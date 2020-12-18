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Талассофобия в потрясающих диорамах японского мастера

Талассофобия в потрясающих диорамах японского мастера (34 фото + 3 видео)

Автор:
18 декабря 2020 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: диорама   искусство   океан   своими руками   талассофобия   
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Если вы никогда не слышали об этой фобии, это еще не значит, что у вас ее нет. Талассофобией называют боязнь глубоких темных вод, таких как океанов, морей и озер. Как бы ни влекли нас тайны океана, от одной мысли, что мы понятия не имеем, что скрывается прямо под нами, бросает в дрожь. Один талантливый мастер из Японии нашел способ укротить этот страх, воплотив его в своих удивительных работах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: диорама   искусство   океан   своими руками   талассофобия   
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4  комментария
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1k
Никита Час назад
Спасибо,как для меня действительно красиво.
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8k
Dmitry 5 минут назад
Спасибо огромное! И отдельно за видео: всегда приятно посмотреть на работу мастера.
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MadShark 10 минут назад
Просто потрясающе!
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15
Алексей Троцкий 22 минуты назад
Художник. Настоящий. Чудесно.
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