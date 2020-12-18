Отснятый на Байкале снимок оказался одним из лучших фото 2020 года: видео

2020-й оказался не таким уж и ужасным, если смотреть на него сквозь лучшие фотографии природы, которые были опубликованы накануне.
Главный критерий конкурса - снимок должен восприниматься как произведение искусства. Победителей выбрали сразу в нескольких категориях.
Среди них портреты млекопитающих и птиц, растения и грибы, насекомые, ландшафты и подводная съЁмка. Но вот одним из самых эффектных кадров, как сообщил источник, признан снимок, сделанный на Байкале.
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