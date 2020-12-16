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30 собак, похожих на что-то другое

30 собак, похожих на что-то другое (31 фото)

Автор:
16 декабря 2020 17:13
Сообщество : Животные
Метки: животные   мемы   собаки   сходство   юмор   
271
31

Вам никогда не казалось, что ваш питомец кого-то вам напоминает — Фредди Меркьюри, например, или Малыша Йоду? Владельцы собак запустили на Facebook хэштег #LookAlikeChallenge, под котором выкладывают фотографии своих любимцев, похожих на персонажей мультфильмов, героев мемов, известных актеров и даже просто на пироженку с посыпкой. В челлендже уже приняли участие больше 4 тысяч человек, и результаты просто невероятно смешные — смотрите сами!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   мемы   собаки   сходство   юмор   
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