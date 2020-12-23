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"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалке

"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалке (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 08:08
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: зимний лед   не повезло   отдохнули   происшествие   рыбалка   утонула   
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Зимний лед словно магнитом манит любителей подледного лова. Правда, не всегда рыбалка заканчивается удачно. Этим парням не повезло, и вину ведь переложить не на кого.

Источник:

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Метки: зимний лед   не повезло   отдохнули   происшествие   рыбалка   утонула   
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14k
Alex ASK Час назад
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циновер 4 минуты назад
рыбалка - унылое авно, для идиотов
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57k
Александр 7 минут назад
"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалке
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20k
Сибиряк Полчаса назад
"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалкеПосмотреть
"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалке
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3k
torum11 Полчаса назад
а на последней секунде видно, что и один из алкашей под лёд начал уходить))
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10k
net 36 минут назад
Ещё бы на белазе на лёд поехали.
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sivanov1079 36 минут назад
Выезжающие на лед на авто - [мат]!
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5k
sivanov1079 36 минут назад
П.и.д.р.а.с.ы
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3k
Дмитрий Барановский 41 минуту назад
Если сделать спасение платным, у многих, к сожалению, мозги включатся. К сожалению - потому, что пока люди пинка не получают рублём, то не доходит. В той же Британии, если ты надумал скрываться от полиции на авто, они могут поднять в воздух вертушку. И к штрафам за неподчинение и нарушений ПДД прибавится счёт за эксплуатацию вертолёта и экипажа.
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