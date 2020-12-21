"Мы не справлялись": бывшие сотрудники Pornhub рассказали об ужасных условиях работы

Многие думают, что работать на порно-сайте - одно удовольствие. Сидишь, смотришь себе порнушечку и получаешь за это деньги. Однако, оказалось, всё не так радужно. От переизбытка порно у бывших работников даже начались панические атаки.
Популярное издание Business Insider опубликовало откровения бывших работников сайта Pornhub. Модераторы рассказали, что в день им приходилось просматривать не менее 400 роликов, а некоторым даже больше 1200. При этом модераторы сортировали ролики по категориям, и удаляли нежелательный контент, к которому относились изнасилования, инцест и жестокое обращение с детьми.
Бывшие сотрудники на условиях анонимности признались, что руководство сайта просило "находить странные оправдания", чтобы такие ролики не удалялись.
Такие требования вызывали у сотрудников панические атаки, а кто не справлялся, могли быть уволены. Модераторы, которым приходилось просматривать сотни роликов за день, признавались, что из-за количества порно разных жанров просто "перегорали".
Источник:
- Pornhub подарил всем жителям Земли премиум-доступ
- На дистанционном обучении школьникам начали включать порно
- Порноактрису разыскивает полиция из-за порно в общественном месте без маски
- Феминистки требуют закрыть Pornhub и запретить порно
- Актриса Disney за сутки заработала на порносайте миллион долларов
Понравилось24
конфиденциальность гарантирую
Профессиональное выгорание, серьезная штука, особенно на такой работе. А вот реальный случай, необходимо было к костоправу - а у него кабинет рядом с женским отделением общественной бани. Поднимаюсь на этаж, дверь в раздевалку открыта - не удержался посмотрел. Это пипец, желание секса пропало как минимум на неделю, а ведь с теми кто там одевался кто то живет. Так вот я понял, что после определенного мужского возраста - далеко не все голые женщины сексуально привлекательны.