Талассофобия в потрясающих диорамах японского мастера

Если вы никогда не слышали об этой фобии, это еще не значит, что у вас ее нет. Талассофобией называют боязнь глубоких темных вод, таких как океанов, морей и озер. Как бы ни влекли нас тайны океана, от одной мысли, что мы понятия не имеем, что скрывается прямо под нами, бросает в дрожь. Один талантливый мастер из Японии нашел способ укротить этот страх, воплотив его в своих удивительных работах.
Thalasso hobbyer создает потрясающие диорамы с использованием смолы, в которых искусно сочетает волшебство и опасность, которые таят загадочные глубины океана.
Недавно он получил множество положительных откликов за искусную диораму, которая изображает таинственный храм на скалистом побережье и китоподобное существо, поднимающееся из недр океана.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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