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Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть

Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть (20 фото)

Автор:
14 декабря 2020 13:52
Метки: Душевное   интересное   разное   
7390
20
Флешмоб 10YearChallenge набирает обороты в социальных сетях, основной целью которого является показать, как кто-то или что-то выглядело 10 лет назад, и как выглядит сейчас
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Метки: Душевное   интересное   разное   
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2k
Юрий Злой 4 часа назад
на Нокии что все 10 лет игры играли что так посадили ?
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2k
Алексей Час назад
Всё это было бы смешно, если бы ни было так грустно...
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17k
ПаганецЪ 3 часа назад
Увы, увы...

Увы, увы...
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1k
Скальпы Гуронов ПаганецЪ 2 часа назад
С возрастом близорукость компенсируется дальнозоркостью и у близоруких школьных очкариков есть вариант приобрести стопроцентное зрение
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17k
ПаганецЪ Скальпы Гуронов 2 часа назад
У меня как раз с возрастом прогрессирует дальнозоркость - ближе, чем на вытянутой руке шрифт расплывается.
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14
Green Way Скальпы Гуронов Час назад
Да и они перестают видеть вблизи) а так же еще промежутоный период времени где без очков не видят ни вдаль ни в близь)
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50k
Андрей 3 часа назад
Фотографии с одного места в одно и то же время, но с разными датами - не считается.

Фотографии с одного места в одно и то же время, но с разными датами - не считается.
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7k
Otium7 4 часа назад
Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть
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9k
Eltiftel 4 часа назад
хоть какая-то стабильность
хоть какая-то стабильность
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71k
Aстановитесь.. 4 часа назад
Доллар вот вот рухнет.
Доллар вот вот рухнет.
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25k
Notan Blaine Aстановитесь.. 2 часа назад
Не рухнет, скорее устроят мировую войну, а наши либерасты побегут продавать страну и целовать ножки "разносчикам демократии" в надежде стать мылом, более высокой категории.
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Скальпы Гуронов Aстановитесь.. 2 часа назад
Что изменилось в нашей жизни за 10 лет. Юмор и грусть
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71k
Aстановитесь.. Notan Blaine 2 часа назад
A вирус сам появился?.
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