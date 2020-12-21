Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что

Животных, домашних, можно и нужно дрессировать, воспитывать. Ведь то, что творит щенок или котенок, не к лицу взрослой собаке или кошке. Да и польза должна быть, а без обучения откуда ей взяться? Так что логично, что наши звери меняются по мере взросления. Но есть такие привычки, которая прописались на подкорке и выполняются автоматически с самого детства и до глубокой старости!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе
- У ослепшего пса появился новый и надежный друг
- 15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает
- 35 отцов, которые когда-то были против "этих дурацких животных в доме"
- Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...