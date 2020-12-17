История Мириам Родригес - бесстрашной женщины, которая помогла выследить убийц своей дочери

На снимке: перекресток в Сан-Фернандо, место, где произошло похищение Карен.



Мириам не сидела сложа руки и приложила все усилия, чтобы выследить и найти членов преступного картеля, причастных к смерти ее дочери. Она преследовала их по всей Мексике и даже по другую сторону границы, в Техасе. Мириам за эти годы стала настоящим сыщиком - она научилась маскироваться, чтобы не вызывать подозрений, сделала себе поддельные документы, даже приобрела фальшивый пистолет. Женщине удалось выйти на нескольких членов наркокартеля "Лос-Сетас", одного из самых опасных и жестоких в Мексике.



Среди ее целей был один молодой парень, работавший уличным продавцом цветом до того, как вступить в картель. Получив звонок от осведомителя о местонахождении этого парня, Мириам, вооружившись пистолетом, отыскала его. Он пытался сбежать, но она сумела догнать его и схватить, угрожая оружием. И держала под прицелом почти час, пока не приехала полиция.



И это лишь один случай. Всего Мириам Родригес поспособствовала аресту минимум десяти членов преступной группировки. То, что она сделала, - настоящий подвиг.



Финалом стал арест человека по имени Сама. Еще в самом начале своих поисков, когда Мириам была рада любой зацепке, она выследила одного из членов картеля и поговорила с ним в кафе. Он уверял, что картель не имеет отношения к похищению ее дочери, и предлагал помочь найти Карен за 2000 долларов. Во время разговора Мириам услышала, как кто-то обратился к этому мужчине по имени - Сама.



Она начала искать его в соцсетях, прочесывала их часами, и в конце концов нашла протегированную фотографию Самы рядом с женщиной в униформе магазина мороженого в Сьюдад-Виктория, в двух часах езды от нее.