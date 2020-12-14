Натянутые отношения со свекровью

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Что бы мы ей не подарили, она постоянно возвращает подарки обратно. Но делает это завуалированно. Она не говорит, мол, мне ваш подарок не понравился, а просто преподносит на следующий праздник его так, словно сама выбрала и купила.Подарки я всегда выбираю качественные, недешевые. Скатерти, посуду, пледы, полезные бытовые шутки - все нужное, любой хозяйке бы пригодилось, расцветки нейтральные. Но, видимо, ей все нравится. Однажды она даже вернула открытку с моей подписью. Не заметила? Не думаю! Муж ее защищает, а меня подобное поведение обижает:- Да ладно тебе, она же пожилая уже, может, забыла и все! Главное, что она все равно хочет сделать нам приятно, подарок выбирает!Я даже пыталась ей намекнуть, что она дарит нам то же самое, она прикинулась дурочкой: "Ой, у нас просто вкус совпадает! Поэтому похожие вещи выбираем!".Ага, подарок из тех подарков, которые мы ей уже подарили. Много на это сил надо. Она их тупо возвращает. Причем женщина в здравом уме, просто стервозная попалась, ну не нравлюсь я ей и все, а муж этого не замечает. Есть ли смысл налаживать отношения со свекровью или забить и не обижаться? Теперь думаю выбирать такие подарки, которые сама хотела бы, чтобы свекровь потом вернула их нам!