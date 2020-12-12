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Кот

Кот (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 12:54
Метки: животные   коты   рассказ   
1012
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Моя бабушка, давно ушедшая в лучший мир, жила в деревне. В деревне без живности нельзя: у неё были утки, куры, свиньи, три коровы, козы и кролики. Ну и собака, чтобы всё это хозяйство охранять. И кот. А как без кота, когда мыши и крысы живут по соседству? Кот был крупный и слыл отменным крысоловом.

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Метки: животные   коты   рассказ   
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30k
Лесли 🥰 3 часа назад
Уроды деревенские! Бабушке на надо было идти у них на поводу, скоты неблагодарные!
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Горожанин 2 часа назад
Бабайка. С хорем рысь справится, а кот мелковат. В деревнях есть проблема с хорьками. Коты с роду не помогали.
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