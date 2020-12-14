Натянутые отношения со свекровью

Скоро Новый год, предстоит выбирать подарки близким. Для меня уже не первый год выбор презента для матери мужа превращается в стресс. Муж в выборе подарков полностью мне доверяет, считает, что я отлично справляюсь с этой задачей. Однако свекровь, судя по поведению, так не думает.
Что бы мы ей не подарили, она постоянно возвращает подарки обратно. Но делает это завуалированно. Она не говорит, мол, мне ваш подарок не понравился, а просто преподносит на следующий праздник его так, словно сама выбрала и купила.
Подарки я всегда выбираю качественные, недешевые. Скатерти, посуду, пледы, полезные бытовые шутки - все нужное, любой хозяйке бы пригодилось, расцветки нейтральные. Но, видимо, ей все нравится. Однажды она даже вернула открытку с моей подписью. Не заметила? Не думаю! Муж ее защищает, а меня подобное поведение обижает:
- Да ладно тебе, она же пожилая уже, может, забыла и все! Главное, что она все равно хочет сделать нам приятно, подарок выбирает!
Я даже пыталась ей намекнуть, что она дарит нам то же самое, она прикинулась дурочкой: "Ой, у нас просто вкус совпадает! Поэтому похожие вещи выбираем!".
Ага, подарок из тех подарков, которые мы ей уже подарили. Много на это сил надо. Она их тупо возвращает. Причем женщина в здравом уме, просто стервозная попалась, ну не нравлюсь я ей и все, а муж этого не замечает. Есть ли смысл налаживать отношения со свекровью или забить и не обижаться? Теперь думаю выбирать такие подарки, которые сама хотела бы, чтобы свекровь потом вернула их нам!
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Подарки я всегда выбираю качественные, недешевые. Скатерти, посуду, пледы, полезные бытовые шутки - все нужное, любой хозяйке бы пригодилось, расцветки нейтральные. Но, видимо, ей все нравится. Однажды она даже вернула открытку с моей подписью. Не заметила? Не думаю! Муж ее защищает, а меня подобное поведение обижает:
- Да ладно тебе, она же пожилая уже, может, забыла и все! Главное, что она все равно хочет сделать нам приятно, подарок выбирает!
Я даже пыталась ей намекнуть, что она дарит нам то же самое, она прикинулась дурочкой: "Ой, у нас просто вкус совпадает! Поэтому похожие вещи выбираем!".
Ага, подарок из тех подарков, которые мы ей уже подарили. Много на это сил надо. Она их тупо возвращает. Причем женщина в здравом уме, просто стервозная попалась, ну не нравлюсь я ей и все, а муж этого не замечает. Есть ли смысл налаживать отношения со свекровью или забить и не обижаться? Теперь думаю выбирать такие подарки, которые сама хотела бы, чтобы свекровь потом вернула их нам!
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Нелюбовь к невестке тут ни причём, я считаю.
Я люблю расходные подарки быстрого исчезновения))) А девушка сама нашла элегантное и неконфликтное решение - дарить то, что ей самой нужно)))