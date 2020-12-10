Подборка ретро фотографий известных людей из наших девяностых годов.
×
6.
Задумчивый Владислав Листьев в маленьком кабинете на 11-м этаже телецентра «Останкино», 1994 год
«В маленьком кабинете на 11-м этаже телецентра «Останкино», довольно далеко от всех студий, последние годы жизни работал Влад Листьев... И эта дверь почти всегда была открыта, - рассказывает Константин Эрнст. - В этом кабинете сейчас не всё совсем так, как было при Владе. Влад сидел за этим столом, он почти всегда был с сигаретой в руках. Напротив него был маленький стол, где сидела его секретарша. Он завален был всегда бумагами, разговаривал по телефону.
И тут же, увидев тебя проходящим в коридоре, звал к нему подсесть и обсудить какие-то свежие телевизионные новости или проекты»
И тут же, увидев тебя проходящим в коридоре, звал к нему подсесть и обсудить какие-то свежие телевизионные новости или проекты»
11.
Обладатель приза за лучший видеоклип национальной музыкальной премии "Овация" Федор Бондарчук со своими родителями Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой и продюсером Юрием Айзеншписем, 1994 год. Фото Владимира Вяткина/РИА Новости
12.
Группа «Руки Вверх!»
До появления группы «Руки Вверх!», Сергей Жуков и Алексей Потехин делали технопоп-музыку, вдохновившись дуэтом 2 Unlimited.
В 1993 году на самарской радиостанции «Европа плюс» познакомились будущие хитмейкеры группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин. И первым их совместным музыкальным опытом стала группа Mr.RayCompany (также ее называли «Дядюшка Рэй и Компания»), почетное место вокалиста занял Сергей Жуков, а над музыкой работали несколько друзей-диджеев.
Вскоре в одной из самарских студий ребята начинают делать песни на английском языке, по стилю напоминающие популярный в 90-е коллектив 2 Unlimited. Жуков настолько сильно фанател от нидерландского дуэта, что в честь вокалиста 2U РэяСлэйнгарда и назвал свой музыкальный проект «Дядюшка Рэй и компания». В кругу друзей Сергея называли «Мистер Рэй», некоторое время он даже носил похожую прическу.
В 1994 году группа удостоилась приза на локальном хип-хоп фестивале в Москве, а спустя 2 года записи «Мистера Рэя» попали в руки продюсеру Андрею Маликову, и на свет появились «Руки Вверх» в привычном нам виде.
В 1993 году на самарской радиостанции «Европа плюс» познакомились будущие хитмейкеры группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин. И первым их совместным музыкальным опытом стала группа Mr.RayCompany (также ее называли «Дядюшка Рэй и Компания»), почетное место вокалиста занял Сергей Жуков, а над музыкой работали несколько друзей-диджеев.
Вскоре в одной из самарских студий ребята начинают делать песни на английском языке, по стилю напоминающие популярный в 90-е коллектив 2 Unlimited. Жуков настолько сильно фанател от нидерландского дуэта, что в честь вокалиста 2U РэяСлэйнгарда и назвал свой музыкальный проект «Дядюшка Рэй и компания». В кругу друзей Сергея называли «Мистер Рэй», некоторое время он даже носил похожую прическу.
В 1994 году группа удостоилась приза на локальном хип-хоп фестивале в Москве, а спустя 2 года записи «Мистера Рэя» попали в руки продюсеру Андрею Маликову, и на свет появились «Руки Вверх» в привычном нам виде.
17.
Сергей Гранкин и Михаил Евдокимов (1957-2005гг) на берегу «Катуни» в Верх-Обском у стадиона «Старт»1997 год
18.
Олег Жуков (1973-2002гг), актер озвучки, один из первых российских хип-хоп исполнителей, участник популярной группы «Дискотека Авария»
21.
Мария Кежа — Mиcc CCCP 1990 года
Ha фото девушке 17 лет.
В 1987-1989 параллельно с учёбой Мария работает моделью при Витебской экспериментальной лаборатории одежды, принимая участие в показах коллекций одежды. В 1989 году Мария завоёвывает титул Мисс-Витебск. В 1989 она принимает участие на Белорусском национальном конкурсе в Минске и завоёвывает первое место, «Панна Белая Русь» (Мисс Беларусь). В 1990 году Мария принимает участие на всесоюзном конкурсе красоты, представляя республику Беларусь, и завоёвывает титул Мисс СССР 1990.
По правилам конкурса Мисс Вселенная, право на участие получают девушки, которым до 1 февраля текущего года исполняется 18 лет. Мария не может представлять СССР на конкурсе Мисс Вселенная 1991 года и на её место посылается первая вице-Мисс, Юлия Лемигова
В 1987-1989 параллельно с учёбой Мария работает моделью при Витебской экспериментальной лаборатории одежды, принимая участие в показах коллекций одежды. В 1989 году Мария завоёвывает титул Мисс-Витебск. В 1989 она принимает участие на Белорусском национальном конкурсе в Минске и завоёвывает первое место, «Панна Белая Русь» (Мисс Беларусь). В 1990 году Мария принимает участие на всесоюзном конкурсе красоты, представляя республику Беларусь, и завоёвывает титул Мисс СССР 1990.
По правилам конкурса Мисс Вселенная, право на участие получают девушки, которым до 1 февраля текущего года исполняется 18 лет. Мария не может представлять СССР на конкурсе Мисс Вселенная 1991 года и на её место посылается первая вице-Мисс, Юлия Лемигова
29.
100-й выпуск «Поле чудес». Открывали шоу Влад Листьев, Клара Новикова и Леонид Якубович, 23 октября 1992 год
Источник:
Ссылки по теме:
- Как молоды они были: архивные фото отечественных звезд из 90-х
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- Тогда и сейчас: как изменились артисты программы «Аншлаг»
- Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е
- Любовь и политика: семейные и свадебные фото людей, вершащих судьбу бывшего Союза
Метки: 90-е знаменитости фото
60
Понравилось60
Новости партнёров
Загрузка...