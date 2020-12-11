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"Жить здорово" ... закрывают

"Жить здорово" ... закрывают (4 фото)

Автор:
11 декабря 2020 14:51
Метки: жить здорово   закрывают   малышева   
2400
4
«Жить здорово» на Первом канале в ближайший месяц будет закрыт. Об этом сообщил Генеральный директор канала. Виной всему стало то, что канал уже несколько лет находится на грани банкротства и сейчас транслируются шоу, которые приносят лишь убытки.
Конечно, каналу пришлось серьезно менять свою политику ведения канала.

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Метки: жить здорово   закрывают   малышева   
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9
Ямщик 2 часа назад
А говорили год плохой! Налаживается всë!
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2k
Frank Borman Минуту назад
Это очень жестокий удар по психике россиянинцев. Как же теперь они жить то будут без этого медицинского цирка? Кто их бидет учить, как делать правильно обрезание и как эффективно пукать? Сто пудов, по России прокатится волна самоубойств неутешных телезрителей.
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3k
ишты 19 минут назад
А говорят Бога нет!
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852
Павел Астахов 20 минут назад
Ну, это просто праздник!!! А говорили:" год никуда не годится"
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14k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
"Жить здорово" ... закрывают
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469
Наташа Гадова Полчаса назад
Хоть какая-то хорошая новость
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2k
Евгений Полчаса назад
НУ ВОТ!!! Сайт хорошего настроения в действии!!!!
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29k
Alex Полчаса назад
Вообще надо закрыть этот говно-канал, да и пару десятков остальных
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7k
Шурум-бурум 36 минут назад
ну она норм бабла получила, особняк в сша купила и т.п.
а на ее место придет очередная жидовня, полоскающая мозг какой-нибудь х@йней легко внушаемым гражданам за миллионы бюджетных рублей

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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4k
Echo 37 минут назад
"Жить здорово" ... закрывают
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1k
Сергей Черныш 42 минуты назад
Как жить то теперь?
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3k
Tuskub 42 минуты назад
Эрнста надо гнать! Вместе с его другими дебильными проектами 1 канала! Превратили 1 канал страны в деревенский сортир!
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 44 минуты назад
А вдруг запустят что-то ЕЩЁ ХУЖЕ???
Хотя, куда уж хуже-то??
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 45 минут назад
НАКОНЕЦ-ТО!!!!!!
Я хоть не смотрел эту херь, но иногда в инете натыкался на этот маразм....
--
Кстати, неплохой пост от Ванюши... Вечером выпью за это.
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Алкоголь яд.
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3k
ишты Иван Кемеров 20 минут назад
Это Малышева говорит, а ее закрывают - теперь можно, теперь не яд!
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9k
Wolfsangel 47 минут назад
"Жить здорово" ... закрывают
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6k
Matthew Hopkins 47 минут назад
Маловато будет! Закройте лучше весь "Первый канал" вместе со всей остальной отечественной телевизионной помойкой.
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2k
Слава Андреев 51 минуту назад
Если смотреть глобально. То на 1 канале. Только и можно смотреть Малышеву. Хоть поржать. Так то там шляпа. Шляпная
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
печалька
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17k
ПаганецЪ Час назад
Неужели началось?

Огромная просьба общественности к руководству канала - НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
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5k
SuperTroll Час назад
Наконец то этот цирк уродов закроют!
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982
Алексей 2 часа назад
СЛАВА БОГУ!!!
Сетку программ ТВ нужно менять, хотя они уже все давно в сетях пооткрывали страницы.
Аудитория там! Потому как смотреть это невыносимо. Более того, НЕ ЗДОРОВЬЕ в глазах ведущей, а так же в подходе к отдельным ситуациям давно пора закрыть, включая весь этот сброд...
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