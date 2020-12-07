Папа озаботился внешним видом дочки и начал шить ей одежду самостоятельно

Частично, чтобы сэкономить оставшиеся деньги, но в основном, чтобы показать дочери свою любовь, Майкл пообещал ей обновить гардероб.



Так 34-летний мужчина сшил дочери первую юбку, которая той очень понравилась. А потом пошли другие яркие и креативные вещи: платья, кофточки, пиджаки, пальто. Первоначально он покупал по дешёвке вещи в комиссионке и перешивал для девочки. А как стал чувствовать себя увереннее, то начал тратиться и на более дорогую ткань.