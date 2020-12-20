Небольшой рассказ.
Однажды в четверг на остров, где жило небольшое племя, высадился белый человек.
До сезона охоты оставалось ещё три месяца, поэтому аборигены приняли его вполне дружелюбно,
тем более что он преподнёс дары вождю и даже приветливо помахал шаману.
Однажды в четверг на остров, где жило небольшое племя, высадился белый человек.
До сезона охоты оставалось ещё три месяца, поэтому аборигены приняли его вполне дружелюбно,
тем более что он преподнёс дары вождю и даже приветливо помахал шаману.
Белый человек жил в палатке, ловил бабочек, разглядывал в мелкоскоп букашек и собирал гербарий.
Но однажды аборигены с ужасом увидели, что рядом с его палаткой воткнута в землю Белая палка смерти!
Эту палку знали и боялись все местные жители.
Внешне это была небольшая толстая ветка, с обрубленными сучками, очищенная от коры, с несколькими царапинами-отметинами, на которую можно было бы и не обращать внимания, если бы…
Белая палка появлялась неизвестно откуда, всегда ночью.
А через несколько дней абориген, у хижины которого вдруг появлялся этот знак смерти, погибал.
И никакие ухищрения, попытки избежать смерти не помогали будущей жертве.
С этого момента несчастный человек практически не спал, ожидая в любой момент нападения хищного зверя. Он старался меньше есть, чтобы не отравиться какой-то пищей.
Уверенный раньше в себе, теперь он заходил в джунгли очень осторожно, вздрагивал от любого обычного лесного шума. Постепенно его начинали сторониться соплеменники, чтобы случайно смертельная угроза не перекинулась на них…
Но однажды аборигены с ужасом увидели, что рядом с его палаткой воткнута в землю Белая палка смерти!
Эту палку знали и боялись все местные жители.
Внешне это была небольшая толстая ветка, с обрубленными сучками, очищенная от коры, с несколькими царапинами-отметинами, на которую можно было бы и не обращать внимания, если бы…
Белая палка появлялась неизвестно откуда, всегда ночью.
А через несколько дней абориген, у хижины которого вдруг появлялся этот знак смерти, погибал.
И никакие ухищрения, попытки избежать смерти не помогали будущей жертве.
С этого момента несчастный человек практически не спал, ожидая в любой момент нападения хищного зверя. Он старался меньше есть, чтобы не отравиться какой-то пищей.
Уверенный раньше в себе, теперь он заходил в джунгли очень осторожно, вздрагивал от любого обычного лесного шума. Постепенно его начинали сторониться соплеменники, чтобы случайно смертельная угроза не перекинулась на них…
×
Вождь героически похлопывал его по плечу и, как всегда в таких случаях, просил беречь печень – самую вкусную часть любого человека.
Шаман, к которому несчастный обращался с дарами, только разводил руками и намекал, что раньше нужно было думать и не жадничать, а приносить для местного духа самые лучшие куски добычи.
И в конце концов приговорённый Белой палкой погибал: его мог задрать зверь, с которым раньше, до палки, он мог легко справиться, или он мог упасть в глубокую яму, из которой до появления палки он бы легко выбрался, а теперь у него на это не хватало жизненных сил, и его с аппетитом съедали местные муравьи.
Шаман, к которому несчастный обращался с дарами, только разводил руками и намекал, что раньше нужно было думать и не жадничать, а приносить для местного духа самые лучшие куски добычи.
И в конце концов приговорённый Белой палкой погибал: его мог задрать зверь, с которым раньше, до палки, он мог легко справиться, или он мог упасть в глубокую яму, из которой до появления палки он бы легко выбрался, а теперь у него на это не хватало жизненных сил, и его с аппетитом съедали местные муравьи.
Больше всех за здоровье белого человека беспокоился шаман. Он приходил к палатке, изучающе смотрел на белого человека, долго и внимательно рассматривал Белую палку, как бы молча подсказывая, что, если появилась эта зловещая метка, нужно быть очень осторожным.
Потому что белый человек по-прежнему совершенно не подозревал о нависшей над ним угрозе.
Прошло несколько дней, а с белым человеком ничего не происходило. Он по-прежнему всем улыбался, с удовольствием ел всё подряд и, похоже, совсем не собирался помирать.
Аборигены наблюдали теперь уже со спортивным интересом, когда же случится что-то ужасное. Если б у них была букмекерская контора, наверняка бы уже делали ставки.
И, конечно, ни один местный ничего ему не рассказывал о той кошмарной ситуации, в которой тот оказался – никто не хотел, на всякий случай, даже говорить о страшной Белой палке.
Потому что белый человек по-прежнему совершенно не подозревал о нависшей над ним угрозе.
Прошло несколько дней, а с белым человеком ничего не происходило. Он по-прежнему всем улыбался, с удовольствием ел всё подряд и, похоже, совсем не собирался помирать.
Аборигены наблюдали теперь уже со спортивным интересом, когда же случится что-то ужасное. Если б у них была букмекерская контора, наверняка бы уже делали ставки.
И, конечно, ни один местный ничего ему не рассказывал о той кошмарной ситуации, в которой тот оказался – никто не хотел, на всякий случай, даже говорить о страшной Белой палке.
Таинственная Белая палка каждую ночь меняла свое местоположение: то слева от палатки, то справа.
Через неделю Белая палка оказалась торчащей прямо напротив входа в палатку.
Белый человек, которого в основном интересовали только букашки и цветочки, проснулся рано утром, выбрался наружу, потянулся, улыбнулся встающему солнцу, поздоровался со всеми птичками и наконец-то впервые заметил Белую палку.
Он покрутил её в руках, подумал и вспомнил, что недавно шаман ходил здесь, что-то искал. Наверняка искал эту самую палку!
Белый человек, напевая, тут же отправился с находкой к хижине шамана на другом краю деревни.
Вероятно, шаман ещё спал, и поэтому белый человек не стал его беспокоить, а просто воткнул палку прямо перед входом – шаман проснётся, выйдет наружу, увидит потерю и сразу обрадуется!
Шаман, увидев Белую палку, долго не раздумывал и окочурился сразу.
Вечером на поляне развели костёр. Вождь задумчиво покрутил белую палку и бросил её в огонь.
Приметы срабатывают только для тех, кто в них верит.
А потом были развесёлые танцы у костра с шашлыками из свежей шаманинки.
Через неделю Белая палка оказалась торчащей прямо напротив входа в палатку.
Белый человек, которого в основном интересовали только букашки и цветочки, проснулся рано утром, выбрался наружу, потянулся, улыбнулся встающему солнцу, поздоровался со всеми птичками и наконец-то впервые заметил Белую палку.
Он покрутил её в руках, подумал и вспомнил, что недавно шаман ходил здесь, что-то искал. Наверняка искал эту самую палку!
Белый человек, напевая, тут же отправился с находкой к хижине шамана на другом краю деревни.
Вероятно, шаман ещё спал, и поэтому белый человек не стал его беспокоить, а просто воткнул палку прямо перед входом – шаман проснётся, выйдет наружу, увидит потерю и сразу обрадуется!
Шаман, увидев Белую палку, долго не раздумывал и окочурился сразу.
Вечером на поляне развели костёр. Вождь задумчиво покрутил белую палку и бросил её в огонь.
Приметы срабатывают только для тех, кто в них верит.
А потом были развесёлые танцы у костра с шашлыками из свежей шаманинки.
Авторский пост
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Метки: белая палка рассказ яавтор
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