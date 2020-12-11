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Нахрена козе баян?

Нахрена козе баян? (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 04:00
Метки: Вам и не снилось   ремейк   фильм   
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1
Ну и на черта?!! Уж сколько их материли за дебильные ремейки, а они все никак не уймутся! Еще и действие в том же времени, но "с помощью современного языка и актуального саундтрека". Актуального, млят, саундтрека в "Вам и не снилось"! Уроды, честное слово! Ничего святого у людей!

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Метки: Вам и не снилось   ремейк   фильм   
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18  комментариев
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Когда кишка тонка создать своё , то норовят пересрать чужое.
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32k
Alex albedo 52 минуты назад
Это не ремейк, это новая экранизация.
Они не фильм переснимают, они делают новую экранизацию книги.

В СССР когда подряд две экранизации "12 стульев" делали - тоже деньги "пилили"?
Фильм нужно СНАЧАЛА увидеть и только ПОТОМ составить о нем мнение.
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2k
Агасфер 38 секунд назад
В ногу со временем - главная героиня чернокожая эвенка?
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7k
Шурум-бурум 2 минуты назад
один хрен говно получится...
ибо эти дармоеды разучились что-то делать профессионально и с душой для наших людей!
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201
Yuryi 24 минуты назад
потом за Чучело примутся? Руки прочь от советской классики

ожидаемые новинки Брат 2 с другим финалом!? но лучше конечно "Офицеры" переснять без советской пропаганды и желательно без сцен гибели Маши Белкиной и Егора Трофимова, а то слезы сами наворачиваются
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7k
Izrin Maria 38 минут назад
Другой финал?
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56k
Опиум для народа 54 минуты назад
Вообще-то снимать хотят по книге. Тогда уж и советский "Д’Артаньян и три мушкетёра" назовите ремейком американского "Три мушкетера" 1921 года.Или тот же "Шерлок Холмс" начали снимать задолго до советского.Тоже "ремейк"?
И уж если на то пошло,то идею данного произведения тоже можно назвать "сп"жженой" Щербаковой с "Ромео и Джульетты" Шекспира.
А Крылов сделал ремейки басен Лафонтена,который делал ремейки с басен Эзопа. И всякие другие "Волшебники Изумрудного города".
Да и вопль " Уроды, честное слово! Ничего святого у людей!"
Бл"дь...Какой-то фильмец или книга для вас-"святое"? Тогда с вами всё ясно...
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18k
shevanez 58 минут назад
А вообще, хоть какой-нибудь ремейк, "получился"? Я не говорю, что лучше, но по крайней мере не хуже оригинала?
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7k
Клёст Час назад
Одна из экранизаций?
Ну будет в крайнем случае ещё одна кинопленка в чулан, мало их теперь что-ли?
Не вижу повода вселенский плачь устраивать.
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Фонд кинА... А наши "творческие интеллигЭнты" так нихрена нового и не выдали в условиях безцензурья и свободы "творчества"... Импотенты ...бучие.
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433
Игорь Иванов Час назад
Не всё так однозначно... В мировом кинематографе достаточно примеров, когда по мотивам одного произведения снимают фильмы разные режиссеры. Другое дело, что в постсоветское время у нас с этим как-то не клеится...
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15k
Lynx Игорь Иванов Час назад
не путай коммерческую выгоду и распил казённых денег
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433
Игорь Иванов Lynx 50 минут назад
Ты из этих? - Всё пропало... Правды нет, Россия продана, остался только труд за 3 копейки... Рогоносец тупой
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8k
Владимир Час назад
Ссылка youtu.be
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8k
Васильевна 2 часа назад
Когда посмотрим фильм, тогда и решим, стоило ли оно того. В истории много примеров, когда ремейки оказывались не хуже, а то и лучше оригинала. Хотя тут может быть вкусовщина, кстати.
В любом случае, никого не заставляют его смотреть. Я вот все эти ремейки не смотрела, кроме фильма "Экипаж". Несмотря на разные несуразности, фильм, на мой вкус, захватывающий. На раз - другой посмотреть - нормально. И это никак не повлияло на мое отношение к советскому фильму, ничего в нём и в моей жизни не испортило.
А как это может что-то испортить, кроме репутации режиссера ремейка, если фильм окажется плохим?
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