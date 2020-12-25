Они пытались исправить провалы в образовании

Жаль в моем детстве не было такого, глядишь и к урокам было бы больше интереса...
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Курсы начинаются "с самого начала".
Правда - на английском.
Правда - на доступном.
Мои дети пользовались, когда в школе учились, да и в универе.
Да и я на старости лет выучилась.
На английском статьи выходят короче, и новая информация поступает быстрее.