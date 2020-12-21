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Топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей

Топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 20:24
Метки: Нет слов   факты   юмор   
777
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1
подробности уголовного дела, по которому проходит экс-директор департамента "Ростеха" по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина. Как выяснилось, в рамках расследования помещены под домашний арест заместители гендиректора оборонного научно-производственного концерна "Техмаш" Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова.

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Метки: Нет слов   факты   юмор   
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
Топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей
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7k
HUBLOT 17 минут назад
А кто у нас заведует "ростехом", чей дружок? Рыба с головы гниёт.
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12k
Corvus Corax 41 минуту назад
- Вот это - наш самый главный мафиозо.
- Почему на свободе?
- А нет доказательств.
почти (с)
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418
Леонид 57 минут назад
Понятно.А письков почему тога еще не сидит?
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16k
Андрей Иванов Час назад
Новый сезон
Новый сезон
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7k
Караганда Час назад
из поста понял-государсто ей ещё должно 73 млн.пока ток 7 выплатили.а тут посты про Зимбабве про "мёртвые души".
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1k
Олег Час назад
Су_а. Вот что должен делать топ менеджер, чтобы иметь зарплату несколько миллионов в гос. предприятии?
Кто назначает эти оклады? Предполагается, что этот один супер человек будет работать лучше десятков других людей?
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1k
Михаил SSD 55 минут назад
Да что у вас с арифметикой? 35/30=5 - верно?
Если считаете, то считайте правильно, и так уже поколение неучей выросло
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418
Леонид SSD 54 минуты назад
Судя по тому, что чем больше дыра в бюджете и чем больше он просирает отрасль, тем больше получает за это увеличенные премии - агент госдепа. Срочно учим английский с таким руководством.
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4k
SSD Автор поста Михаил 51 минуту назад
Нет. Рабочие дни считай) Выходные же есть)
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4k
SSD Автор поста Михаил 46 минут назад
Вообщем там еще какие то облигации и т.д... Погуглите, это не долго. Разбираться в его доходах не хочу. Там сложно, но статей - навалом. Там и жена безработная миллиардер.
Ссылка youtu.be
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4k
SSD Автор поста Михаил 39 минут назад
https://www.interfax.ru/business/440040https://www.interfax.ru/business/440040
На, лентяй) Считай) 20млн в месяц - оклад. Премия - 150% годового дохода. 20 х 12 = 240 млн + премия 360 млн = 600млн. / 12 = 50млн. в месяц. Я даже наврал в меньшую сторону.
ПС: интерфакс - кремлевский. Про происки запада - не прокатит.
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454
MoZaR Час назад
Видел доки за подписью мадам)) приходили...
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Метки: ... юмор"
===================
Где смеяться?
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16k
Андрей Иванов Агент Безопасной Национальности Час назад
Когда свою зарплату получите.
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7k
Агент Безопасной Национальности Андрей Иванов 42 минуты назад
Вот спасибо! Нужно обязательно ее получить, раз уж такие люди рекомендуют. А где получать, могу узнать? Что при себе иметь? А можно я с другом приду?
Это действительно так весело?
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5k
Игорь 2 часа назад
Интересно какие функциональные обязанности у этих замов гендиректора?
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7k
Агент Безопасной Национальности Игорь Час назад
Что-нибудь вроде "координировать", "контролировать", "организовывать", "взаимодействовать".
Это у узких специалистов в дожностных инструкциях конкретика, а у таких (даже реальных и живых) управленцев - все управленческое, т.е. расплывчатое и ни о чем.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Баба красавица. Ей бы в фильмах сниматься, она бы заработала гораздо больше. Ну, в фильмах для взрослых.
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18k
Обыватель 2 часа назад
Завидно ?
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Андрей Иванов Обыватель Час назад
Да
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