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"Мужчина должен!": женские требования, из-за которых сбегают парни

"Мужчина должен!": женские требования, из-за которых сбегают парни (20 фото)

Автор:
24 декабря 2020 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: женская логика   мужчины и женщины   отношения   приколы   
5199
20
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"Мужчина должен!" - фраза, которую в своей жизни слышал, наверное, каждый парень. По мнению большинства женщин с форумов мужчина должен обеспечивать, помогать по хозяйству, заботиться, любить, слушать, принимать участие в воспитании детей... Список можно продолжать бесконечно. Так кому и что в итоге ДОЛЖЕН или НЕ ДОЛЖЕН настоящий мужчина? Давайте разбираться!
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Метки: женская логика   мужчины и женщины   отношения   приколы   
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24  комментария
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9k
кира 2 часа назад
Олигархов и бизнесменов на всех не хватит. Так что, девочки, учитесь сами зарабатывать на свои хотелки, поменьше смотрите тупых сисястых блогерш. Они вам насоветуют... Всю жизнь потом расплевываться будете.
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10k
Денис 14 минут назад
Никто никому ничего не должен.
За исключением того, что указано в законах.
Всё остальное - исключительно дело договорённости между двумя взрослыми людьми.
Моя жена вышла за меня замуж когда я был обычным нищебродом, понаехавшим в Питер из Воркуты. Ни кола ни двора.
Ничего, вместе и хату в Питере купили и дом, вместе в Европу уехали, и тут уже хату купили.
Всё это вместе. Она делает то, что у неё лучше получается. Я - то, что я лучше могу.
А создавать семью на основе "он должен потому что мужик или она должна, потому что она женщина" - бред какой-то.
Я вот жаворонок, а жене тяжелее вставать с утра, вот и получается, что завтрак готовить мне и мне это вообще не в тягость. Как и посуду вымыть.
Зато полы я мыть ненавижу, потому она и взялась их мыть сама.
Не понимаю я в чём проблема, чтобы сесть, обсудить и договориться к общей выгоде и удовольствия.

(а, ну а подход - "С него деньги, а я ему писечку" - это и есть бытовая проституция)
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268
tuka Полчаса назад
Что-то цены у проституток в последние годы сильно скаканули...
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4k
REDFOXY 39 минут назад
Я просто оставлю это здесь...
Ссылка youtu.be
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1k
Alexandr 39 минут назад
Разные семьи, разные желания. С семьях где мужчина должен обеспечивать семью материально, женщина должна быть готова к уборке и готовке, мытью посуды и и.д. на регулярной основе. Если материальное положение мужа хуже, значит муж участвует во всех домашних процессах наравне с женой. Так что женщины выбирайте.
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19k
Delex 39 минут назад
"Мужчина должен!": женские требования, из-за которых сбегают парни
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343
Константин ****** 40 минут назад
Если без перегибов, то да. Мужчина должен обеспечивать и защищать, женщина - рожать, нянчиться, хлопотать по хозяйству. Вот только в современном обществе, когда количество детей стремиться к 1му, а стиралка, посудомойка, магазинные пельмени и детский сад лишают женщин проявить свои хозяйственные таланты в полной мере самочки должны тоже работать.
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655
Moon24 42 минуты назад
Жалкие непристроенные нищебродки не способны понять свою третьесортность , только и всего .
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3k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
При наличии двух сисек и писды и такие требования выдвигают....
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1k
евгений Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Щас можно третью пришить. И требования ещё возрастают)
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2k
Дикие люди 54 минуты назад
Должен = Валим!
Должен = Валим!
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12k
Рафаэль Закиров Час назад
"Мужчина должен!": женские требования, из-за которых сбегают парни
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9k
KOSTELLO Час назад
Отношения и брак, это вообще раздача долгов, которые ты не занимал.
Есть хорошая фраза - "В брак вступают отчаянные, а выходят из него отчаявшиеся".
Допускаю, что браки по расчету могут быть крепче, чем по любви, но расчет должен быть верным.
Сам женился по любви, чего и всем желаю.
Брачный стаж уже 16 лет
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ой да нахрен это все...
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25k
Антон 2 часа назад
С мужской стороны это такие же люди, что пишут "Женщина должна быть у плиты". Особей разного пола с такими посылами нормальным людям нужно избегать.
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56k
Александр Ломовицкий Антон 2 часа назад
Никто уже не заставляет их стоять у плиты. Есть мультиварка, микроволновка и в каждом магазине готовая еда
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67
wr2x2 Антон 53 минуты назад
сравнение не корректно - стоять у плиты как бы не требует каких-то особых усилий и зависит только от желания самой женщины. В отличии от зарабатывать много денег
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7k
Cornho Александр Ломовицкий 37 минут назад
Это в каких магазинах готовая еда??
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38k
doker 2 часа назад
Эх, если бы люди оставались людьми, то и жили бы ладно.
Эх, если бы люди оставались людьми, то и жили бы ладно.
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5k
SSD 2 часа назад
Говно на вентилятор ради плюсиков...
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27k
winergy2012 SSD 10 минут назад
Смой,в чем проблема?
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