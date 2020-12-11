"Жить здорово" ... закрывают

Ну да, ладно...Елена Малышева найдет себе работу на каком нибудь очередном ТВ канале в околомедицинском шоу...



Однако в сообщении от Эрнста и ещё есть интересное:



"...Виной всему стало то, что канал уже несколько лет находится на грани банкротства и сейчас транслируются шоу, которые приносят лишь убытки."... а раньше об этом руководство канала не знало?! Что он давно уже теряет популярность. И почему раньше не озаботились обновлением передач на канале?!



"...Конечно, каналу пришлось серьезно менять свою политику ведения канала."-в самом деле?! Неужто поменяли линейку трансляции передач на 1-ом канале?! Давненько его уже не смотрел



"...уменьшили зарплаты операторскому составу, а время рекламы увеличилось.".. а ещё бы увеличили время рекламы - Может тогда зрителей прибавится?!



Как же мы все таки жить то будем без "Жить здорово"?!