У Эммы Уотсон есть двойник!

"Все началось сразу после выхода первого фильма, - рассказывает Кари. - Я тогда ничего не знала о Гарри Поттере. Я просто пришла на почту - и там на меня все смотрели, а пара девочек назвали меня Гермионой. Я даже не знала, что это за имя такое, поэтому пришла домой и стала искать, что оно значит. Так я узнала о "Гарри Поттере", постепенно перечитала все книги, посмотрела все фильмы и стала их большой фанаткой".