FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать... В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни "Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек "Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и... Доставка товара дроном пошла не по плану Доставка товара дроном пошла не по плану Не стоило обижать медика Не стоило обижать медика Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть Момент пойман Момент пойман "Атом Солнца Олега Табакова" "Атом Солнца Олега Табакова" Боевые самолеты. Он летает, чего еще вам надо? Боевые самолеты. Он летает, чего еще вам надо? Комиксы и карикатуры Комиксы и карикатуры Обгон «паровозиком» вслепую на заснеженной трассе Обгон «паровозиком» вслепую на заснеженной трассе Как советские офицеры в Германии проучили выскочек из разведки США Как советские офицеры в Германии проучили выскочек из разведки США Самые странные книги в истории человечества Самые странные книги в истории человечества Крушение на станции Каменская 7 августа 1987 года. Крушение на станции Каменская 7 августа 1987 года. Киносудьба "Золушки". Какую роль Людмиле Сенчиной не простили "поклонники"? Киносудьба "Золушки". Какую роль Людмиле Сенчиной не простили... А из нашего окошка голую соседку видать немножко: необычные виды в окнах А из нашего окошка голую соседку видать немножко: необычные виды в... Как венгры сумели сохранить свои радиозаводы благодаря Videoton Как венгры сумели сохранить свои радиозаводы благодаря Videoton Комиксы и карикатуры Комиксы и карикатуры
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (6 фото)

Автор:
15 декабря 2020 10:04
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
1537
6

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Том Сойер 48 минут назад
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Серега 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Racer777 40 минут назад
Бэседер - ГАВНО. Тот, кто это постит - @УДАК!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Выхожу на балкон и рыдаю»: откровения учителей об ужасах дистанта (7 фото) «Выхожу на балкон и рыдаю»: откровения учителей об ужасах дистанта (7 фото) Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Бесэдер?

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1158



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
"Жить здорово" ... закрывают
1
297
"Жить здорово" ... закрывают
﻿
Набирающие популярность
Яркие звезды боевиков прошлого: кто остался за бортом?
0
11
Яркие звезды боевиков прошлого: кто остался за бортом?
Тушеные на огне говяжьи ребрышки в овощной заливке
4
14
Тушеные на огне говяжьи ребрышки в овощной заливке
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#прикольные#смешные#картинки#разное#забавно#милота#новый год
#интересно#история#сша#россия#на различный вкус#подборка#авто авария#искусство#настроение#полиция
#прикол#факты#интересное#люди#авария#позитив#дтп#комментарии#новости#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться