Папа озаботился внешним видом дочки и начал шить ей одежду самостоятельно

Отец-одиночка Майкл Гарднер работал финансовым директором в отеле, но с приходом пандемии он потерял работу. Зато у него появилось больше времени, чтобы уделить его своей 9-летней дочери Аве.
Частично, чтобы сэкономить оставшиеся деньги, но в основном, чтобы показать дочери свою любовь, Майкл пообещал ей обновить гардероб.
Так 34-летний мужчина сшил дочери первую юбку, которая той очень понравилась. А потом пошли другие яркие и креативные вещи: платья, кофточки, пиджаки, пальто. Первоначально он покупал по дешёвке вещи в комиссионке и перешивал для девочки. А как стал чувствовать себя увереннее, то начал тратиться и на более дорогую ткань.
Так 34-летний мужчина сшил дочери первую юбку, которая той очень понравилась. А потом пошли другие яркие и креативные вещи: платья, кофточки, пиджаки, пальто. Первоначально он покупал по дешёвке вещи в комиссионке и перешивал для девочки. А как стал чувствовать себя увереннее, то начал тратиться и на более дорогую ткань.
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Девочка была просто счастлива! Ведь ей даже в школе стали делать комплименты по поводу внешнего вида и спрашивать, где же она купила такую интересную одежду.
Также замечательно смотрятся комплекты папа и дочка:
Также замечательно смотрятся комплекты папа и дочка:
Обретя мастерство в швейном деле, папа начал приобщать к нему и Аву. Теперь она на своей розовой швейной машинке шьёт для себя, папы и подружек красивые маски, а также попробовала сшить свою первую юбку.
Из-за того, что у безработного Майкла появилось больше времени, он нашёл свою любовь, которой, кстати, тоже шьёт в подарок одежду.
В сентябре деятельный мужчина открыл свой бренд одежды и теперь шьёт на заказ. На его инстаграм подписано уже более 18 тыс человек.
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-упитанный мальчик\мужик это просто жЫрный мальчик\мужик
Это расизм!!! WLM!!!
Т.е. негры - клоуны? Оригинально и верно.