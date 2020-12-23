Финалистка "Битвы экстрасенсов" провела с ребенком обряд экзорцизма - видео заинтересовало СК

Распиаренные отечественным ТВ шарлатаны вовсю используют свою популярность. В Сети оказалось видео, на котором "ведьма" Ирина Игнатенко якобы изгоняет бесов из малыша. Разумеется, с согласия его родителей. Неизвестно, удалось ли им задуманное, но вот психологическая травма у ребенка после этого обряда будет точно.
Распространившееся в соцсетях видео, на котором некто Ирина Игнатенко, участница "Битвы экстрасенсов", проводит обряд экзорцизма, возмутило общественность.
В ролике "ведунья", надев черную перчатку, совершает пассы над лежащим на полу малышом. Ребенка удерживают его родители, которые невозмутимы, несмотря на плачь испуганного дитя.
Ирина Игнатенко
Это видео заинтересовало Следственный Комитет РФ, который проведет проверку в отношении Игнатенко. А сама "ведунья" недоумевает и удивляется: "Мне очень жаль, что сегодняшним днём многие одержимые являются гостями психиатрических клиник. Мы забыли основы, мы забыли корни... Посредством импульсов, воздействия на определённые нервные окончания, голосовые связки возможно излечить человека. В оккультизме это называется бесогонством. Только звучит страшно. На самом деле используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания".
Адвокат Сталина Гуревич, которая обратила внимание следственных органов на происходившее с ребенком, считает, что все это тянет минимум на статьи 117 УК РФ "Истязание" и 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". А если родители за обряд экзорцизма хаплатили колдунье, то вполне вероятно, можно возбудить дело о мошенничестве.
Хотя Игнатенко вовсе не скрывает, что ее услуги стоят денег. На официальном сайте "колдуньи" указана стоимость ее услуг. И расценки, прямо скажем, впечатляющие. И, судя по всему, к ней обращаются. А реклама "Битвы экстрасенсов" делает свое дело и помогает продвигать успешный бизнес.
Отдельный вопрос к родителям малыша: в своем ли они уме? Впрочем, надеемся, СК даст оценку их навыков воспитания.
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