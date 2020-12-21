Неудачник года: заядлый игрок упустил единственный шанс разбогатеть

В декабре его отправили в командировку в глухую деревушку, в которой связь и интернет были очень плохи. Тогда он не смог как обычно купить билет онлайн.



Вернувшись домой, Майк стал получать поздравления от родственников, ведь они знали, на какие числа он всегда ставит. Оказалось, что именно в тот тираж был разыгран джек-пот и 5 человек выиграли огромные деньги. Если бы Майк был шестым, то его выигрыш составил 1 571 983 фунтов стерлингов (или 156 млн рублей).