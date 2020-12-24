"Мужчина должен!": женские требования, из-за которых сбегают парни

"Мужчина должен!" - фраза, которую в своей жизни слышал, наверное, каждый парень. По мнению большинства женщин с форумов мужчина должен обеспечивать, помогать по хозяйству, заботиться, любить, слушать, принимать участие в воспитании детей... Список можно продолжать бесконечно. Так кому и что в итоге ДОЛЖЕН или НЕ ДОЛЖЕН настоящий мужчина? Давайте разбираться!

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1. Что и кому должен мужчина? 0 Источник:

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2. На эту тему существует очень много предположений 0 Источник:

3. Списки требований от женщин поражают даже самых искушенных 0 Источник:

4. Некоторые девушки считают, что перевелись достойные мужчины 0 Источник:

5. У кого-то желания попроще 0 Источник:

6. А место уступать должны? 0 Источник:

7. Девушки на форумах обсуждают, что же должны делать мужья 0 Источник:

8. Споров на тему: "Должен ли мужчина содержать женщину" - тоже очень много 0 Источник:

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10. А защищать чужих женщин должен или только свою? Про это еще не было 0 Источник:

12. Конечно, адекватные мнения от девушек тоже есть 0 Источник:

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15. Несколько фраз от женщин, после которых мужчины хотят убежать 0 Источник:

16. Тут вообще к любому поведению прибавляется слово "должен" 0 Источник:

17. Потребительское отношение 0 Источник:

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