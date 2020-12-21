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"Мы не справлялись": бывшие сотрудники Pornhub рассказали об ужасных условиях работы

"Мы не справлялись": бывшие сотрудники Pornhub рассказали об ужасных условиях работы (1 фото)

Автор:
21 декабря 2020 14:38
Сообщество : Истории
Метки: pornhub   интересное   модераторы   панические атаки   порно   работа   фото   
3579
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Многие думают, что работать на порно-сайте - одно удовольствие. Сидишь, смотришь себе порнушечку и получаешь за это деньги. Однако, оказалось, всё не так радужно. От переизбытка порно у бывших работников даже начались панические атаки.

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Метки: pornhub   интересное   модераторы   панические атаки   порно   работа   фото   
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25  комментариев
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35
Дон Де-Пупре Час назад
Мало наглядного материала в посте.
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Сталкер Полминуты назад
Сдаётся мне, покемонко, этот пост для тебя автобиогафичен... ))
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208
Alexander Kolesnikov Минуту назад
Что-то в мое время ни у кого не было панических атак. И биполярных расстройств тоже. И синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
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10k
Sherion 3 минуты назад
Порнуху смотреть, это тебе не в шахте работать
Порнуху смотреть, это тебе не в шахте работать
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62
bylbatarasich 7 минут назад
профессиональная порно зачистка 8910ХХХХХХ00
конфиденциальность гарантирую
профессиональная порно зачистка 8910ХХХХХХ00 конфиденциальность гарантирую
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2k
Vladimir Taranovich 12 минут назад
На такой работе думаю, что ребятам надо обладать Вселенской Апатией, чтобы блевоту всякую и групповухи со змеями и котами отсматривать, а потом еще причины придумывать, почему это з.а.е.бись
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222
Александр Поликарпов 15 минут назад
Перегорели...
Перегорели...
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1k
Sergiy Rambus Полчаса назад
Бедненькие
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368
Остап_Бендер_Задунайский Sergiy Rambus 6 минут назад
И несчастненькие)
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34k
dima423 37 минут назад
епааать неженки какие... нука как туда устроиться? я готов...у меня не будет никаких атак)))
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2k
Ivan dima423 Полчаса назад
Ну вот прилетит твоя смена дедушек-гомосеков против трансвеститов разбирать, или копрофилов каких-нибудь, посмотрим, каких таких атак не будет...
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34k
dima423 Ivan 6 минут назад
да мне както пофик вот честно)) ...я в адке смотрел как чуваку лицо заживо сжигают...ты думаешь меня какието гомосеки-трансвиститы испугают)))
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1k
Ertin 47 минут назад
Перегорали, говоришь?..

Перегорали, говоришь?..
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4k
yahaomsk 53 минуты назад
"Мы не справлялись": бывшие сотрудники Pornhub рассказали об ужасных условиях работы
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9k
Паша Эмильевич Час назад
Мне тут друг рассказывал... Он бесплатно столько материала на порнохабе просматривает... А за это еще и деньги платят?
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3k
aleksei Паша Эмильевич 58 минут назад
Так пусть заявку отправит, может возьмут
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3k
mukado Час назад
Че по бабкам? Готов принять вахту
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953
Пока живу Час назад
Доброго дня
Профессиональное выгорание, серьезная штука, особенно на такой работе. А вот реальный случай, необходимо было к костоправу - а у него кабинет рядом с женским отделением общественной бани. Поднимаюсь на этаж, дверь в раздевалку открыта - не удержался посмотрел. Это пипец, желание секса пропало как минимум на неделю, а ведь с теми кто там одевался кто то живет. Так вот я понял, что после определенного мужского возраста - далеко не все голые женщины сексуально привлекательны.
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9k
Голос Вселенной Пока живу Секунду назад
Так кости-то вправил или как????
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221
Миша Час назад
На завод пусть идут поработать, там как раз лечат от панических атак.
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19k
pssst 2 часа назад
Ну, учитывая, что мир не без извращенцев, страдания вполне понятны. Смотреть ролики с жирухами и ахтунгами - так себе развлечение для нормального человека.
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2k
Ivan 2 часа назад
В их деле самое главное-надрочиться...
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1k
Лёха Ivan 48 минут назад
Хороший каламбур
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2k
Ivan Лёха Полчаса назад
На самом деле, достаточно старый анекдот, почти без изменений.
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1k
Валерий 2 часа назад
Бедняжечки...
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https://fishki.net/community/golaja-pravda
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