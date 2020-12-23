"Пара перчаток осталась": поучительная история о зимней рыбалке

К сожалению, где произошел этот случай, выяснить не удалось, однако похожие фиксируются зимой чуть ли не каждую неделю. Вот, к примеру, хотя бы тот, что произошел в Приморье у поселка Тавричанка. Автомобиль рыбаков ушел под лед, а их самих пришлось вызволять спасателям МЧС. Среди комментирующих это видео было немало тех, кто удивлялся: "Так хочется узнать у них, почему они на машине на лед выезжают? Вот прям очень хочется". Большая часть пользователей сошлась на мнении, что спасение этих товарищей стоило бы сделать платным - возможно, тогда бы кто-то из них был более осмотрительным. Как считаете, уважаемые фишкяне?