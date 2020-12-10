6.

«В маленьком кабинете на 11-м этаже телецентра «Останкино», довольно далеко от всех студий, последние годы жизни работал Влад Листьев... И эта дверь почти всегда была открыта, - рассказывает Константин Эрнст. - В этом кабинете сейчас не всё совсем так, как было при Владе. Влад сидел за этим столом, он почти всегда был с сигаретой в руках. Напротив него был маленький стол, где сидела его секретарша. Он завален был всегда бумагами, разговаривал по телефону.

И тут же, увидев тебя проходящим в коридоре, звал к нему подсесть и обсудить какие-то свежие телевизионные новости или проекты»