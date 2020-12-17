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История Мириам Родригес - бесстрашной женщины, которая помогла выследить убийц своей дочери

История Мириам Родригес - бесстрашной женщины, которая помогла выследить убийц своей дочери (7 фото)

Автор:
17 декабря 2020 14:05
Сообщество : Истории
Метки: картель   мексика   месть   нарко-картель   похищение человека   преступная группировка   убийство   
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20-летняя Карен Родригес была похищена членами мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" в 2012 году. Через два года ее останки нашли на заброшенном ранчо. Мать девушки, Мириам Родригес Мартинес посвятила себя тому, чтобы преступники оказались за решеткой, - она вела собственные поиски, которые увенчались успехом. Информация, которую Мириам передала полиции, помогла привлечь к ответственности десять членов картеля.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: картель   мексика   месть   нарко-картель   похищение человека   преступная группировка   убийство   
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