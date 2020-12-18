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Отснятый на Байкале снимок оказался одним из лучших фото 2020 года: видео

Отснятый на Байкале снимок оказался одним из лучших фото 2020 года: видео (1 фото)

Автор:
18 декабря 2020 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2020   байкал   конкурс   лучшее   природа   снимок   фото   эффект   
870
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2020-й оказался не таким уж и ужасным, если смотреть на него сквозь лучшие фотографии природы, которые были опубликованы накануне.

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Метки: 2020   байкал   конкурс   лучшее   природа   снимок   фото   эффект   
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Pillin Alex Час назад
Лестно. А уровень конкурса какой? Школьный кружок или один из мировых конкурсов фотографии?
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