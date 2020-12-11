Ну и на черта?!! Уж сколько их материли за дебильные ремейки, а они все никак не уймутся! Еще и действие в том же времени, но "с помощью современного языка и актуального саундтрека". Актуального, млят, саундтрека в "Вам и не снилось"! Уроды, честное слово! Ничего святого у людей!

0 Киностудия им. Горького начала работу над фильмом по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Новая версия будет ближе к первоисточнику, чем советская экранизация. Кроме того, создатели обещают показать другой финал и больше времени уделить взрослым героям.

0 «Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в наше время. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», — сказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.