Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что

Животных, домашних, можно и нужно дрессировать, воспитывать. Ведь то, что творит щенок или котенок, не к лицу взрослой собаке или кошке. Да и польза должна быть, а без обучения откуда ей взяться? Так что логично, что наши звери меняются по мере взросления. Но есть такие привычки, которая прописались на подкорке и выполняются автоматически с самого детства и до глубокой старости!