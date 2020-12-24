"Мужчина должен!": женские требования, из-за которых сбегают парни

"Мужчина должен!" - фраза, которую в своей жизни слышал, наверное, каждый парень. По мнению большинства женщин с форумов мужчина должен обеспечивать, помогать по хозяйству, заботиться, любить, слушать, принимать участие в воспитании детей... Список можно продолжать бесконечно. Так кому и что в итоге ДОЛЖЕН или НЕ ДОЛЖЕН настоящий мужчина? Давайте разбираться!
×
14. В приложениях для знакомств мужчины часто прикалываются над женщинами, которые считают, что им ВСЕ должны
Источник:
Ссылки по теме:
- Всё об отношениях
- Идиотские женские заскоки, которые ставят мужиков в тупик
- Мастера подкатов
- Женские секретики, о которых многие мужчины даже и не догадываются
- Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...
За исключением того, что указано в законах.
Всё остальное - исключительно дело договорённости между двумя взрослыми людьми.
Моя жена вышла за меня замуж когда я был обычным нищебродом, понаехавшим в Питер из Воркуты. Ни кола ни двора.
Ничего, вместе и хату в Питере купили и дом, вместе в Европу уехали, и тут уже хату купили.
Всё это вместе. Она делает то, что у неё лучше получается. Я - то, что я лучше могу.
А создавать семью на основе "он должен потому что мужик или она должна, потому что она женщина" - бред какой-то.
Я вот жаворонок, а жене тяжелее вставать с утра, вот и получается, что завтрак готовить мне и мне это вообще не в тягость. Как и посуду вымыть.
Зато полы я мыть ненавижу, потому она и взялась их мыть сама.
Не понимаю я в чём проблема, чтобы сесть, обсудить и договориться к общей выгоде и удовольствия.
(а, ну а подход - "С него деньги, а я ему писечку" - это и есть бытовая проституция)
Есть хорошая фраза - "В брак вступают отчаянные, а выходят из него отчаявшиеся".
Допускаю, что браки по расчету могут быть крепче, чем по любви, но расчет должен быть верным.
Сам женился по любви, чего и всем желаю.
Брачный стаж уже 16 лет