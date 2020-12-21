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Неудачник года: заядлый игрок упустил единственный шанс разбогатеть

Неудачник года: заядлый игрок упустил единственный шанс разбогатеть (4 фото)

Автор:
21 декабря 2020 13:10
Сообщество : Истории
Метки: англия   выигрыш   деньги   лотерея   неудача   пожарный   проигрыш   
2352
4
Англичанин Майк Бойд на протяжении нескольких лет играл в лотерею, указывая одни и те же числа. И в начале декабря эти числа выиграли. Но Майк остался "с носом".
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Метки: англия   выигрыш   деньги   лотерея   неудача   пожарный   проигрыш   
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10k
Serg2001 2 часа назад
У фортуны своеобразное чувство юмора... )
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214
Миша Полминуты назад
Мог купить абонимент на год на эти номера. Пусть не свистит.
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3k
Юра Гагарин 3 минуты назад
а вот если бы забил на работу и не поехал в те [мат] ...
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Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Организатор лотореи передает ему привет
Организатор лотореи передает ему приветПосмотреть
Организатор лотореи передает ему привет
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Vlad Час назад
Эй! ты везунчик, продолжай дальше на новую комбинацию, к пенсии тебе обязательно повезет.
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Афраний Час назад
Неудачник года: заядлый игрок упустил единственный шанс разбогатеть
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5k
АлександрЧестный Час назад
Так у них разве все не просчитывается как у нас?
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Alexes Час назад
Вот это новость!!! Пиши еще!!!
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