FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3583 поста • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Брат и сестра - или парень и девушка? Новая игра

Брат и сестра - или парень и девушка? Новая игра (31 фото)

Автор:
25 декабря 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: братья и сестры   возлюбленные   интересные факты   кто есть кто   любопытно   сиблинги   тот еще квест   факты   
545
31
Многим из нас приходилось встречать возлюбленных, похожих друг на друга, как брат и сестра, или братьев и сестер, которые относятся друг к другу с нежностью влюбленных. Этот феномен заинтересовал создателей инстаграм-группы "Сиблинги или парочка?" . Они собирают фотографии таких пар и предлагают угадать, кто есть кто. Попробуем?
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: братья и сестры   возлюбленные   интересные факты   кто есть кто   любопытно   сиблинги   тот еще квест   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Максим Т. Час назад
Когда коту делать нечего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Izrin Maria 23 минуты назад
Это вы ещё в Китай не ездили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками “Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками Родственники или возлюбленные? Участвуй в новой инста-игре! Родственники или возлюбленные? Участвуй в новой инста-игре! 23 диких "секрета" старых голливудских фильмов 23 диких "секрета" старых голливудских фильмов В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете 25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..." 25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..." 35 увлекательных снимков из Reddit-сообщества "Interesting As Fuck" 35 увлекательных снимков из Reddit-сообщества "Interesting As Fuck"
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245251



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
6
45
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
Шаурма за пятерки
5
162
Шаурма за пятерки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько литров крови в человеке и сколько можно потерять без последствий
2
5
Сколько литров крови в человеке и сколько можно потерять без последствий
Обалденный банановый кекс
3
6
Обалденный банановый кекс
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#россии#подборки#аварии#авто аварии#дети#интересно#москва#СССР#дизайн
#фото#интересны#истории#дтп#прикольные#забавно#картинки#рождество#авария дня#законы
#приколы#животные#факты#новый год#девушки#идеи#красоты#самолеты#детство#люди

На что жалуетесь?

Вернуться