Топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей

подробности уголовного дела, по которому проходит экс-директор департамента "Ростеха" по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина. Как выяснилось, в рамках расследования помещены под домашний арест заместители гендиректора оборонного научно-производственного концерна "Техмаш" Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова.
Им инкриминируется фальшивое трудоустройство собственных мужей в московский офис Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), который производит головные части ракет для ракетных комплексов "Искандер" и реактивные снаряды для систем "Смерч" и "Ураган". Следствие считает, что "мертвые души" обошлись бюджету в десятки миллионов рублей.
Одним из эпизодов расследования к этому времени являлось фиктивное трудоустройство мужей фигуранток в московское подразделение структуры "Ростеха". Суд отправил обеих женщин под домашний арест.
С 3 мая 2018 года по 1 марта 2019 года в московский офис НЗИВ были фиктивно трудоустроены 14 человек. Их зарплата обналичивалась и использовалась участниками группы на личные нужды.
Сумма похищенных бюджета средств окончательно не установлена: пока в материалах дела фигурирует формулировка "более 5 млн рублей", однако, по данным источников в правоохранительных органах, уже сейчас можно говорить как минимум о 80 млн рублей.
С 3 мая 2018 года по 1 марта 2019 года в московский офис НЗИВ были фиктивно трудоустроены 14 человек. Их зарплата обналичивалась и использовалась участниками группы на личные нужды.
Сумма похищенных бюджета средств окончательно не установлена: пока в материалах дела фигурирует формулировка "более 5 млн рублей", однако, по данным источников в правоохранительных органах, уже сейчас можно говорить как минимум о 80 млн рублей.
ПС: Т.е в предприятии, которое обеспечивает безопасность страны. выпуская ракеты, которыми мы "грозим всему миру", работают фиктивные мужья, и идет воровство, и никто ничего не подозревал долгое время?"
а удалось об этом узнать: "Черемушкинский суд, куда обратилась женщина, признал ее увольнение за единичный прогул незаконным и потребовал от предприятия выплатить топ-менеджеру зарплату, превышающую 7 млн рублей, а также возместить расходы на адвоката и компенсировать моральный вред.
Увольнение было связано с отсутствием Тютюниковой на переговорах во время командировки в Индию. Заместитель гендиректора, приехавшая в составе российской делегации, вместо участия в мероприятии в Калькутте улетела в Гоа, но суд не увидел в этом нарушения трудовой дисциплины, установив, что поездка была оплачена заранее и претензий не вызывала."
Т.е она еще и в суд подала и выиграла его...
Как у Хазанова: Есть вороватый чиновник, все знаем, сколько украл, где и с кем... не можем привлечь... Нет доказательств.
а удалось об этом узнать: "Черемушкинский суд, куда обратилась женщина, признал ее увольнение за единичный прогул незаконным и потребовал от предприятия выплатить топ-менеджеру зарплату, превышающую 7 млн рублей, а также возместить расходы на адвоката и компенсировать моральный вред.
Увольнение было связано с отсутствием Тютюниковой на переговорах во время командировки в Индию. Заместитель гендиректора, приехавшая в составе российской делегации, вместо участия в мероприятии в Калькутте улетела в Гоа, но суд не увидел в этом нарушения трудовой дисциплины, установив, что поездка была оплачена заранее и претензий не вызывала."
Т.е она еще и в суд подала и выиграла его...
Как у Хазанова: Есть вороватый чиновник, все знаем, сколько украл, где и с кем... не можем привлечь... Нет доказательств.
Сдается мне очередной клип готовится к выходу, т.к я сильно сомневаюсь, что всю эту шоблу реально привлекут на реальные сроки.
Источник:
Евге́ния Никола́евна Васи́льева, песня тапочки. Получила известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в оборонном министерстве, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова.
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- Почему на свободе?
- А нет доказательств.
почти (с)
Кто назначает эти оклады? Предполагается, что этот один супер человек будет работать лучше десятков других людей?
Если считаете, то считайте правильно, и так уже поколение неучей выросло
На, лентяй) Считай) 20млн в месяц - оклад. Премия - 150% годового дохода. 20 х 12 = 240 млн + премия 360 млн = 600млн. / 12 = 50млн. в месяц. Я даже наврал в меньшую сторону.
ПС: интерфакс - кремлевский. Про происки запада - не прокатит.
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Где смеяться?
Это действительно так весело?
Это у узких специалистов в дожностных инструкциях конкретика, а у таких (даже реальных и живых) управленцев - все управленческое, т.е. расплывчатое и ни о чем.