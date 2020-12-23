"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалке

Зимний лед словно магнитом манит любителей подледного лова. Правда, не всегда рыбалка заканчивается удачно. Этим парням не повезло, и вину ведь переложить не на кого.
Видео зимней рыбалке могло бы стать поучительным для тех, кто только собирается на лед. Но, увы, не станет. Ежегодно спасатели вынуждены снимать с льдин засидевшихся любителей подводного лова, вытягивать утонувшую технику. И ведь эти факты никого не останавливают!
В видео наглядно показывается, к чему может привести неудачный выбор места для парковки авто на льду и злоупотребление алкоголем. Интересно, поедут ли эти мужики на рыбалку еще раз?
Осторожно! Ненормативная лексика!
Комментирующие видео сошлись на мнении, что "синька-зло", а еще что эти люди- идеальные кандидаты на премию Дарвина.
К сожалению, где произошел этот случай, выяснить не удалось, однако похожие фиксируются зимой чуть ли не каждую неделю. Вот, к примеру, хотя бы тот, что произошел в Приморье у поселка Тавричанка. Автомобиль рыбаков ушел под лед, а их самих пришлось вызволять спасателям МЧС. Среди комментирующих это видео было немало тех, кто удивлялся: "Так хочется узнать у них, почему они на машине на лед выезжают? Вот прям очень хочется". Большая часть пользователей сошлась на мнении, что спасение этих товарищей стоило бы сделать платным - возможно, тогда бы кто-то из них был более осмотрительным. Как считаете, уважаемые фишкяне?
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