История Мириам Родригес - бесстрашной женщины, которая помогла выследить убийц своей дочери

20-летняя Карен Родригес была похищена членами мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" в 2012 году. Через два года ее останки нашли на заброшенном ранчо. Мать девушки, Мириам Родригес Мартинес посвятила себя тому, чтобы преступники оказались за решеткой, - она вела собственные поиски, которые увенчались успехом. Информация, которую Мириам передала полиции, помогла привлечь к ответственности десять членов картеля.
В 2017 году Мириам Родригес была застрелена возле своего дома в городе Сан-Фернандо. В нее выстрелили 12 раз.
Эта женщина, потеряв дочь, стала правозащитницей и основала организацию "Missing Child Parents" ("Родители пропавших без вести"), в которую вошли 600 семей, разыскивающих своих пропавших родственников.
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20-летняя Карен Родригес была похищена в Сан-Фернандо 23 января 2012 года: вооруженные боевики "Лос-Сетас" захватили ее машину и увезли девушку с собой. Позже похитители потребовали выкуп в размере нескольких тысяч долларов в обмен на возвращение Карен, но, несмотря на согласие ее семьи, обмен произведен не был. Через два года останки девушки нашли на заброшенном ранчо. (На снимке: Брат Карен Луис посещает место, где было найдено ее тело.)
На снимке: перекресток в Сан-Фернандо, место, где произошло похищение Карен.
Мириам не сидела сложа руки и приложила все усилия, чтобы выследить и найти членов преступного картеля, причастных к смерти ее дочери. Она преследовала их по всей Мексике и даже по другую сторону границы, в Техасе. Мириам за эти годы стала настоящим сыщиком - она научилась маскироваться, чтобы не вызывать подозрений, сделала себе поддельные документы, даже приобрела фальшивый пистолет. Женщине удалось выйти на нескольких членов наркокартеля "Лос-Сетас", одного из самых опасных и жестоких в Мексике.
Среди ее целей был один молодой парень, работавший уличным продавцом цветом до того, как вступить в картель. Получив звонок от осведомителя о местонахождении этого парня, Мириам, вооружившись пистолетом, отыскала его. Он пытался сбежать, но она сумела догнать его и схватить, угрожая оружием. И держала под прицелом почти час, пока не приехала полиция.
И это лишь один случай. Всего Мириам Родригес поспособствовала аресту минимум десяти членов преступной группировки. То, что она сделала, - настоящий подвиг.
Финалом стал арест человека по имени Сама. Еще в самом начале своих поисков, когда Мириам была рада любой зацепке, она выследила одного из членов картеля и поговорила с ним в кафе. Он уверял, что картель не имеет отношения к похищению ее дочери, и предлагал помочь найти Карен за 2000 долларов. Во время разговора Мириам услышала, как кто-то обратился к этому мужчине по имени - Сама.
Она начала искать его в соцсетях, прочесывала их часами, и в конце концов нашла протегированную фотографию Самы рядом с женщиной в униформе магазина мороженого в Сьюдад-Виктория, в двух часах езды от нее.
Мириам не сидела сложа руки и приложила все усилия, чтобы выследить и найти членов преступного картеля, причастных к смерти ее дочери. Она преследовала их по всей Мексике и даже по другую сторону границы, в Техасе. Мириам за эти годы стала настоящим сыщиком - она научилась маскироваться, чтобы не вызывать подозрений, сделала себе поддельные документы, даже приобрела фальшивый пистолет. Женщине удалось выйти на нескольких членов наркокартеля "Лос-Сетас", одного из самых опасных и жестоких в Мексике.
Среди ее целей был один молодой парень, работавший уличным продавцом цветом до того, как вступить в картель. Получив звонок от осведомителя о местонахождении этого парня, Мириам, вооружившись пистолетом, отыскала его. Он пытался сбежать, но она сумела догнать его и схватить, угрожая оружием. И держала под прицелом почти час, пока не приехала полиция.
И это лишь один случай. Всего Мириам Родригес поспособствовала аресту минимум десяти членов преступной группировки. То, что она сделала, - настоящий подвиг.
Финалом стал арест человека по имени Сама. Еще в самом начале своих поисков, когда Мириам была рада любой зацепке, она выследила одного из членов картеля и поговорила с ним в кафе. Он уверял, что картель не имеет отношения к похищению ее дочери, и предлагал помочь найти Карен за 2000 долларов. Во время разговора Мириам услышала, как кто-то обратился к этому мужчине по имени - Сама.
Она начала искать его в соцсетях, прочесывала их часами, и в конце концов нашла протегированную фотографию Самы рядом с женщиной в униформе магазина мороженого в Сьюдад-Виктория, в двух часах езды от нее.
Тот самый Сама (на снимке справа)
Мириам несколько недель бродила по этому магазину, изучая расписание работы женщины и ожидая появления Самы. Увидев его, она последовала за парой до их дома и записала адрес. Чтобы ее не узнали, Мириам покрасила волосы в красный цвет и надела форму, которая у нее сохранилась со времен работы в Министерстве здравоохранения. Слежка за Самой закончилась тем, что полиция выдала ордер на его арест, но - увы! - к тому моменту преступник уехал из города.
Лишь в сентябре 2014 года сын Мириам Луис, у которого был магазин в Сьюдад-Виктория, заметил Саму в своем магазине: тот разглядывал шляпы. Луис вызвал полицию, Саму арестовали, и в конце концов он рассказал подробности убийства Карен, назвал имена сообщников и указал их местонахождение.
Лишь в сентябре 2014 года сын Мириам Луис, у которого был магазин в Сьюдад-Виктория, заметил Саму в своем магазине: тот разглядывал шляпы. Луис вызвал полицию, Саму арестовали, и в конце концов он рассказал подробности убийства Карен, назвал имена сообщников и указал их местонахождение.
Сын Мириам - Луис, который опознал преступника и вызвал полицию
Справедливость восторжествовала. К несчастью, упорство Мириам и ее желание отомстить за смерть дочери привели ее к собственной смерти. Она была убита в День матери в 2017 году. Муж нашел ее тело на улице рядом с домом. Она успела сунуть руку в сумочку за пистолетом, но не успела его достать.
В городе Сан-Фернандо эту женщину теперь почитают как героиню. Полицейский, который помогал Мириам в ее миссии, рассказал, что она провела действительно очень подробное расследование. "Детали и информация, собранные этой женщиной, работавшей в одиночку, - это что-то невероятное", - признался он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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