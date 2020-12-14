Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть

Флешмоб 10YearChallenge набирает обороты в социальных сетях, основной целью которого является показать, как кто-то или что-то выглядело 10 лет назад, и как выглядит сейчас
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Метки: Душевное интересное разное
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