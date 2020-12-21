Неудачник года: заядлый игрок упустил единственный шанс разбогатеть

Англичанин Майк Бойд на протяжении нескольких лет играл в лотерею, указывая одни и те же числа. И в начале декабря эти числа выиграли. Но Майк остался "с носом".
Пожарный Майк из Уэртинга каждую неделю играл в крупнейшую лотерею Европы – "EuroMillions". У него была своя тактика. Каждый раз он отмечал одни и те же числа: 6, 9, 13, 24 и 41. Мужчина считал, что рано или поздно он выиграет именно с этой комбинацией. Но несколько лет ему не везло.
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В декабре его отправили в командировку в глухую деревушку, в которой связь и интернет были очень плохи. Тогда он не смог как обычно купить билет онлайн.
Вернувшись домой, Майк стал получать поздравления от родственников, ведь они знали, на какие числа он всегда ставит. Оказалось, что именно в тот тираж был разыгран джек-пот и 5 человек выиграли огромные деньги. Если бы Майк был шестым, то его выигрыш составил 1 571 983 фунтов стерлингов (или 156 млн рублей).
Вернувшись домой, Майк стал получать поздравления от родственников, ведь они знали, на какие числа он всегда ставит. Оказалось, что именно в тот тираж был разыгран джек-пот и 5 человек выиграли огромные деньги. Если бы Майк был шестым, то его выигрыш составил 1 571 983 фунтов стерлингов (или 156 млн рублей).
Теперь 49-летний Майк грустит. Мечта выйти досрочно на пенсию, а также обеспечить достойную старость своим родителям так и остаётся несбыточной.
В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта
Так выглядит правильная сельская лотерея: всем по потребностям. Кстати, вторым главным подарком в розыгрыше был теленок.
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