Ну и на черта?!! Уж сколько их материли за дебильные ремейки, а они все никак не уймутся! Еще и действие в том же времени, но "с помощью современного языка и актуального саундтрека". Актуального, млят, саундтрека в "Вам и не снилось"! Уроды, честное слово! Ничего святого у людей!
Киностудия им. Горького начала работу над фильмом по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Новая версия будет ближе к первоисточнику, чем советская экранизация. Кроме того, создатели обещают показать другой финал и больше времени уделить взрослым героям.
«Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в наше время. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», — сказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.
Советскую экранизацию снял Илья Фрэз. Фильм стал одним из самых успешных в прокате за 1981 год — его посмотрело 26 миллионов зрителей. Картина рассказывает о двух старшеклассниках, Кате и Роме. Герои влюбляются друг в друга, однако родители Ромы против их отношений.
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Метки: Вам и не снилось ремейк фильм
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Они не фильм переснимают, они делают новую экранизацию книги.
В СССР когда подряд две экранизации "12 стульев" делали - тоже деньги "пилили"?
Фильм нужно СНАЧАЛА увидеть и только ПОТОМ составить о нем мнение.
ибо эти дармоеды разучились что-то делать профессионально и с душой для наших людей!
ожидаемые новинки Брат 2 с другим финалом!? но лучше конечно "Офицеры" переснять без советской пропаганды и желательно без сцен гибели Маши Белкиной и Егора Трофимова, а то слезы сами наворачиваются
И уж если на то пошло,то идею данного произведения тоже можно назвать "сп"жженой" Щербаковой с "Ромео и Джульетты" Шекспира.
А Крылов сделал ремейки басен Лафонтена,который делал ремейки с басен Эзопа. И всякие другие "Волшебники Изумрудного города".
Да и вопль " Уроды, честное слово! Ничего святого у людей!"
Бл"дь...Какой-то фильмец или книга для вас-"святое"? Тогда с вами всё ясно...
Ну будет в крайнем случае ещё одна кинопленка в чулан, мало их теперь что-ли?
Не вижу повода вселенский плачь устраивать.
В любом случае, никого не заставляют его смотреть. Я вот все эти ремейки не смотрела, кроме фильма "Экипаж". Несмотря на разные несуразности, фильм, на мой вкус, захватывающий. На раз - другой посмотреть - нормально. И это никак не повлияло на мое отношение к советскому фильму, ничего в нём и в моей жизни не испортило.
А как это может что-то испортить, кроме репутации режиссера ремейка, если фильм окажется плохим?