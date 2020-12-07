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Папа озаботился внешним видом дочки и начал шить ей одежду самостоятельно

Папа озаботился внешним видом дочки и начал шить ей одежду самостоятельно (8 фото)

Автор:
07 декабря 2020 17:24
Сообщество : Истории
Метки: Любовь   дочка   папа   работа   швейная машинка   шитьё   
5200
8
Отец-одиночка Майкл Гарднер работал финансовым директором в отеле, но с приходом пандемии он потерял работу. Зато у него появилось больше времени, чтобы уделить его своей 9-летней дочери Аве.
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Метки: Любовь   дочка   папа   работа   швейная машинка   шитьё   
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19  комментариев
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3k
ваня панкин 2 часа назад
ну хоть делом занят, а не бегает и вопит по улицам...
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−108
rbFedor Минуту назад
Потерял работу.. начал шить? Да на нём пахать можно!.. как и на его дочке.. и на невесте
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4k
elllfa 36 минут назад
А папаша то, молодец
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556
Nane First NameLast Час назад
Такая маленькая и такая жЫрная, как поезд пассажЫрная.
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16k
бат св Nane First NameLast 41 минуту назад
-жЫрная девочка\женщина это бодипозитив
-упитанный мальчик\мужик это просто жЫрный мальчик\мужик
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556
Nane First NameLast Полчаса назад
Negative
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Если бы озаботился внешним видом, то отправил бы ее в тренажерку!
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150
Андрей 2 часа назад
А чо, как пиндосия, так сразу афро? Там что белых отцов-мастеровнавсеруки не осталось?
Это расизм!!! WLM!!!
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282
Александр Поляков 2 часа назад
Лучше бы следил что она жрёт
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1k
WithU 2 часа назад
Озаботься папа реально внешним видом дочки , занялся бы с ней физкультурой, а не пиарил своё попугайское шмотьё . Для девятилетней девочки слишком уж она упитанная .
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8k
БарНалей WithU 2 часа назад
Нигеры любят помясисьтей
Нигеры любят помясисьтей
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1k
WithU БарНалей Час назад
Откровенно жирные - на любителя . Или - же по принципу: «люблю худых , ипу любых» .
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4k
Летучий Мыш WithU 57 минут назад
Не сказать, чтоб прям сильно упитанная, лицо разве что и руки круглее, чем ждёшь от 9-летнего ребенка. Она вообще больше на подростка лет 14ти смахивает, а папаня фасонами одежды это еще и усугубляет.
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53k
Racer777 2 часа назад
Как негра не одень - обезьяна в одежде получается.
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30k
Опаньки 2 часа назад
расцветчка какая-то растоманская
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2k
Сергей Опаньки 2 часа назад
Чернокожим очень идет яркая одежда. Белые смотрятся как клоуны в ней..
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8k
Sasa Сергей 2 часа назад
Хм.

Т.е. негры - клоуны? Оригинально и верно.
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1k
Kariya 2 часа назад
Одежда это явно не его стезя, но зато не лутингом занялся)))
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7k
Billi_Bons Kariya 2 часа назад
Как это не занялся? А где он материю взял?
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