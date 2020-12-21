"Мы не справлялись": бывшие сотрудники Pornhub рассказали об ужасных условиях работы

Популярное издание Business Insider опубликовало откровения бывших работников сайта Pornhub. Модераторы рассказали, что в день им приходилось просматривать не менее 400 роликов, а некоторым даже больше 1200. При этом модераторы сортировали ролики по категориям, и удаляли нежелательный контент, к которому относились изнасилования, инцест и жестокое обращение с детьми.

Бывшие сотрудники на условиях анонимности признались, что руководство сайта просило "находить странные оправдания", чтобы такие ролики не удалялись.

Такие требования вызывали у сотрудников панические атаки, а кто не справлялся, могли быть уволены. Модераторы, которым приходилось просматривать сотни роликов за день, признавались, что из-за количества порно разных жанров просто "перегорали".