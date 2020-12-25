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Они пытались исправить провалы в образовании

Они пытались исправить провалы в образовании (5 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: короткопост   люди   образование   познавательно   учеба   фото   школы   ютуб   
705
5
Жаль в моем детстве не было такого, глядишь и к урокам было бы больше интереса...
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Метки: короткопост   люди   образование   познавательно   учеба   фото   школы   ютуб   
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13k
Дмитрий Полчаса назад
Валериан Иванович Гервидс - доцент кафедры общей физики МИФИ, кандидат физико-математических наук и блестящий лектор, к сожалению уже ушедший от нас.
Ссылка www.youtube.com
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7k
Izrin Maria 39 минут назад
Ведущие университеты мира держат в свободном и бесплатном доступе лекции по точным, естественным и общественным наукам.
Курсы начинаются "с самого начала".
Правда - на английском.
Правда - на доступном.
Мои дети пользовались, когда в школе учились, да и в универе.
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801
rgubaev Izrin Maria Полчаса назад
Наберите в ютубе "НИЯУ МИФИ" и будет вам на русском.
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7k
Izrin Maria rgubaev 13 минут назад
Дети трёхязыкие, им всё равно.
Да и я на старости лет выучилась.
На английском статьи выходят короче, и новая информация поступает быстрее.
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25k
Антон 48 минут назад
Подпишусь
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16k
SolomonA 50 минут назад
Пост спонсирован Минобром: "Да здравствует дистанционное образование!"
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5k
Ivan Час назад
Сисадмин. Начало.

Сисадмин. Начало.
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790
sava Час назад
а как же Гервидс Валериан Иванович? без малого все пересмотрел.
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8k
Мафусаил Час назад
Низкий поклон им...
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