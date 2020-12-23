Финалистка "Битвы экстрасенсов" провела с ребенком обряд экзорцизма - видео заинтересовало СК

Адвокат Сталина Гуревич, которая обратила внимание следственных органов на происходившее с ребенком, считает, что все это тянет минимум на статьи 117 УК РФ "Истязание" и 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". А если родители за обряд экзорцизма хаплатили колдунье, то вполне вероятно, можно возбудить дело о мошенничестве.