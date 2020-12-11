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Плотник

Плотник (1 фото)

Автор:
11 декабря 2020 12:37
Метки: Любовь   дети и родители   рассказ   
2490
1
Одна девочка ненавидела своего отца. Сначала любила, пока была маленькая. Он нянчился с ней, кормил, играл, сидел ночи напролёт рядом с ее кроваткой, когда она болела, пел песни и рассказывал сказки. Засыпал, путался в словах, она спрашивала: а дальше что? И папа рассказывал дальше, пока она не заснёт…

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Метки: Любовь   дети и родители   рассказ   
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14  комментариев
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6k
Lev Asriev 6 часов назад
Мне кажется, там не хватает концовки.
"А когда папа умер, мама вышла замуж за очень богатого бизнесмена. Они переехали в большой дом и жили в достатке. Но бизнесмен не любил маму, пил, бил, изменял ей с тещей и разбрасывал носки."
И тогда дочка поняла истину. Бросила молодого человека и каждый день стояла у проходной деревообрабатывающего комбината, в надежде повстречать молодого плотника. Ну, или столяра на крайний случай.
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6k
Lev Asriev kamanch 4 часа назад
Тогда это уже не книга будет, а фильм.
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schmubu 4 часа назад
шо, опять?
она в этом году уже раза 4-5 ненавидела...
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 6 часов назад
Да где вы это старьё откапываете?
Жаль нет медали "Археолог интернета"......
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47k
alertol 5 часов назад
Можно ещё выбрать от туда комент с самым большим количеством лайков и запостить с твинка...

Кто хочет 100 и более плюсов пишите: "К сожалению, это очень похоже на жизнь. Только осознание, зачастую, так и не приходит..."
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47k
alertol семён 5 часов назад
Это повод постить по 1000 раз один и тот же боян ? Если вас "картинки с х.у.ями" не вдохновляют на хорошее, доброе, вечное, никто вас тут насильно не держит, интернет большой, можете даже свой сайт создать, с плотниками без х.у.ёв
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен семён 5 часов назад
За это и бан можно получить...
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семён Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 58 минут назад
Жги.
Жги.
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