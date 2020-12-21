Топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей

ПС: Т.е в предприятии, которое обеспечивает безопасность страны. выпуская ракеты, которыми мы "грозим всему миру", работают фиктивные мужья, и идет воровство, и никто ничего не подозревал долгое время?"

а удалось об этом узнать: "Черемушкинский суд, куда обратилась женщина, признал ее увольнение за единичный прогул незаконным и потребовал от предприятия выплатить топ-менеджеру зарплату, превышающую 7 млн рублей, а также возместить расходы на адвоката и компенсировать моральный вред.



Увольнение было связано с отсутствием Тютюниковой на переговорах во время командировки в Индию. Заместитель гендиректора, приехавшая в составе российской делегации, вместо участия в мероприятии в Калькутте улетела в Гоа, но суд не увидел в этом нарушения трудовой дисциплины, установив, что поездка была оплачена заранее и претензий не вызывала."

Т.е она еще и в суд подала и выиграла его...

Как у Хазанова: Есть вороватый чиновник, все знаем, сколько украл, где и с кем... не можем привлечь... Нет доказательств.