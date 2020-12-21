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Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что

Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что (20 фото)

Автор:
21 декабря 2020 23:07
Метки: интересно   коты   собаки   
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Животных, домашних, можно и нужно дрессировать, воспитывать. Ведь то, что творит щенок или котенок, не к лицу взрослой собаке или кошке. Да и польза должна быть, а без обучения откуда ей взяться? Так что логично, что наши звери меняются по мере взросления. Но есть такие привычки, которая прописались на подкорке и выполняются автоматически с самого детства и до глубокой старости!

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Метки: интересно   коты   собаки   
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