Белая палка

Больше всех за здоровье белого человека беспокоился шаман. Он приходил к палатке, изучающе смотрел на белого человека, долго и внимательно рассматривал Белую палку, как бы молча подсказывая, что, если появилась эта зловещая метка, нужно быть очень осторожным.

Потому что белый человек по-прежнему совершенно не подозревал о нависшей над ним угрозе.

Прошло несколько дней, а с белым человеком ничего не происходило. Он по-прежнему всем улыбался, с удовольствием ел всё подряд и, похоже, совсем не собирался помирать.



Аборигены наблюдали теперь уже со спортивным интересом, когда же случится что-то ужасное. Если б у них была букмекерская контора, наверняка бы уже делали ставки.

И, конечно, ни один местный ничего ему не рассказывал о той кошмарной ситуации, в которой тот оказался – никто не хотел, на всякий случай, даже говорить о страшной Белой палке.