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Белая палка

Белая палка (5 фото)

Автор:
20 декабря 2020 15:42
Сообщество : Истории
Метки: белая палка   рассказ   яавтор   
424
5
Небольшой рассказ.
Однажды в четверг на остров, где жило небольшое племя, высадился белый человек.
До сезона охоты оставалось ещё три месяца, поэтому аборигены приняли его вполне дружелюбно,
тем более что он преподнёс дары вождю и даже приветливо помахал шаману.
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Метки: белая палка   рассказ   яавтор   
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13  комментариев
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
Если ты веришь в Бога, получается он есть в твоей жизни?
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44k
Albert GER Полчаса назад
Таки в этот раз Мойша удачно встал раньше шамана)))
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Mamin Sibiriak Полчаса назад
Хрен с ним, с шаманом, но всё-таки откуда взялась белая палка?
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Минчанин Mamin Sibiriak Полчаса назад
Шаману же тоже что-то кушать нужно.
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