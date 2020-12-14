Кадр, пойманный в самый нужный момент и с самым правильным ракурсом – всегда ценнее. Вот и тут людям повезло сделать тот самый кадр.
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Метки: Душевное интересное разное
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