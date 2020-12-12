Моя бабушка, давно ушедшая в лучший мир, жила в деревне. В деревне без живности нельзя: у неё были утки, куры, свиньи, три коровы, козы и кролики. Ну и собака, чтобы всё это хозяйство охранять. И кот. А как без кота, когда мыши и крысы живут по соседству? Кот был крупный и слыл отменным крысоловом.
И вот повадился кто-то по деревне кур таскать. Каждое утро у кого-то недоставало одной-двух наседок. И народ стал думать на кота. К бабушке потянулись делегации.
- Мария, твой кот у нас кур ворует. Не дело это, - говорили ходоки.
Все доводы, - что это не кот, натыкались на глухую стену непонимания.
Скрепя сердце, бабушка попросила деда отвезти кота к родственникам в районный центр. А то кто-нибудь из деревни мог быть скор на руку и учинить расправу над котом.
Кота увезли, а куры продолжали пропадать.
Первый ходок огрёб от бабушки: - Да я из-за вас, иродов, грех на душу взяла...
Слух о том, что кота нет, разнёсся по всей деревне и ходить с жалобами перестали. А наседки продолжали пропадать.
Через несколько дней по деревне пополз слух что это хорёк душит кур и его видели в нескольких местах.
А ещё через несколько дней в калитку вошёл кот...Подушечки на лапках были истёрты, лапки в крови, грязный, морда поцарапана...
Кот подошёл к бабушке, посмотрел на неё и жалобно мяукнул, словно прося чтобы его оставили. Может мне показалось, но я видел на его морде и глазах слёзы... Бабушка бережно взяла кота на руки, а по её щекам текли крупные слезы. Это был единственный раз, когда я видел у бабушки, прошедшей медсестрой всю мясорубку Второй Мировой, слёзы на глазах.
Кота вылечили, а соседи больше не заикались про кур.
Через какое-то время кот, весь в ранах, принёс в зубах мёртвого хорька...
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- Мария, твой кот у нас кур ворует. Не дело это, - говорили ходоки.
Все доводы, - что это не кот, натыкались на глухую стену непонимания.
Скрепя сердце, бабушка попросила деда отвезти кота к родственникам в районный центр. А то кто-нибудь из деревни мог быть скор на руку и учинить расправу над котом.
Кота увезли, а куры продолжали пропадать.
Первый ходок огрёб от бабушки: - Да я из-за вас, иродов, грех на душу взяла...
Слух о том, что кота нет, разнёсся по всей деревне и ходить с жалобами перестали. А наседки продолжали пропадать.
Через несколько дней по деревне пополз слух что это хорёк душит кур и его видели в нескольких местах.
А ещё через несколько дней в калитку вошёл кот...Подушечки на лапках были истёрты, лапки в крови, грязный, морда поцарапана...
Кот подошёл к бабушке, посмотрел на неё и жалобно мяукнул, словно прося чтобы его оставили. Может мне показалось, но я видел на его морде и глазах слёзы... Бабушка бережно взяла кота на руки, а по её щекам текли крупные слезы. Это был единственный раз, когда я видел у бабушки, прошедшей медсестрой всю мясорубку Второй Мировой, слёзы на глазах.
Кота вылечили, а соседи больше не заикались про кур.
Через какое-то время кот, весь в ранах, принёс в зубах мёртвого хорька...
Авторский пост
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