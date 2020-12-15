"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Кто на старенького?
Отвечая скептикам, штаб Байдена заявил, что человек, столь удачно провернувший массовую фальсификацию на выборах, отлично Читать далее.
Рис. Александра Зудина
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Третья Мировая волна
В случае, если европейские лыжные курорты не прекратят распространение коронавируса, Меркель пригрозила Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Больше запретов хороших и разных!
За разжигание ненависти к Трампу Фейсбук заблокировал Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Лучшая маска второго плана
Организаторы "Оскара" планируют провести церемонию награждения в привычном формате, т.к. участников церемонии Читать далле.
Рис. Сергея Тюнина
Шерше ля гей!
NASDAQ предложил исключить из индексов те компании, в руководстве которых нет женщин и представителей национальных и сексуальных меньшинств. При этом каждая компания получит право продать Читать далее.
Рис. Игоря Лукьянченко
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- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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