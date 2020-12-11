"Жить здорово" ... закрывают

«Жить здорово» на Первом канале в ближайший месяц будет закрыт. Об этом сообщил Генеральный директор канала. Виной всему стало то, что канал уже несколько лет находится на грани банкротства и сейчас транслируются шоу, которые приносят лишь убытки.
Конечно, каналу пришлось серьезно менять свою политику ведения канала.
Конечно, каналу пришлось серьезно менять свою политику ведения канала.
Во-первых, чтобы сократить расходы, они уменьшили экранное время чуть ли не всех телепередач. Кроме того, уменьшили зарплаты операторскому составу, а время рекламы увеличилось. Но и это не помогло. Не помогла также и съемка передач на актуальные темы.
Поэтому было принято закрыть передачу «Жить здорово». По сообщениям руководства Первого, сейчас показывает уже отснятые выпуски, но в следующем году мы уже не увидим Елену Малышеву.
Как же мы теперь переживем такое известие... Кто же теперь с экрана ТВ расскажет, как надо правильно ... пукать или делать обрезание. Чем в своё время Малышева даже раввина удивила:
Как же мы теперь переживем такое известие... Кто же теперь с экрана ТВ расскажет, как надо правильно ... пукать или делать обрезание. Чем в своё время Малышева даже раввина удивила:
Ну да, ладно...Елена Малышева найдет себе работу на каком нибудь очередном ТВ канале в околомедицинском шоу...
Однако в сообщении от Эрнста и ещё есть интересное:
"...Виной всему стало то, что канал уже несколько лет находится на грани банкротства и сейчас транслируются шоу, которые приносят лишь убытки."... а раньше об этом руководство канала не знало?! Что он давно уже теряет популярность. И почему раньше не озаботились обновлением передач на канале?!
"...Конечно, каналу пришлось серьезно менять свою политику ведения канала."-в самом деле?! Неужто поменяли линейку трансляции передач на 1-ом канале?! Давненько его уже не смотрел
"...уменьшили зарплаты операторскому составу, а время рекламы увеличилось.".. а ещё бы увеличили время рекламы - Может тогда зрителей прибавится?!
Как же мы все таки жить то будем без "Жить здорово"?!
Однако в сообщении от Эрнста и ещё есть интересное:
"...Виной всему стало то, что канал уже несколько лет находится на грани банкротства и сейчас транслируются шоу, которые приносят лишь убытки."... а раньше об этом руководство канала не знало?! Что он давно уже теряет популярность. И почему раньше не озаботились обновлением передач на канале?!
"...Конечно, каналу пришлось серьезно менять свою политику ведения канала."-в самом деле?! Неужто поменяли линейку трансляции передач на 1-ом канале?! Давненько его уже не смотрел
"...уменьшили зарплаты операторскому составу, а время рекламы увеличилось.".. а ещё бы увеличили время рекламы - Может тогда зрителей прибавится?!
Как же мы все таки жить то будем без "Жить здорово"?!
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Метки: жить здорово закрывают малышева
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з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
Хотя, куда уж хуже-то??
Я хоть не смотрел эту херь, но иногда в инете натыкался на этот маразм....
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Кстати, неплохой пост от Ванюши... Вечером выпью за это.
Огромная просьба общественности к руководству канала - НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
Сетку программ ТВ нужно менять, хотя они уже все давно в сетях пооткрывали страницы.
Аудитория там! Потому как смотреть это невыносимо. Более того, НЕ ЗДОРОВЬЕ в глазах ведущей, а так же в подходе к отдельным ситуациям давно пора закрыть, включая весь этот сброд...