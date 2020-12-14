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Натянутые отношения со свекровью

Натянутые отношения со свекровью (1 фото)

Автор:
14 декабря 2020 13:39
Сообщество : Истории
Метки: взимоотношения   жизненно   из жизни   истории   история   невестка   отношения   фото   
1938
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Скоро Новый год, предстоит выбирать подарки близким. Для меня уже не первый год выбор презента для матери мужа превращается в стресс. Муж в выборе подарков полностью мне доверяет, считает, что я отлично справляюсь с этой задачей. Однако свекровь, судя по поведению, так не думает.

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Метки: взимоотношения   жизненно   из жизни   истории   история   невестка   отношения   фото   
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12  комментариев
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1k
Афраний 2 часа назад
Значит дарите то,что именно вам нужно.Всё равно свекровь вернёт.
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Мирный ваще 3 минуты назад
Многие пожилые люди так делают, подарками не пользуются, потому что привыкли обходиться тем, что есть.
Нелюбовь к невестке тут ни причём, я считаю.
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2k
Tiana 15 минут назад
Давно пора забить на все эти подарки. Пережиток это. Все равно не угадаешь, при всем желании. Редкий случай, когда удается попасть. Приходится поддерживать этот барахлооборот, а ведь в большинстве квартир и так не продохнуть от всякой хрени. Свои неудачные приобретения некуда деть, а тут еще чужие. Пол жизни уходит на перекладывание всякой хрени из шкафа в шкаф и перетирание оной от пыли.
Я люблю расходные подарки быстрого исчезновения))) А девушка сама нашла элегантное и неконфликтное решение - дарить то, что ей самой нужно)))
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9k
KOSTELLO 15 минут назад
Натянутые отношения со свекровью
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9k
кира 18 минут назад
Классный способ и себя порадовать, и свекровь не обидеть. Подумайте, чего бы вы хотели получить в подарок, купите, подарите свекрови, и к следующему празднику эта вещь ваша!
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19k
Добрый Алабай Полчаса назад
Фильм ужасов "Остров свекровищ".
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4k
SSD Час назад
Надо между родней подарки не дарить. Это ерунда. Особенно деньги, туда сюда передают одну и ту же сумму.
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20k
Vazari Час назад
Вернувшийся подарок еще пол беды. Я, как-то на 23-е февраля, подарил пожилому родственнику сувенирный мужской набор. Там были фляга, перочинный нож, набор стопок, штопор и еще куча мелких мужских прибамбасов. На следующий год, на 23-е февраля я получил флягу, а мой сын -перочинный нож их этого набора)
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1k
maloy Vazari Час назад
Ну как, тебе понравилась фляга?)
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18k
BillyBonzz Vazari Час назад
Натянутые отношения со свекровьюПосмотреть
Натянутые отношения со свекровью
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140
Мурчелло Vazari Час назад
Через пару лет получишь весь набор обратно.
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20k
Vazari Мурчелло 45 минут назад
Не, через год уже был какой-то непонятный шарф, новый, но очень древний). Чтобы не плодить фантомов я его выбросил сразу.
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