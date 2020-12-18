Талассофобия в потрясающих диорамах японского мастера

Если вы никогда не слышали об этой фобии, это еще не значит, что у вас ее нет. Талассофобией называют боязнь глубоких темных вод, таких как океанов, морей и озер. Как бы ни влекли нас тайны океана, от одной мысли, что мы понятия не имеем, что скрывается прямо под нами, бросает в дрожь. Один талантливый мастер из Японии нашел способ укротить этот страх, воплотив его в своих удивительных работах.