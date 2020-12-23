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Финалистка "Битвы экстрасенсов" провела с ребенком обряд экзорцизма - видео заинтересовало СК

Финалистка "Битвы экстрасенсов" провела с ребенком обряд экзорцизма - видео заинтересовало СК (7 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Шарлатаны   видео   обряд изгнания бесов   пиар   экзорцизм   
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Распиаренные отечественным ТВ шарлатаны вовсю используют свою популярность. В Сети оказалось видео, на котором "ведьма" Ирина Игнатенко якобы изгоняет бесов из малыша. Разумеется, с согласия его родителей. Неизвестно, удалось ли им задуманное, но вот психологическая травма у ребенка после этого обряда будет точно.

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Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Шарлатаны   видео   обряд изгнания бесов   пиар   экзорцизм   
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7  комментариев
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Костя чек Полчаса назад
Накол ведьму или сжечь это она имела виду забываем свои корни
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Heisenberg Костя чек 22 минуты назад
Можно в колодец бросить.Всплывёт-не всплывет.Всплывёт-значит ведьма.Тогда сразу же на костёр.
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Головасыр коричнештанник 17 минут назад
сами рейтинги этим говнопередачам подняли, вот теперь результат ...
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1k
Alex 24 минуты назад
Так бесов надо было изгонять из вот таких еб@нутых родителей,а ребёнок тут не при чём.Совсем зомбоящик людям мозги засрал.Живём как в средневековье,просто [мат]@ц какой-то.
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1k
Fara Zolkin Alex 10 минут назад
На кол посадить таких родителей.
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6k
Natrogrii Полчаса назад
Таких запирать надо, желательно как можно дальше.
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