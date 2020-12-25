Брат и сестра - или парень и девушка? Новая игра

Многим из нас приходилось встречать возлюбленных, похожих друг на друга, как брат и сестра, или братьев и сестер, которые относятся друг к другу с нежностью влюбленных. Этот феномен заинтересовал создателей инстаграм-группы "Сиблинги или парочка?" . Они собирают фотографии таких пар и предлагают угадать, кто есть кто. Попробуем?
Одинаковый разрез и даже цвет глаз - кстати, довольно редкий,- мешают усомниться в родственных отношениях. И зря: это пара возлюбленных.
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Абсолютно разный цвет и даже структура волос, нежность первой подростковой любви... И все-таки это брат и сестра на прогулке у моря.
Только любовь может заставить покрасить волосы в такой пергидрольный цвет! И
то правда: на фото - пара.
то правда: на фото - пара.
Форма лица, скул, бровей, легкая вздернутость в кончике прямого носа - сходство разительное, а между тем, это пара влюбленных.
Они выглядят не просто как родственники, а, скорее, как близнецы! Но на самом деле, они встречаются.
Как вы думаете, достойна такая пара Железного трона? На самом деле, ничего не выйдет: это брат и сестра.
Какие у них прекрасные голубые глаза, при этом абсолютно идентичные! И как только они нашли друг друга? Ведь это парочка.
Невозможно поверить, но эти "близнецы" - на самом деле, пара, не имеющая родственных связей. Невероятно! Может, клоны?
И вновь - совершенно одинаковые носы и глаза, и все же они - пара. Может, они выбирали партнеров именно по этому признаку?
Когда в группе сообщили, что эти двое спортсменов - парочка, большинство предложило им сдать ДНК-тест, считая, что он может открыть перед ними много интересного.
Они похож, как близнецы! Но они - супружеская пара. Вот уж действительно какждый в буквальном смысле встретил свою половинку!
Это единство образов - на самом деле, результат не ДНК, а большой любви. Девушка на фото призналась, что намеренно изменила цвет волос, став более похожей на... мужа. Да, на снимке - муж и жена.
Эти двое кажутся очень похожими, но на самом деле, они - возлюбленные. Впрочем, модельная внешность и одинаковый (кстати, не слишком редкий) цвет глаз - не такое уж большое сходство.
Они утверждают, что просто встречаются и совсем не родственники. Но им никто не верит. Ну правда же, как близнецы!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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